Tvitret etter humoristisk OL-overdrivelse: Elon Musk med nok en norgeshyllest

GLAD I TWITTER: Og i Norge. Og det er kanskje ikke så rart, med tanke på at bilsalget i Norge ifølge mange har vært avgjørende for at Tesla har klart seg gjennom opptil flere kneiker siden oppstarten av selskapet.

«It’s a crazy fact that most of Norway’s 5 million people have both an Olympic medal and a Tesla».

Denne, skal vi si, «milde» overdrivelsen, serverte Twitter-brukeren Ashlee Vance tirsdag kveld, så langt med over 5000 likerklikk og over 200 retvitringer som resultat.

Men resultatet ble også at Tesla-sjef Elon Musk hev seg på.

«Norway is awesome», kommenterte han raskt, etterfulgt av et norsk flagg.

Norway is awesome! 🇳🇴 — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2022

Ashlee Vance er en amerikansk næringslivsskribent og forfatter, som ikke er helt ukjent med Elon Musk fra før. I 2015 ga han nemlig ut biografien «Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future«.

10.000 likes hittil

Så langt har kommentaren til Tesla-sjefen generert rundt 10.000 likes.

Det er mer enn man kan si om responsen til Visit Norway, som raskt hev seg på med denne tweeten:

«We don’t think there is a correlation, we think this is a sporty and green coincidence».

Til nå har sju personer «hjertet» den kommentaren.

Mener Norge berget Tesla

Nå har riktignok Elon Musk 75 millioner følgere på Twitter, så da skal det kanskje ikke så mye til.

Og det er heller ikke rart at Tesla-sjefen er begeistret for Norge.

I fjor ble Tesla Model 3 Norges klart mest solgte bilmodell, med Model Y hakk i hæl.

Totalt ble det solgt 20.397 Teslaer i Norge i fjor, noe som også førte til at Tesla ble landets mest solgte bilmerke, ikke bare på modellnivå.

Men det er ikke bare fjorårets salgstall som har gjort Musk så vennlig stilt overfor Norge.

Elbilforeningens tidligere generalsekretær, Snorre Sletvold, går langt i å si at Norge har vært helt livsnødvendig for Tesla opptil flere ganger.

– Det ser man også når man leser boka til Elon Musk, der han sier at hadde ikke Tesla fått inn de gode salgstallene fra Norge, hadde han antagelig ikke fått inn den nødvendige emisjonen da han bare var timer unna å måtte slå seg konkurs.

– Du hevder at Elbilforeningen indirekte berget Tesla?

– Det mener jeg vi har gjort flere ganger.

Noen gode black metal-band, anyone?

Så har da også Musk tvitret positivt om Norge en lang rekke ganger.

Blant annet her:

Norway has played a major role in supporting advent of electric vehicles! — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2021

Men tilbake til gårsdagens tweet:

For selvsagt er det alltid noen på Twitter, som i alle andre sosiale medier, som sporer av.

Som denne karen, som benytter anledningen til å lufte sin undring om et annet populært internasjonalt norgesfenomen:

«Does Norway still produce noteworthy black metal bands?»

Og til det kan Metal Inc. Magazine trygt konstatere: «Yes.»

Så da noterer vi oss det.

I tillegg må vi nesten ta med denne sviende «ta oss rett ned på jorden igjen»-kommentaren, før vi svulmer over av nasjonal stolthet:

Norway also lives and breaths in -30° weather lol — Ty Burkhart (@thor_of_texas) February 22, 2022

Funny because it’s true. Sort of.

I hvert fall omtrent like sant som tweeten som startet ballet denne gangen …