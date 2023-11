Spørreundersøkelse om tregere hurtiglading i kulda: For tre av fire elbilister er ikke dette et problem

BARE IDYLL? Vinterkjøring med elbil går stort sett veldig bra, men det er lurt å ta høyde for litt kortere rekkevidde og noe tregere lading. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

– Det er bra at såpass få sliter med treg hurtiglading, sier Christina Bu i Elbilforeningen – og peker på enkle grep for å unngå at vinterkulda blir et problem.

Ifølge spørreundersøkelsen Elbilisten 2023 opplever 25 prosent av elbilistene som svarer at det er et problem at elbilen hurtiglader tregere når det er kaldt.

Eller man kan snu på det, og merke seg at 75 prosent av elbilistene ikke opplever dette som et problem.

– Når ikke flere har negativ erfaring med tregere lading om vinteren, kan det skyldes at folk kun hurtiglader når de er på langtur – og at noen har forvarming av batteriet slik at det er varmt nok når det hurtiglades, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

VINTERLADING: – I hverdagen med korte turer og mest hjemmelading vil man ikke merke så mye forskjell på kjøring om vinteren sammenliknet med ellers, men skal du ut på langtur og må hurtiglade er det noen vintertips å ta med seg, sier Christina Bu, som for ordens skyld her ikke står ved en hurtiglader, hvor elbilister risikerer tregere lading om vinteren.

Redusert rekkevidde

Det blir tregere lading når et kaldt batteri skal motta høy effekt via hurtiglading.

– Er det skikkelig kaldt, vil du oppleve at det tar lengre tid å hurtiglade, fordi bilen må varme batteripakken først, sier Christina Bu.

I tillegg har elbiler noe kortere rekkevidde om vinteren, men i likhet med tregere hurtiglading, er nok heller ikke dette noe stort problem i det daglige for elbilister flest.

– Våre tester viser at elbiler stort sett beholder rundt 70 prosent av rekkevidden om vinteren, sammenlignet med hvor langt de går i sommerhalvåret, sier Bu.

Noen elbiler kan forvarmes på vei til hurtiglading

Om du ikke vet om bilen din kan forvarme batteriet, bør du sjekke det, oppfordrer Bu.

Noen bilmodeller gjør dette automatisk når du planlegger et ladestopp i bilens navigasjonssystem, mens på andre modeller må dette aktiveres manuelt.

Men flere elbiler har heller ikke denne muligheten. Det gjelder spesielt mange eldre elbiler.

Forvarming av batteriet spiser litt av strømmen du har tilgjengelig, men du vil hente inn dette ved å lade mye raskere ved ladestolpen.

– I hverdagen med korte turer og mest hjemmelading vil man ikke merke så mye forskjell på kjøring om vinteren sammenliknet med ellers, men skal du ut på langtur er det noen vintertips å ta med seg, forklarer Christina Bu.

Her er Elbilforeningens fem vinterråd:

Ikke lad med kaldt batteri. Ved å kjøre sikrer du at batteriet varmes opp. Det tar ofte flere timer på veien før batteriet har fått tilstrekkelig varme i seg. Det er derfor bedre å hurtiglade på slutten av turen enn å vente til neste dag. Forvarm batteriet. Lad hjemme like før avreise og bruk bilens forvarming før hurtiglading underveis. Forvarm kupeen mens du er tilkoblet lader. Mens du lader kan du også bruke energien fra laderen til å forvarme kupéen, så slipper bilen din å bruke energi på det når du kjører. Ta høyde for noe kortere rekkevidde. Elbiler har kortere rekkevidde om vinteren, så planlegg turen deretter. Kjør forsiktig etter vær og føre. I tillegg til en tryggere tur, sparer du energi og får lengre rekkevidde.

Fakta om «Elbilisten 2023» Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.

Elbilisten 2023 er den tolvte undersøkelsen som er gjennomført.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbilistene er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. mars – 30. april 2023.

16.905 personer har svart på undersøkelsen.