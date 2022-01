Salgsøkning på over 90 prosent i Nordland, Troms og Finnmark: Her tok elbilsalget helt av i 2021

REKORDØKNING: Tallene taler for seg selv, elbil er førstevalget i Nordland.

Elbilsalget i Nordland økte med 98 prosent i fjor. Aldri før er det solgt så mange elbiler i de tre nordligste fylkene.

Mens det i 2020 ble solgt 1388 nye elbiler i Nordland, ble det i 2021 satt rekord med 2748 elbiler. 53,1 prosent av nybilkjøperne i Nordland valgte elbil i fjor. Det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

– Elbil er definitivt blitt førstevalget for nybilkjøperne i Nordland, sier Svein Krogsæter, leder i Nordland elbilforening.

Bedre ladenettverk og større tilgang på elbiler som har lang rekkevidde, stor bagasjeplass og hengerfeste gjør at flere velger elbil i Distrikts-Norge Svein Krogsæter, leder i Nordland elbilforening

Elbil er førstevalget

Han mener det er slutt på tiden hvor elbil var et storbyfenomen.

– Bedre ladenettverk og større tilgang på elbiler som har lang rekkevidde, stor bagasjeplass og hengerfeste gjør at flere velger elbil i distrikts-Norge, sier Krogsæter.

Også i Finnmark økte elbilsalget med 98 prosent i 2021, mens Troms måtte «nøye seg» med en salgsøkning på 92 prosent.

Lederen i Troms elbilforening, Ove André Nilsen, har følgende kommentar til den voldsomme veksten:

– Dette viser jo at det i Troms blir enda viktigere å få et bedre destinasjons- og knutepunktsnettverk for elbiler. Noen kommuner i Troms er fremdeles uten ladedekning og man burde ikke la disse bli frakjørt i utviklingen.

En naturlig konsekvens av det høye elbilsalget, er at klimagassutslippene fra transportsektoren reduseres.

– For at Norge skal nå klimamålene, må utslippene i transportsektoren kuttes. Da må folk velge elbil når de skal kjøpe ny bil, påpeker Svein Krogsæter i Nordland elbilforening.

– Høy elbilandel i nybilsalget gjør også elbil etter hvert tilgjengelig i bruktbilmarkedet. Det er viktig siden folk flest kjøper bruktbil, legger han til.

BEGEISTRET: Svein Krogsæter, leder i Nordland elbilforening.

Tror på ny rekord i 2022

Elbilforeningen tror det vil komme nye elbilrekorder i 2022, men understreker samtidig at de ikke vil komme av seg selv.

– Momsfritaket må videreføres i 2022 fordi det gjør at elbil vinner konkurransen når forbrukerne gjør valget hos bilforhandleren, sier Krogsæter.

– Samtidig er den lokale politikken, som miljørabatt på bompasseringer og parkeringsrabatt, viktig for å gjøre det attraktivt å velge elbil.

Krogsæter mener man heller ikke må glemme hurtigladeutbyggingen.

– Nordland elbilforening har spesielt fokusert på hurtigladetilbudet i fylket de siste årene, og er glad for at det nå er etablert flere ladetilbud, blant annet på Kystriksveien, sier han.

Som kjent er Stortingets mål at alle nye biler i 2025 skal være nullutslippsbiler.

– Vi er godt i rute, men det trengs fortsatt en kraftfull politikk for å nå målet. Så det er bare å brette opp ermene for 2022, avslutter Krogsæter.

Tabell: Antall solgte nye elbiler i 2020 og 2021, per fylke

Fylke Nye elbiler i 2020 Nye elbiler i 2021 Elbilandel av nybilsalget i 2020 Elbilandel av nybilsalget i 2021 Økning i salg fra 2020-2021 Hordaland 9 153 13 160 67 % 76 % 44 % Oslo 13 101 18 140 63 % 71 % 38 % Rogaland 6 357 10 099 56 % 67 % 58 % Akershus 12 787 18 494 57 % 67 % 45 % Trøndelag 5 727 9 049 54 % 66 % 58 % Vestfold 3 615 5 117 54 % 64 % 42 % Østfold 5 081 7 229 52 % 63 % 42 % Vest-Agder 3 078 4 560 52 % 60 % 48 % Møre og Romsdal 2 699 4 599 46 % 60 % 70 % Aust-Agder 1 134 1 773 46 % 58 % 56 % Telemark 2 613 3 421 49 % 58 % 31 % Oppland 1 537 2 382 45 % 57 % 55 % Hedmark 2 081 2 902 47 % 57 % 39 % Buskerud 4 273 6 238 47 % 57 % 46 % Nordland 1 388 2 748 41 % 53 % 98 % Sogn og Fjordane 898 1 396 42 % 51 % 55 % Troms 1 038 1 996 38 % 49 % 92 % Finnmark 204 404 23 % 34 % 98 %