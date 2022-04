Historisk milepæl: En halv million elbiler på norske veier

EN HALV MILLION ELBILER PÅ NORSKE VEIER: I dag passeres milepælen, og Nissan Leaf er den elbilen det er flest av i Norge. Bildet ble tatt i forbindelse med verdenslanseringen av den da nye versjonen av Nissan Leaf i Tokyo i september 2017.

I dag rundes milepælen: Nå ruller det 500.000 elektriske person- og varebiler på norske veier.



Du har kanskje sett lignende overskrifter i andre medier tidligere i år?

Allerede midt i februar ble det meldt om 500.000 registrerte elbiler i Norge.

Men skal vi forholde oss til tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV), som anses som den mest korrekte kilden på dette feltet, er det først i dag den halve millionen elbiler på norske veier offisielt rundes.

Grunnen til at noen allerede har meldt om en halv million elektriske biler i Norge, er at OFV opererer med såkalte bestandstall. Det vil si at vrakede og eksporterte elbiler ikke er med i statistikken.

Men nå, tirsdag 19. april 2022, kan vi i hvert fall slå fast at nå ruller det over 500.000 elbiler på norske veier.

Det runde – og ikke minst høye – tallet får Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening, til å juble.

– Norsk elbilpolitikk har vært en gedigen suksess. Få andre enn Elbilforeningen trodde dette kunne være mulig da elbilpolitikken i sin tid ble etablert, sier Bu.

– Elbil er blitt folkebilen

Blant de 500.000 elbilene på norske veier, er det flest Nissan Leaf.

Volkswagen e-Golf kommer på andreplass og Tesla kommer på tredjeplass med Model 3.

– Elbil er nå blitt folkebilen. Den dominerer totalt i nybilmarkedet, og nå vokser også bruktbilmarkedet. Denne suksessen har vi nordmenn all grunn til å være stolte av, fastslår Christina Bu.

– Utskiftingen av en forurensende bilpark er det mest effektive klimatiltaket vi har, og nå skal politikerne ta oss helt i mål: I 2025 skal ingen nye biler bruke bensin og diesel.

Over tid har det norske elbilsalget vært høyt, og i 2021 utgjorde elbiler 64,5 prosent av nybilsalget. I første kvartal i år valgte åtte av ti nybilkjøpere elbil.

Og vedvarende høyt nybilsalg på elbil, forplanter seg videre i bruktmarkedet.

– Bruktmarkedet er jo der de fleste finner sin neste bil. Nå blir det spennende å følge utviklingen her, sier Bu.

Fornøyde med elbilen, men hurtigladebetaling kompliserer

Parallelt med elbilsalget har Norge bygd ut et ladenettverk som snart er landsdekkende. Denne påsken har det vært rekordmange biler ute på landets 4344 hurtigladere. Det betyr at for hver hurtiglader er det 115 elbiler.

Elbilforeningen har vært fornøyd med utbyggingstakten de siste årene, men minner om at det må bygges rundt 5000 nye hurtigladere innen utgangen av 2025 for å holde tritt med elbilsalget.

– Vi feirer den enorme elbilsuksessen, men det er verdt å legge merke til at selv om norsk elbilister ifølge alle våre undersøkelser elsker bilen sin, så ergrer de seg over hvor komplisert det kan være å betale for hurtiglading, sier Bu.

– Derfor har Elbilforeningen på vegne av medlemmene, bedt regjeringen lage regler som gjør at forbrukerne kan få betale med kort direkte på hurtigladeren.

– Det bør være like enkelt å lade som å fylle bensin og diesel, avslutter Bu.