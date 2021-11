Harley-Davidsons LiveWire: Elektriske politimotorsykler på klimatoppmøtet

ELEKTRISKE POLITIMOTORSYKLER: Politiet i Glasgow har fått elektriske forsterkninger av Harley-Davidson til klimatoppmøtet COP26.

Symbolpolitikk eller ei: I disse dager bistår seks elektriske Harleyer politiet i Glasgow.

Seks elektriske Harley-Davidson LiveWire har blitt sendt til Skottland under klimatoppmøtet COP26.

Ifølge nettstedet Visordown.com har elmotorsyklene blitt spesialtilpasset det skotske politiets behov, og de skal benyttes til å eskortere VIP-er rundt på konferansene.

Klare for utrykning

Dessuten skal de være tilgjengelig for utrykning og – i hvert fall så lenge toppmøtet pågår – bidra til den alminnelig ro og orden i Glasgow.

De går i hvert fall stille nok, de nærmest lydløse elektriske motorsyklene til Harley-Davidson, så sånn sett bidrar de i hvert fall til ro og orden.

– Bærekraftig politibeskyttelse

Onde tunger vil sikkert kritisere dette som et PR-stunt og ren symbolpolitikk fra klimatoppmøtearrangørenes side, men politisjef Darren Faulds gir uttrykk for en annen oppfatning:

– Der hvor vi har kunnet, har vi tatt grep for å sikre at COP26 får politibeskyttelse på en så bærekraftig og miljøvennlig måte som mulig.

– Derfor ønsker vi disse elektriske motorsyklene velkommen som et supplement til våre egne politikjøretøy for å kunne sikre et trygt og sikkert arrangement.