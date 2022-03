Norsk elbilforening ber om lovregulering: Krever kortbetaling ved ladepumpene

BER OM LOVREGULERING: Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, Unni Berge, hadde med seg et tydelig budskap til bransjen og regjeringen i sitt innspill. Foto: Jamieson Pothecary

– Ladebransjen har vært for opptatt av å eie kundene, sier Elbilforeningens Unni Berge.

Støre-regjeringen har lovet å komme med ny ladestrategi i løpet av året. I begynnelsen av mars overleverte Vegdirektoratet og Miljødirektoratet faggrunnlaget til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

I dag var det innspillsmøte i Samferdselsdepartementet med en samlet hurtigladerbransje på plass.

Til stede var selvfølgelig Norsk elbilforening, og leder for kommunikasjons- og samfunnskontakt Unni Berge hadde et tydelig budskap til bransjen og regjeringen i sitt innspill.

– I Norge kan du betale med kort når du kjøper pølser eller låser deg inn på et offentlig toalett, men ikke når du hurtiglader. Hvorfor skal det være vanskeligere å kjøpe en kilowattime lading en en pakke med dopapir på butikken eller avisa i kiosken, spurte hun blant annet.

Hun mener operatørene er for opptatte av å eie kundene og låse dem inn i sitt monopol av apper og kundeforhold.

– River seg i håret

Berge viste til at Elbilforeningens over 100.000 medlemmer har store forventninger til den strategien som nå skal lages.

– Fra undersøkelser vet vi at mens elbilistene forelsker seg i bilen sin, så river de seg i håret når de skal hurtiglade, sa Berge, og kom med eksempel fra medlemmene:

«Hvorfor er alt så vanskelig, hvorfor er det sånn? Jeg blir koko. Det kan da ikke være lurt å gjøre det så vanskelig for folk», sier Tine, som har vært elbilist i halvannet år.

«Det er irriterende å måtte bekrefte med bankID i 20 minus og kalde fingre», sier en som har vært elbilist i over ti år.

I faggrunnlaget vises det til Elbilforeningens store undersøkelse Elbilisten 2021 med 15.000 respondenter. Den sier blant annet at:

Tre av fire elbilister synes det er komplisert med så mange ladeoperatører og apper

71 prosent av elbilistene vil kunne betale med betalingskort direkte på laderen.

– Vi har formidlet dette til ladebransjen i åresvis, sa Berge.

KREVER KORT: Elbilforeningen jobber for at det skal skal blir så enkelt som mulig å hurtiglade bilen din

Dundrende uenig med bransjen

Jan Haugen Ihle fra hurtigladeoperatøren Ionity er blant dem som har vært tydeligst i budskapet om at kortbetaling er lite fremtidsrettet. Han holdt fast ved dette i sitt innspill:

– Målet må være plug & charge og ikke kortbetaling, sa han, og møtte kraftig motbør fra blant andre oppstartselskapet Jamp, som har uvtiklet en løsning som skal gjøre det enkelt for ladeoperatører å tilby kortbetaling.

– Vi er dundrende uenig med Ionity i at kortbetaling er gammeldags, sa representanten fra selskapet.

Berge og Elbilforeningen var forberedt på innvendingene fra bransjen, som de har hørt mange ganger før.

– Istedenfor å gjøre det enklere, går enkelte ladeaktører i realiteten til angrep på forbrukerne, og kaller dem gameldagse som ønsker kortbetaling, sa hun, og konluderte med at bransjen har fått nok av sjanser:

– Den har uttrykkelig bevist at forbrukervennlig lading fordrer politikk. Norsk elbilforening ber om lovregulering, sa Berge.

Trenger 5000 ladere på tre år

Også Bilimportørenes Landsforening løftet frem at vi må få plass forbrukervennlig lading, og pekte på at kortbetaling må til hvis vi også vil ha turister som kommer til Norge til å kjøre elbil.

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) var på linje:

– Måten det er på i dag, er gammeldags, og vi kan ikke ha det sånn. Hvis ikke bransjen vil tilby mer forbrukervennlig lading, må det politikk til.

Kontaktløs betaling ligger an til å blir et krav i EU-regelverket. Isåfall kan det komme pådbud også om ettermontering av tekniske løsninger på de laderne som allerede er her.

– Det viktigste nå er å få det riktig på alle nye ladere – vi skjønner at de 4000 laderne som allerede er bygd, er en større jobb.

Faggrunnlaget viser at Norge skal gå fra dagens halve million til over to millioner elbiler i 2030 . I tillegg kommer tunge kjøretøy.

– Vi har brukt over ti år på å bygge de 4000 første hurtiladerne. Nå sier fagetatene at vi har behov for 5000 nye på tre år. Det er et godt anslag. Det er krevende å få til og utfordringene vi kommer til å møte, er godt skildret fra fagespertene.

Bred politisk forankring må til

Byrådssekretær Jenny Skagestad fra Oslo kommune ga et konkret innspill til de to departementene som skal utarbeide den nye ladestrategien, nemlig at den bør legges frem som en stortingsmelding.

Dette forslag bakkes opp av Elbilforeningen.

– Årsaken til den suksessfulle norske elbilpolitikken har vært bred politisk enighet som har stått seg over lang tid. Når staten nå skal legge grunnlaget for hvordan vi sikrer ladeinfrastuktur i hele landet, tilpasset fremtidens behov, da må vi som minimum forvente skikkelig politisk forankring, sier Unni Berge, og legger til:

– Vi kommer derfor til å følge opp sammen med Oslo kommune og spille inn behovet for stortingsmelding til politisk ledelse i departementene.