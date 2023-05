Parkering for elbil

Alpine A290_ß concept: Elektrisk svar på Renault R5 Turbo

FRANSK FREKKAS: Alpine skal slå ungdommen hardt i mellomgulvet. Håper de får råd til en.

Det er en stund siden Alpine annonserte full elektrifisering. Her er det første konseptet derfra som er bygget som elbil fra bunnen av.

Alpine er ikke så kjent for de fleste nordmenn, men er et eget merke under Renault.

Selskapet startet som tunere av Renault-modeller, men har senere laget egne modeller.

Sist med A110, en herlig sportsbil som aldri så norsk jord. Den lette og lille helaluminiumsbilen er senere også er laget som det elektriske konseptet Alpina A1110 E-Terniè:

Med det nye konseptet går man kanskje litt tilbake til røttene, altså å bygge sporty varianter av Renault-biler.

Og da kan det fort gå litt rundt i hodet på bilhoder, for til den oppgaven har jo Renault allerede sin Renault Sport-divisjon.

RØD TRÅD: Sportslige kjøreegenskaper gjennomsyrer alt Alpine driver med.

Renault Sport har jo bygget fantastiske GTI-biler av kompakte Renaulter i flere tiår allerede. Men nok om det.

I sitt nyhetsbrev forklares Alpine sin nye navnestrategi, som for de som er vant til Alpine fra før, ser rimelig tradisjonell ut:

Modellbetegnelsen: A = Alpine. 2 = Størrelse. Dette er en B-segment-bil. 90 = Svada. «Future Lifestyle Range». ß = Et tegn som viser at konseptet jobbes opp mot ferdig produkt.

Det sies ingen ting om drivverk og effekt, men vi skjønner at tallrekken ikke står for effekt i kW, selv om vi skulle ønske det.

395 hk og firehjulsdrift man kunne programmere selv, hadde vært midt i blinken for denne lille tassen.

ALT ANNERLEDES: Det er ikke et panel som er likt mellom R5 og A290 Beta. Og denne har bare to dører.

Same, but different

Selv om Alpine A290_ß concept har samme utseende som Renault R5 Turbo 3E concept og bygges på samme CMF-B EV-plattform, blir forskjellene store.

Den største forskjellen er at dette blir en tredørs bil.

UTENFOR BOKSEN: Alpine har ikke funnet opp hjulet på nytt, men 20-tommere blir det ikke på produksjonsmodellen.

Silhuetten blir den samme, men det meste er faktisk annerledes:

Lykter, hele den dype frontfangeren med de integrerte ekstralysene med X-LED design, de blå detaljene i støpt karbon, skjermbredderne og profilen over skjermene som er bredt over 20-tommerne.

EGO: Bilen blir garantert ikke en enseters racerbil, så det spennende interiøret kan du glemme.

Hekken preges av den store hekkvingen og helt andre baklykter, som nå er skulpturerte karbondetaljer med en LED-stripe.

Sjefdesigneren Antony Villain sier at produksjonsmodellen blir omtrent identisk, men vi tipper at hjulene krymper, speilene blir vanligere og at karbondetaljene blir borte. Interiøret kan vi nok se helt bort fra.

HVEM ER VAKREST: Speilene blir nok ikke med helt til produksjonsutgaven.