Nye elsykler kommer i alle varianter: En festhelg for elsykkelen

Elsyklene blir stadig bedre, sterkere og mer solide. Forrige helg var det fest for elsykkelen på CC Vest utenfor Oslo. Den viser en bredde som lover godt for de neste årene.



Elsykler kommer i mange utgaver: Som bysykler, tursykler og terrengsykler. I tillegg får du de elsyklene som det ikke finnes norske navn på, som longtail og gravel. Og du har lastesykler med to, tre og fire hjul – alt avhengig av hva du skal bruke dem til.

Sist helg var store deler av elsykkelbransjen samlet for å vise fram elsykler til folket. Og folket sa: Ja takk! I den oppsatte «Elsykkelgata» krydde det av folk som ville prøve elsykler.



Elsykkelfest

– Velkommen til oss på CC Vest, smiler Eili Vigestad Berge, direktør for bærekraft og samfunnskontakt i Mustad, selskapet som eier kjøpesenteret CC Vest.

De har store planer for utvikling av området og ønsker å legge til rette for at flere bruker sykkelen både til kjøpesenteret og til kontorarbeidsplassene i områder. Til våren blir inngangspartiet utenfor hovedinngangen omgjort til en grønn mobilitetshub.

Der blir det adskillig flere og bedre sykkelparkeringsplasser for å hilse syklende kunder velkommen.

– Vi ønsker at det skal være like enkelt å sykle som å ta bilen til kjøpesenteret, og vil gjerne vise at elsykkelen er et godt alternativ, sier Vigestad Berge.



Entusiastisk bransje

– Dette har vi ventet på, sier en samstemt bransje som deltok under elsykkelfesten.

De nølte ikke med å stille med et stort antall elsykler som ble prøvd i stor stil.

– Vi ønsker å tilby elsykler i hele spekteret av elsykler, understreker Terje Holm i Cannondale og viser fram den nye gravel-elsykkelen, med bukkehorn og grove dekk.

Georg Hartmann i Birk Sport er overbevist om at elsykkelbransjen i mye større grad bør tilby test og fest og moro for å få stadig nye folk til å prøve elsykkel.

– Dett er en fin anledning til å vise fram den nye, norske elsykkelen til markedet, sier Jan Petter Skram i Buddy electric, og viser fram den nye sykkelen med en komposittramme med karbon og motor fra tyske Sachs, kombinert med reimdrift.

Tore Eliassen i EVO elsykkel kunne vise fram den nye firehjulingen, Citkar Loadster, som nettopp er ankommet Norge. Den har plass til en europall bak og tåler mye last.



Kunde ved CC Vest, Gløer Harwiss, måtte bare prøve en fulldempet Moondraker som tilbys av Merida.

– Det frister veldig med en elektrisk stisykkel, gliser han.

Oppfordrer

Besøkende på kjøpesenteret var åpenbart interessert i å prøve elsykler mens de likevel var på helgehandel.

– Mange har flere spørsmål når de skal kjøpe elsykkel, og det er en fordel å prøve flere typer elsykler og ulike merker. Derfor burde flere kjøpesentre lære av CC Vest og invitere en bred elsykkelbransje, sier Hulda Tronstad i Elbilforeningen.

Hun bidrar gjerne til at andre kjøpesentre følger etter og arrangerer tilsvarende elsykkelfester. For etter å ha fulgt elsykkelbransjen i mange år, ser hun at norske forbrukere fortsatt har mange spørsmål om elsykkel.

Tronstad skryter av CC Vest som også kom med gode tilbud i butikkene i senteret, og trekker fra Ark som lagde en egen utstilling med sykkelbøker i anledning elsykkeldagene.

Mer tilpasset norsk føre

– Elsyklene kommer nå i et bredt spekter av bruksområder, og de blir stadig mer solide og driftssikre, påpeker Hulda Tronstad, elsykkelspesialist og seniorrådgiver i Norsk elbilforening.

Hun viser til brede motorer og batterier, samt at elsykkelprodusentene nå tilbyr bedre tilpassede elsykler og ikke minst – tilpasset norske forhold.

– Reimdrift framfor kjede er nå noe som tilbys som en selvfølge hos alle de store. Tidligere var dette et tilbud til de mest interesserte, sier Tronstad.

Hun håper nå at elsykkelbransjen vil få flere muligheter til å vise fram elsykler til publikum.