Sjekk lista over bilnyhetene som kommer i år: 23 elbiler vi gleder oss til i 2023

FLUST AV ELEKTRISKE NYHETER: 2023 vil byr på spennende ting på elbilfronten.

Her er 23 elbiler vi gleder oss mye til – og 10 vi bare gleder oss til litt.

Bilåret vi akkurat har lagt bak oss har for mange vært preget av venting, venting og venting.

Og da endelig bilene kom, i desember, sto noen fast på kaia, men mange kom seg også ut til folket på tampen av fjoråret etter at at tidenes innspurt fra mange importører og forhandlere.

Vi må forvente oss mer av det samme i året som kommer, og selv om bilprodusentene har annonsert at bilene vi skriver om i denne artikkelen kommer på markedet i 2023, bør vi nok smøre oss tykt inn med tålmodighet også i år.

Uansett har vi laget en liste over 23 biler vi gleder oss ekstra til. Det er jo tross alt 2023 vi snakker om – og så tar vi som en slags bonus med 10 «boblere» som vi bare gleder oss litt til.

PS: Rekkefølgen på bilmodellene nedenfor er alfabetisk, og er altså ikke ment som en prioritert liste.

1. Abarth 500e

Fiat lanserer Abarth-utgave av lille 500e.

I tillegg til den klassiske skorpionlogoen får den Abarth skrevet i hele fronten. Heldigvis er det mer enn kulere støtfangere, dypere sideskjørt og spesialdesignede 18-tommere på menyen. Se bildekarusell under.

Den får litt mer effekt også. 114 kW (155 hk) og 235 Nm i dreiemoment setter ikke fyr på baken, men sender deg likevel til 100 km/t på 7 sekunder.

Batteripakka på 42 kWt er den samme, og du får den med og uten tak. Innvendig har du sportsratt med flat bunn og kule sportsstoler.

Denne ble vist på Shanghai Motor Show i fjor og blir trolig første bil ut på den nye PPE-plattformen (Premium Platform Electric Architecture) til Volkswagen-gruppen.

KOMBI: Linjelekker A6 som minner mer om A7. De fleste gleder seg til Avant

Audi, Porsche, Bentley og Lamborghini vil bygge biler på denne plattformen.

Dimensjonene er omtrent de samme som på dagens linjelekre A7. Det vil si 4.96 cm lang.

Bilenen skal visstnok ha en luftmotstand på 0,22 Cd, og batteriet på 100 kWt skal gi en rekkevidde over 700 kilometer.

Stasjonsvogna kommer etter planen i 2024. Det er den alle lengter etter.

Det bør absolutt være marked for en kul SUV med 630 kilometer rekkevidde.

Med sine 477 cm i lengde havner den i det mest populære familiesegmentet. Den fås med både forhjulstrekk og firehjulsdrift og effekt fra 275 til 550 hester.

Fisker Ocean har et kult og tiltalende utseende, og byr også på partytrikset med at alle vinduer kan senkes, «California-mode».

Bilen kommer med to batteripakker, og det største skal kunne lades med en hastighet på 240 kW.

4. Hyundai Ioniq 5 N

Nå kommer N-versjonen (N for Nürburgring) av familiebilen. Mekanisk blir den ganske identisk med den spinnville Kia EV6 GT.

Det vil si 430 kW (585 hk), 740 Nm (!) – og firehjulsdrift med drift mode.

Hyundai skal visst både ha fake girskift (Virtual Grin Shift VGN), tilsvarende lyd og turteller i tillegg.

SINT: Ioniq 5 får samme behandling som KIA EV6 i GT-versjon.

Flere lyder vil visstnok komme på oppdateringer også.

Kia topper 0-100 på 3,5 sekunder og har toppfart på 260, og det er lite trolig at søskenbarnet Hyundai strekker strikken ytterligere. Men de ønsker seg sikkert en god tid på tidligere nevnte Nürburgring, der denne bilen ble observert mye i sommer.

Kia omtaler denne som sitt nye flaggskip.

Den ser ut som en oppblåst e-Soul, men her har du i stedet nok en elbil med plass til sju stykker.

SVÆR: Dette blir en sværing med sju seter og helt flatt gulv.

Bilen holder seg innenfor fem meter, men får over 3,10 meter akselavstand, og modellen er bygget på selskapets elektriske E-GMP plattform, som vi kjenner fra EV6.

Det vil bety drift på to, antagelig på bakhjula, eller fire, samt rask lading og V2L-mulighet.

Rekkevidden oppgis til 540 kilometer og akselerasjonen til 100 km/t på under seks sekunder.

Et helt flatt gulv gir uante muligheter for stabling av seter, og undertegnede håper på fleksible skinneløsninger. I så måte blir dette like mye en MPV, men med litt SUV-ferniss.

«Add Lightness», var mottoet til Lotus før. Nå er det byttet ut med add batteries, kan man kanskje si.

Eletre blir deres tyngste noensinne, men det er også deres første SUV. Den 5,1 meter lange affæren ble vist på Oslo motor Show i høst, og de første eierne får etter planen bilene sine allerede første kvartal i år.

800 volt arkitektur skal gi rask lading av det 112 kWt store batteriet.

Den sprekeste utgaven får hele 905 hk og 985 Nm i dreiemoment. 0-100 gjøres på 2,95 sekunder og toppfarten blir 260 km/t.

7. Maserati Gran Turismo Folgore

Den italienske sportsbilprodusenten har holdt på med bensin (og litt diesel) siden 1947, men skal som en del av Stellantis-gruppen være karbonnøytrale innen 2038.

Innen to år skal alle varianter av Maserati finnes som elektrisk variant.

EKSTREM: Maserati har dramatiske former. Det følges opp med krefter.

Gran Turismo blir først ut. Karosseriet er velkjent, men den skal stå på en ny plattform med tre motorer og 800 volt batteriarkitektur. Det snakkes om 1.200 hester.

0-100 km/t må forventes å ligge på 2 sekunder for å slå Tesla med 1020 hk, men toppfarten skal være på 300.

Samme plattform blir sikkert å se i Dodge og andre hardcore Stellantis-produkter også.

8. Maserati Grecale Folgore

Endelig kan Maserati få en bil som kanskje kan selge litt i Norge også.

Grecale er en SUV på størrelse med Audi Q8 e-tron og Folgore (lyn), får en batteripakke på 105 kWt med 400 volt arkitektur.

ENDELIG: Maserati har alltid vært et marginalt merke i Norge. Grecale Folgore blir en «fornuftig» SUV som havner rett i konkurranse med Porsche Macan.

Den skal holde til minst 56 mil, trolig over 60, som er det magiske for luksussegmentet for tiden.

Maserati er forsiktige med dataene, men sier den får over 500 hester og 800 Nm.

Først ut av de store SUV-ene fra Mercedes er EQS.

Foreløpig kan du velge mellom 450 4Matic og 580 4Matic med enten fem eller sju seter. Den er 5,12 meter lang og har en plassutnyttelse ingen annen Mercedes har vært i nærheten av tidligere.

STOR OG DYR: Full med utstyret du vil ha, havner EQS SUV på nærmere to millioner kroner.

Prisen starter på 1.096.000 kroner, og da får du 265 kW (360 hk og 800 Nm å rutte med – og det store batteriet på 108,4 kWt.

Det skal gi rekkevidde på 613 kilometer og en ladefart på 200 kW.

Bagasjerommet som femseter er 645 liter, og 2.100 liter med baksetene nedslått. Rekkevidden er oppgitt til opptil 558 kilometer.

580 4Matic starter på 1.271.000 kroner og yter 400 kW (544 hk) og 858 Nm. Begge trekker 1.800 kilo på kroken.

Dette blir Mercedes sin storselger dersom de får inn nok biler.

Den er bygget på plattformen som allerede huser EQE og EQS, og vil bli tilgjengelig i en rekke effektvarianter fra 292 til 687 hester, både som EQ og AMG.

PRIKK LIK: Det skal et godt øye til for å oppdage forskjellen på EQE SUV og storebror.

Man får rekkevidde opptil 556 kilometer. Innstegsmodellen og volumselgeren blir EQE 350 4Matic, og alle modellene får firehjulsdrift.

Innvendig kjenner vi oss igjen med hyperscreen, en rekke skinnkvaliteter, luftfjæring, firehjulsstyring og ekstrem komfort. Med sine 486 cm blir den ikke enorm, men du har bagasjeplass på 520 liter.

11. Mini Countryman

Den kompakte SUV-en Countryman er Minis største, og foreløpig eksisterer det ikke noen offisielle bilder av bilen, så denne får vi ikke vist dere nå.

Bilen kommer i helt ny utførelse som blir ca. 4,5 meter, og produseres som ren elbil.

Den deler plattform med nylig ankomne BMW iX1, og får et 64,7 kWt batteri og to motorer på til sammen 200 kW (272 hk) og 494 Nm.

BMW-en har en oppgitt rekkevidde på 440 kilometer, og Countryman vil trolig få noe av det samme.

Den blir for øvrig sporty nok med 5,6 sekunder til 100 km/t, og en toppfart på 180.

Nio satser stort. ES8 er en koloss, mens EL7 er fortsatt på størrelse med en Audi Q8 e-tron, og vil nok appellere til flere.

Du kan bestille den med enten 75 eller 100 kWt batteri, med og uten Battery as a Service, altså at du leier batteripakka.

EL7 er svært velutstyrt, og vil først og fremst slåss mot Xpeng G9.

STOR SUV: Nio fortsetter storoffensiv. Denne er hakket mindre enn dagens ES8.

EL7 vil friste nordmenn med to tillatte tonn på hengerfestet og 658 liters bagasjerom.

Det blir en spreking med hele 480 kW (654 hk) og 850 Nm og vil sende familien til 100 km/t på 3,9 sekunder og toppe på 200.

Rekkevidden blir opptil 580 kilometer, og hvisk du vil lade i stedet for å bytte batteri, lader den ved opptil 130 kW. Prisene starter på 619.000 kroner.

Også her vil du få valg mellom 75 og 100 kWt batteri, og leie batteri i stedet for å kjøpe. Alle Nio-modellene kan bytte batteri på deres batteribytte-stasjoner.

Denne modellen er på størrelse med en Tesla Model 3/Polestar 2, og prisene starter på 409.000 kroner.

Det er faktisk rimelig, særlig med tanke på at du sitter på en firehjulsdrevet kraftpakke på 360 kW (480 hester) og 700 Nm.

Rekkevidden blir opptil 580 kilometer.

Astra kommer både som kombi og stasjonsvogn, eller Sports Tourer, som de kaller det.

Modellen fås også med hybrid drivlinje, men i Norge blir det det elbilen som selger.

STASJONSVOGNENE KOMMER: Astra er en av flere som tilbyr elektrisk stasjonsvogn i årene som kommer.

Den får forhjulstrekk og en motor på 115 kW (256 hk) og 270 Nm. Batteriet er på 54 kW og vil gi 413 kilometer rekkevidde.

Sports Tourer får et bagasjerom på hele 516 liter og 1.553 med setene nedslått.

Denne kjerra vil følge samme oppskrift som Opel Astra ovenfor.

Du får den på akkurat samme plattform, med samme batteri og motorer. Den vil også komme som kombi og stasjonsvogn, eller SW som Peugeot kaller det.

STASJONSVOGNENE KOMMER #2: Peugeot e-308 kommer som både kombi og stasjonsvogn.

Rekkevidden er litt dårligere enn hos Opel, 400 km. SW er omtrent 30 cm lenger enn kombien.

Med sine 4,63 meter får den hele 548 liters bagasjerom, eller 1.574 med setene nedslått.

Dette er tredje modell fra Polestar, derav navnet. Polestar skal være det sportslige motsvaret til Volvo, derfor er det kul design, svære hjul og mye krefter som står i fokus.

Toppmodellen har effekt på 380 kW (517 hk) og 660 Nm i dreiemoment. Den 2,7 tonn tunge vogna skal nå 100 km/t på 4,7 sekunder.

Bagasjerommet er mer sparsommelig for størrelsen, med sine 484 liter.

Den svakeste versjonen skal klare opptil 610 km rekkevidde. Startpris inkludert moms og vektavgift vil havne nærmere millionen.

17. Porsche Macan

Denne bilen er det foreløpig heller ingen offisielle bilder av, og bilen har vært utsatt flere ganger, men i år skal den angivelig komme.

Den blir bygget på samme PPE-plattform som Audi A6 e-tron og andre premiumbiler, og vil komme både med bakhjulsdrift og firehjulsdrift – og vil få 270 kW lading, som Taycan.

Det vil si 800 volt arkitektur og 100 kWt batteri.

Bilen er kompakt som en Mercedes EQC og BMW iX3, men blir romslig, med helt flatt gulv. Vi vet ikke effekten ennå, men A6 får rundt 500 hk og 800 Nm. Den får trolig også det samme 100 kWt-batteriet.

Det antydes for øvrig hele 700 kilometer rekkevidde her, noe som trolig er altfor optimistisk.

Nå skal det ærverdige luksusmerket bli helt stillegående, og utslippsfri i drift.

Og Rolls-Royce begynner med en svær kupé på nær 5,5 meter og en akselavstand på 321 cm, noe som høres mistenkelig likt ut som BMW i7.

VOLDSOM: En 5,5 meter og 2 tonn stor coupe blir lagt merke til.

Med en vekt på tre tonn, blir den også blant de tyngste.

Selv om denne doningen har den bredeste grillen i Rolls-Royce-historien, har den en luftmotstand på akseptable 0,25 cd.

Totaleffekten er på 585 hk og 900 Nm. Planlagt lansering er så langt satt til fjerde kvartal i år.

Dette er vel Mercedes’ frieri til ungdommen, og den første i rekken av «nye» smart. (Ja, faktisk med små bokstaver.)

Man kjenner igjen veldig mye fra Mercedes, blant annet designen, men bilen bygges fysisk av Geely i Kina.

GLATT: Det er enkelt å kjenne igjen smart #1 som et Mercedes-produkt både innvendig og utvendig.

Kompakt-SUV-en er 4,27 cm lang og får et bagasjerom på 411 liter, samt 15 liter foran.

Batteriet er på 66 kWt og rekkevidden skal være 440 kilometer.

Bilen skal kunne lades på inntil 150 kW, og blir bakhjulsdrevet med en motor på 268 hester og 343 Nm.

Denne smartingen skal for øvrig kun selges på nett, bortsett fra i sju utvalgte butikker.

20. Tesla Model X Plaid

Etter et par års fravær kommer Tesla Model X tilbake. Noen vil kalle det en ny bil, men dette er i bunn og grunn en kraftig facelift. Toppmodellen Plaid er derimot ny.

OLJET LYN: Dette blir den raskeste SUV-en, trolig i årevis fremover.

Den får de samme tre motorene og alle andre forandringer som Model S Plaid bød på, og vil virkelig legge alt av SUV-er bak seg, trolig i årevis.

1020 hester, 0-100 på 2,6 sekunder, toppfart på 262 km/t og 543 kilometer rekkevidde for under 1,3 millioner, er nærmest uhørt.

Tja, hva skal vi si. Elon Musk har vel lovet denne bilen i noe som føles som evigheter allerede, og det er vel strengt tatt ingen som helt vet hva man kommer til å få når den endelig kommer.

DEN SOM VENTER: Kanskje kommer den i år? Hvem vet.

Den skal leveres med både single-, dual- og tri-motor-utførelse, og verstingen skal klare 0-96 km/t på 2,9 sekunder.

Videre skal den få en rekkevidde på 800 kilometer, ha to benker med tre seter og skal kunne trekke 6,3 tonn – i hvert fall i USA.

Prisene som ble annonsert i starten var 40.000, 50.000 og 60.000 dollar for de respektive modellene.

Dette blir den nye Passaten, eller kanskje vi skal si Arteon, den noe mer aerodynamiske og smekre Passaten.

ID.7 har typisk elbilfasong, og går under kategorien kombi med stor bakluke.

PASSAT+: Først kommer sedanen, eller kombien. Vi vet ikke om den får stor eller liten bakluke. I 2024 kommer stasjonsvogna.

Den vil trolig også komme som stasjonsvogn.

Luftmotstanden er oppgitt til 0,23 og skal kunne rulle 620 kilometer med dagens 77 kWt batteri.

Hvilke motorer den får, vet vi ikke, men vi regner med en bakhjulstrekker på 204 hk (den som vil gå lengst), samt en GTX firehjulsdrevet variant på 299 hk.

Med sine fem meter, vil det bli en svært romslig sværing.

Denne går rett i strupen på Nio EL7.

Med en lengde på 4,9 meter vil den oppfylle de fleste ønsker for turglade nordmenn.

Blant annet 660 liter/1.576 liter bagasjerom pluss en frunk på 71 liter.

Du får den både med bakhjulsdrift og firehjulsdrift. Den dyreste har 551 hester og 7171 Nm og sprinter til 100 på 3,9 sekunder.

Viktigere er kanskje elektrisk innfellbart hengerfeste som trekker 1.500 kilo.

Vi vet ikke noe om batteristørrelse eller rekkevidde ennå, men med 300 kW ved hurtigladeren, er den potensielt den raskeste på markedet.

Og her er de 10 elbilmodellene vi gleder oss litt mindre til:

Den gode, gamle e-tron får en kraftig facelift, lenger rekkevidde og nytt navn.

Hele fronten nedenfor panseret er nytt, og ligner mer på e-tron GT og Q4 e-tron. Hekken har også fått en kraftig redesign.

FLERE VERSJONER: Du får både SUV og Sportback fra start. Og S-versjonen.

Justering av batteristyringen gir tre prosent mer tilgjengelig rekkevidde. Nå økes den til opptil 548 for Sportback med største batteripakke.

Q8 plasserer den i øverste liga og nykommeren får mer utstyr enn tidligere.

2. Citroën e-C4 X

Synes du e-C4 er litt for liten? Her har de skjøtet på 14 cm og økt bagasjerommet fra 380/1,250 liter til 510/1.360 liter.

Akselavstand, og trolig bakseteplass, blir nøyaktig den samme.

RUMPE: Citroën har skjøtet på en rumpe på e-C4 og fått større bagasjerom.

Vekta har økt med marginale 23 kilo, så Citroën har beholdt batteripakka på 50 kWt, og motoren som trekker forhjula på 100 kW /136 hk og 260 Nm.

Prisen for det økte bagasjeromsvolumet er 25.000 kroner.

Ford kommer med en skarp konkurrent til Volkswagen ID.Buzz neste år. Også denne som familievennlig flerbruksbil og varebil.

Og den er enda mer praktisk, med skinner i gulvet for langt mer fleksible seteløsninger.

Batteripakka på 74 kWt gir en forventet rekkevidde på 370 kilometer.

FLERBRUKER: Ford Transit finnes i flere størrelser. Denne kommer mot slutten av året.

Rekkevidden blir imidlertid drastisk redusert dersom du trekker de to tonnene du har lov til på hengerfestet.

Bilens partytriks er rattet, som kan legges flatt og gjøres om til bord.

Det har stått stille med lille Honda e.

Men nå låner Honda elektrisk plattform av General Motors (GM) på sin første SUV. Den plattformen åpner for både forhjulsdrift, bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

Vi vil neppe se de råeste effektuttakene tett opp mot 600 hester, men heller fornuftige versjoner med forhjulstrekk og rekkevidde over 500 kilometer, samt en innstegsmodell med drøyt 400 km rekkevidde.

Det loves naturlig nok generøs plass i bilen, og det skulle bare mangle:

Bilen er 4,88 meter lang, 1,90 meter bred og 1,64 cm høy.

Om den får 11,5 kW normallading og 190 kW på lynlader, som Chevrolet Blazer, gjenstår å se.

Endelig en norgesvennlig Jeep. Denne kompakte og kule Jeepen vil akkurat tangere 400 kilometer rekkevidde.

Den er på størrelsen med en Opel Mokka E, så det blir en småtrang bil med 321 liters bagasjerom.

TØFFING: Dette blir trolig den første elektriske firehjulstrekkeren i Stellantis-gruppen.

Jeepen får en motor som trekker forhjula på 154 hk og 280 Nm.

Det går rykter om at denne vil komme som en firehjulstrekker selv om den er bygget på STLA Small plattform, som egentlig ikke støtter firehjulstrekk.

Dette blir andre elbil ut fra Toyotas luksusmerke, og denne deler plattform og batteripakke med søstermodellen Toyota bZ4X, men forskjellene er store både utvendig og innvendig.

PYNTET TOYOTA: Lexusen deler stort sett dimensjoner og teknikk fra Toyota bZ4X.

Dette skal være det sportslige alternativet, derfor yter de to motorene til sammen 230 kW (313 hester).

Forbruk og lading må vi anta blir det samme som for Toyota. Også denne er vist med yoke-ratt, med skarp styrerespons og høyt plassert instrumentering.

7. Maxus eT90 EV pickup

Importøren har hatt en bil i Norge et år allerede, men nå kommer den straks i salg.

Dette er en relativt enkel bakhjulstrekker med 130 kW (177 hester og 310 Nm i dreiemoment.

BILLIG: Kan dette bli Norges rimeligste pickup når den kommer om ikke så lenge?

Batteriet er på 88,5 kWt og rekkevidden er 334 kilometer. Ladefarten er 80 kW.

Pickupen får en nyttelast på 925 kilo og kan trekke en henger på 1000 kilo. Det blir med andre ord ingen tungvekter, men du med en pris på 549.900 får du en så å si avgiftsfri femseter.

Maxus kommer også med den svære flerbruksbilen Mifa. Også dette er en tohjulstrekker, men her er det forhjulene som trekker med 180 kW (245 hk) og 350 Nm.

FLERBRUKER: Mifa frister med kongelige forhold i bilen med et slags skoeske-design.

Den enorme bilen på 5,2 meter har seks kapteinstoler og høy luksusfølelse.

Doningen veier 2,6 tonn, men har en rekkevidde på 430 kilometer fra et batteri på 90 kW. Energiforbruket skal være på 2,18 kWt er mil.

Denne bilen kjenner vi fra før under navnet Renault Kangoo E-Tech, men Mercedes-varianten får små endringer, hovedsakelig i fronten.

EQT blir personbilutgaven.

RENAULT MED MASKE: Alt foran frontruta er designet av Mercedes.

Effekten på forhjulstrekkeren er 90 kW (120 hk) og 245 Nm, og den har et batteri på magre 44 kW, noe som gir en rekkevidde opp til 285 km.

Du kan laste 450 kilo, trekke 1.500 og ha 100 kilo på taket.

Også denne bilen kjenner vi fra før under navnet Mercedes EQT eCitan / Renault Kangoo E-Tech, men Nissan får små endringer, hovedsakelig i fronten. Du får den som personbil og varebil.

MASKE: Alt foran frontruta er designet av Nissan.

Også her er effekten på forhjulstrekkeren er 90 kW (120 hk) og 245 Nm, og den har et batteri på 44 kW, noe som gir en rekkevidde opp til 285 km. Du kan laste 450 kilo, trekke 1.500 og ha 100 kilo på taket.

