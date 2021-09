Elektrisk G-klasse: Denne super-SUV’en kan bli mye billigere

Mercedes sin klassiske Geländewagen blir elektrisk i form av konseptbilen EQG. Men en motor for hvert hjul.

Mercedes G-klasse, eller Geländewagen som den het fra starten i 1979, har akkurat blitt vist i elektrisk versjon. Eller, det er foreløpig bare et konsept, så vi vet ikke helt om det vi ser nå, er det vi får.

En gigahit

For dem som er ukjent med modellen, er det verdt å vite at bilen som startet som et millitærkjøretøy og arbeidsverktøy på linje med traktoren MB Trac og multiverktøyet Unimog. Men de ble fort et statussymbol for millionærer og selve begrepet for børstraktor, der de rikeste kunne bruke kollektivfeltet som minibuss fordi det var til sammen 10 seter inkludert noen svært provisoriske klappseter bak.

I 2018 kom en helt ny versjon, og hele verden måpte nesten da bilen var omtrent kliss lik originalen, bare bredere og lengre, men endelig med det luksuriøse interiøret den egentlig trengte.

Interessen for den nye G-klasse har vært enorm, og verdens største forhandler av G-klasse, som utrolig nok ligger i Holmestrand, selger biler som aldri før. Det til tross for at bilene er svindyre. Den enorme interessen har faktisk smittet over på den gamle modellen, som nærmest har økt i verdi, også.

Frykten for at produksjonen skrus ned på grunn av store CO2-avtrykk, gjør at interessen er skyhøy på verdensbasis. Til nå har Mercedes produsert mer enn 400.000 eksemplar på de drøyt 40 årene den har vært i produksjon.

Enda bedre i terrenget

Samtidig som de viser en enklere og mer hardfør «professional»-utgave på messa, lanserer de den langt mer jålete elektriske versjonen. Og mye tyder på at den kanskje blir enda råere enn originalen i terrenget.

Jeep går også elektrisk

Dagens versjon er kjent for sine tre store knapper i dashbordet: En for sperring av bakaksel, en for senterdifferensial og en for forakselen. Da trekker den på alle fire hjul.

Den elektriske versjonen trenger ikke disse knappene, men vi observerer at konseptbilen har dem, selv om ingen kan forklare hvilke funksjoner de er ment å ha. En glemme-blemme fra Mercedes?

Konseptet har hele fire elmotorer med totrinns girkasse, en for hvert hjul. Det gir faktisk enda bedre terrengegenskaper. Da vil hjulene kunne ha nøyaktig riktig hastighet i forhold til hverandre, selv når man svinger.

Dessuten vil ESP-systemer virke raskere, og mengden kraft som leveres til hjulene, vil kunne doseres langt bedre. Man slipper også girkasse, slik man kjenner det i dag.

Ikke bestemt

Vi vet ikke om det blir denne drivlinjen som blir endelig, eller om det kommer en enklere versjon med tre eller bare to motorer, også. Batteristørrelse er heller ikke bekreftet, men i konseptbilen har man plassert batteripakke på 90 kWt, lavt i karosseriet, det samme som i den svært strømlinjeformede EQE. Rekkevidde snakkes det foreløpig ingenting om.

Glattere

Den firkantede klossen har fått en ny og glattere front med tett grill og rundere støtfangere for å ligne mer på eksisterende EQ-modeller. Felgene på 22 tommer er også tette og lang mer strømlinjeformet og reservehjulet på bakluka, som faktisk er identisk fra forrige versjon, er byttet ut med en firkanta kasse som ser ut som en ladeboks. Der finner du ledninger.

I det hele tatt ser bilen litt mer dresset opp til kjøring i byen, med slitt småharry LED-striper langs sidene og selvlysende grill og logo. LED er det nye chrome, som man begynte å si for noen år siden. Med totone-lakk får man automatisk mer luksus og Maybach-vibber enn dagens litt røffe uttrykk.

Så spørs det på prisen. Men med dagens elbilfordeler, er det liten tvil om at vi her snakker kraftig G-klasse til nesten halv pris.