Nybilsalget i mars 2022: Kun elbiler på topp 20-listen

TILBAKE I TET: Tesla fikk flest nye biler på norske veier i forrige måned. Model Y havnet på topp, etterfulgt av Model 3,VW ID.4 og Audi Q4 e-tron. Foto: Jamieson Pothecary

Elbilsalget setter rekord på rekord, og for første gang passerte et fylke en elbilandel på 90 prosent. Men fortsatt har regjeringen en jobb å gjøre, presiserer Elbilforeningen.





Aldri har elbilene dominert nybilsalget mer, og rekordene florerer. I mars var 86,1 prosent av alle nye biler elbiler, og første kvartal endte med en elbilandel på 82,9 prosent. Begge deler er ny rekord.

– Nok en gang roper vi hurra og gratulerer nye elbilister med et godt valg som vil kutte utslipp i årevis. Nordmenn elsker elbiler. For første gang har vi faktisk en topp 20-liste uten en eneste bil som går på bensin- eller diesel, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Må løfte leasing, firmabiler og varebiler

Likevel ser Elbilforeningen utfordringer. For eksempel var bare 20,6 prosent av varebilsalget elektrisk i mars. Elbilandelen for leasing- og firmabiler er på 68 prosent, mens den utgjør hele 95,7 prosent i privatmarkedet.

– Regjeringen har en jobb å gjøre for å bedre elbilers konkurransekraft i leasing, som firmabiler og i varebilmarkedet. Men får den gjort det, er faktisk Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025 innen rekkevidde, sier Bu.

Da Stortinget behandlet statsbudsjettet sist høst, ba det regjeringen utrede hvordan elbil kunne styrke konkurransekraften også når man leaser bil eller trenger varebil. Konklusjonen og konkrete tiltak skal legges frem i revidert nasjonalbudsjett denne våren.

– Dagens nye elbiler danner grunnlaget for massevis av gode elbiler i bruktbilmarkedet om kort tid. Elbil er klimapolitikk som får med forbrukerne på laget. Det er enormt inspirerende at elbil er i ferd med å bli for alle, sier Bu i Elbilforeningen.

Ett fylke med 90 prosent elbilandel

På fylkesnivå passerte elbilandelen av nybilsalget 90 prosentgrensen for første gang. Det skjedde i Vestland, som nådde 91,3 prosent. Oslo og Rogaland nærmer seg den samme grensen med en andel på henholdsvis 89,5 og 89,4 prosent.

De andre fylkene ligger stort sett rundt 80 prosent eller over. Unntaket er Finnmark, som henger etter resten av landet med en en elbilandel på bare 27,8 prosent i mars og snaut 40 prosent i første kvartal.

Fylke Mars 2022 Mars 2021 Østfold 85,1 % 52,7 % Akershus 87,5 % 55,7 % Oslo 89,5 % 64,1 % Hedmark 78,9 % 50,8 % Oppland 80,5 % 46,3 % Buskerud 84,2 % 51,5 % Vestfold 84,5 % 59,3 % Telemark 85,4 % 47,2 % Aust-Agder 84,6 % 47,8 % Vest-Agder 80,3 % 52,1 % Rogaland 89,4 % 58,5 % Vestland 91,3 % 67,5 % Møre og Romsdal 86,4 % 49,5 % Trøndelag 84,7 % 56,3 % Nordland 79,5 % 44,5 % Troms 80,4 % 40 % Finnmark 27,8 % 28,1 %

Etter en treg start på året, kom Tesla som vanlig sterkt mot slutten av kvartalet. Fjorårets mestselgende bil, Tesla Model Y, topper statistikken både i mars og første kvartal med 3305/3328 nyregistrerte biler. På andre plass følger Model 3 med 1696/1736.

Mest solgte bilmodeller i mars

1 Tesla Model Y 3 305 2 Tesla Model 3 1 696 3 Volkswagen ID.4 GTX 774 4 Audi Q4 e-tron 667 5 Hyundai IONIQ 5 591 6 BMW iX 562 7 Polestar Polestar 2 549 8 Volvo XC40 386 9 Audi e-tron 341 10 Volkswagen ID.4 337 Kilde: OFV

Mest solgte bilmodeller hittil i år

Tesla Model Y 3 328 Tesla Model 3 1 736 Audi Q4 e-tron 1 698 Hyundai IONIQ 5 1 522 BMW iX 1 431 Polestar Polestar 2 1 197 Volkswagen ID.4 GTX 1 165 Ford Mustang Mach-E 1 031 Audi e-tron 943 Skoda Enyaq 924 Kilde: OFV

Fakta Mars 2022: Elbilandel: 86,1 %

Elbilandel, privatkjøp: 95,7 %

Elbilandel, næring: 68 %

Andel, ladbar hybrid: 5,83 % Så langt i 2022 (1. jan – 31. mar): Elbilandel: 82,9 %

Elbilandel, privatkjøp: 94 %

Elbilandel, næring: 65 %

Andel, ladbar hybrid: 7,25 % Kilde: OFV