Elon Musk hyller resultatene i Elbilforeningens undersøkelse

Tesla-sjefen er i ekstase over fornøyde, norske Tesla-eiere.

Da brukerforumet Teslarati la ut resultatene fra Norsk elbilforenings store undersøkelse, Elbilisten 2021, på Twitter, tok det av i kommentarfeltet.

For ifølge undersøkelsen er det Tesla-eierne som er mest fornøyde med bilen sin. Model 3 troner på topp, men Tesla har alle sine modeller inne på Topp 5.

Tesla har regjert disse listene i årevis. I år ligger Tesla Model 3 på førsteplass, Model X på tredje og Model S på femte. I 2019 var alle tre modeller på pallplass.

LES OGSÅ: Tesla-eierne er mest fornøyd med bilen sin

94 prosent fornøyd

Samtidig viser undersøkelsen at hele 94 prosent er fornøyd med elbilen sin.

De som kjører Kia, er også svært fornøyde med bilene sine. For både e-Niro og e-Soul er inne på Topp 10-lista.

Begge bilmerkene skiller seg markant fra de andre med å ha vært lenge på markedet og har svært energieffektive drivlinjer i forhold til de fleste av sine konkurrenter.

En rask titt på lista avslører at det er svært tett i toppen. Det er svært lite misnøye å spore på topplista.

BANEDUELL: Vi har testet Audi e-tron GT mot Tesla Model 3 Performance

Musk hentet fram flagget

Da resultatene ble kjent i forrige uke, var det mange Tesla-entusiaster som ønsket å dele nyheten.

Også selveste storsjefen kastet seg på i kommentarfeltet til Teslarati.

Elon Musk har svart med et kreativt bilde av det norske flagget som underlag – som også viser andre lands farger. Under er det ledsaget av et bilde av to astronauter som ser på jordkloden.

Den ene spør: «Vent, er det bare i Norge?» Den andre, som peker med en pistol på astronauten foran, svarer tørt:

«Det har det alltid vært.»

Miliard-resultat

I går presenterte Tesla nye kvartallstall. Og bilprodusenten knuste markedets forventninger i andre kvartal.

Tallene viser at omsetningen økte med 98 prosent i forhold til samme periode i fjor. De tre siste månedene hadde selskapet en omsetning på 12 milliarder dollar, og nettoresultatet ble 1,42 milliarder dollar for perioden. Det er første gang at Tesla har hatt et kvartalsresultat over 1 millard dollar, skriver CBNC.

Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.

Årets undersøkelse er den tiende i rekken og er besvart av 15.466 i perioden 6. april-5. mai.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

LES OGSÅ: Tesla Model Y kommer i august