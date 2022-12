Parkering for elbil

Hyundai Kona kommer i ny utgave til neste år: Blir ny og romsligere – se bildene!

NYE BIL, NYE BILDER: I går kveld slapp Hyundai bilder av neste generasjon Kona, som lanseres i 2023.

Noen der ute som drømmer om å bytte ut Kona? Hyundai vil i så fall gjerne at du går for «next year’s model».

Hyundai Motor Company avslørte i går kveld designet på helt nye Kona Electric, som lanseres i 2023.

Modellen blir oppskalert på flere måter, men det viktigste, ut fra det vi vet så langt, er at bilen får langt bedre plass enn før.

Nå med menneskelige egenskaper

Hyundai selv er åpenbart godt fornøyd med utseendet på sin kommende kompakt-SUV at de projiserer menneskelige egenskaper på bilen:

– Kona er oppskalert med en unik karakter, og den helt nye modellen utrykker med selvtillit sitt tøffe og dynamiske utseende, sier toppsjef i Hyundai Design Center, SangYup Lee, i pressemeldingen fra Hyundai.

Uansett, hvis vi skal konsentrere oss om de mer fysiske realiteter, vokser Konaen med 15 centimeter i høyden. Det er faktisk ganske mye.

I bredden vokser den med 25 mm, akselavstanden økes med 60 mm, og den nye modellen blir 4.355 mm lang. Dermed er det liten tvil om at nye Kona blir en mye romsligere bil enn tidligere.

LYSSTRIPE OGSÅ BAK: De visuelle trekkene fra Ioniq 5 smitter over på Kona.

Får «ansiktstrekk» fra Ioniq

Vi kjenner igjen den langsgående lyslinjen, som Hyundai kaller Pixelated Seamless Horizon Lamp, fra den andre Ionig-serien.

Dette er et nytt designelement for Kona, men altså ikke for Hyundai som sådan. Lysstripa dukker også opp i hekken på bilen.

Bilen vil også kunne leveres med særegne 19’’ lettmetallfelger med pikseldesign, pikselelementer i grillen og pikseldesign bak, samt med mørke kontrastfarger.

Sjekk for øvrig Konas «flytende» dashborddesign på bildet under.

GOD PLASS FORAN OG BAK: I hvert fall ser det slik ut på bildet.

Bilen leveres for øvrig med doble 12,3’’ skjermer, og stemningsbelysning i kupeen.

Ellers er girvelgeren montert på rattstammen for å frigi plass ved midtkonsollen.

Også i baksetet er plassen økt, det samme gjelder antakelig for bagasjerommet, uten at Hyundai sier noe konkret om sistnevnte.

Vi vil komme tilbake med flere detaljer om nye Kona så fort de slippes.

PÅ SKOGSTUR: Muligens noe upassende er det Kona-utgaven med fossilmotor som er avbildet ute i naturen. Fossilutgaven finner heldigvis ikke veien til Norge.