Maxus Euniq5: Endelig med større batteri

FLERE VALG: Euniq 5 fås enten som varebil med to, seks eller sju seter.

85 kilometer ekstra, og nå kan du også velge seks seter.

Da Maxus Euniq5 7-seter ble lansert for det norske markedet, fylte den et behov for de største familiene, men den hadde én stor mangel:

Batteriet på 52,5 kWt er snaut for en stor kassebil som dytter mye luft.

Importøren RSA oppga 260 kilometer rekkevidde, noe vi også lå an til å klare da vi testet den på vinterveier i temperaturer mellom minus fire og pluss tre grader, men fyller du bilen en kald vinterdag blir rekkevidden snau.

Nå kommer den med batteri på 70 kWt og får en oppgitt rekkevidde på 345 kilometer (WLTP kombinert). Den kan hurtiglades fra 30-80 prosent på 35 minutter i normaltemperaturer.

ØKT REKKEVIDDE: Det største ankepunktet for Euniq5 var batteripakka på 52,5 kWt. Nå har den økt til 70 og fått 85 kilometer lengre rekkevidde.

Fra før kunne du velge toseters varebil eller personbil med sju seter.

Nå kan den leveres med 2+2+2-seteløsning, noe som gir bedre plass og sittekomfort for både sjåføren og alle passasjerer. De to bakerste setene kan enkelt legges ned, slik at du får enda større bagasjeplass, hvis ønskelig.

Standard utstyrspakke inneholder Apple CarPlay, panorama soltak og trådløs mobillading. Den kan også leveres med takstativ og hengerfeste som tilleggsutstyr.

– Euniq5 seksseter er en praktisk og fleksibel elbil som leverer mange av de egenskapene norske familier ser etter. Med en rekkevidde opptil 420 km, er dette en familiebil som passer vel så godt til hytteturer som hverdagskjøring. De første bilene av denne utgaven vil komme i løpet av januar, og vil være leveringsklare raskt, sier salgssjef i Maxus Norge, Bernhard Jahnsen.

Ved at Maxus nå introduserer Euniq5 som seksseter, tilbyr Maxus et personbilutvalg som strekker seg fra fem til ni seter – Euniq6 SUV (leveringsklar fra mars) vil leveres som femseter, Euniq5 som seks- og syvseter og e-Deliver 9 kan leveres som åtte- og niseter.

Prisen har ikke økt nevneverdig. Euniq5 med seks seter vil ha en veiledende pris fra kr. 419.900,- og bilene er allerede leveringsklare.