Elektriske Alpine A110 E-Ternitè: Går denne drømmen i oppfyllelse?

NY SJANSE? En av de artigste og kanskje mest glemte sportsbilene i nyere tid, har Renault nå vist med elektrisk drivlinje. Bilen fortjener en sjanse til, det blir spennende å se om den faktisk får det.

Alpine A110 er en herlig sportsbil som altfor få har fått nyte. Nå har Renault vist den med elektrisk drivlinje.

Alpine har alltid vært sportsbilmerket under Renault-paraplyen, og har som stort sett alle andre for tiden, fått staket ut en elektrisk fremtid – antagelig veldig sporty.

Første bil ut er den enkleste og kjappeste løsningen, selvfølgelig:

Vippe ut den turbomatede bensinmotoren i hekken og putte inn elektrisk drivlinje i det superlette aluminiumskarosseriet og kalle den A110 E-Ternitè.

TAKLØS: Den elektriske drivlinjen gir null sikt rett bakover (mangler også sladrespeil). Til gjengjeld har de åpnet taket, så du ser mye rett opp.

Burdsdagsfeiring

Konseptet er laget for å feire Alpines 60-årsdag, og er ikke veldig grensesprengende:

Batterimodulene er hentet fra den nylig lanserte Megane E-Tech, men er reorganisert for å få plass i den langt mindre bilen.

Batteripakka veier 392 kilo, men Alpine sier at de ved hjelp av smarte konstruksjonsløsninger har klart å redusere vekta på bilen med 258 kilo.

KULT: Interiøret er det samme som tidligere … Heldigvis.

Batteripakka på 60 kWt gir rekkevidde på opptil 420 kilometer.

Motoren er på 293 hk og 300 Nm, men teknikerne har faktisk utviklet en totrinns girkasse som hjelper bilen til en akselerasjon på 4,5 sekunder, men fortsatt klarer den en toppfart på 250 km/t.

Den nye pakka tar tydeligvis langt mer plass enn fossilversjonen, for nå er det fylt opp til glassruta bak føreren.

Det er med andre ord ingen sikt bakover, bortsett fra i sidespeilene. Man har til gjengjeld veldig god sikt rett opp, for bilen har fått en avtakbar takluke.

ALPINE A110: Dette er en hyllest til 60-tallets A110, og er opprinnelig et avansert lettvektsbygg i aluminium – og absolutt en verdig konkurrent til Porsche Cayman. Men den har solgt lite med bensinmotor. Kanskje den får en ny sjanse med el?

Interiøret er heldigvis rimelig intakt sammenlignet med originalen med den høye midtkonsollen og knappegiring, rød startknapp, klimaanlegg, en stor infotainmentskjerm med kortkommandoknapper og instrumentskjerm.

Foreløpig er det bare laget to stykker, og dessverre er det lite som tyder på at den kommer i produksjon heller. Og det er synd, for bensinmodellen er virkelig en artig liten rakker.

