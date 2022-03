To millioner elbiler i 2026: Ford girer opp el-satsingen

BARE EN FORSMAK: Ford Mustang Mach-E har figurert høyt på salgslistene i Norge. Nå skrur Ford opp satsingen på elektriske biler betydelig.

Skiller ut elbilproduksjonen i eget selskap.

Den amerikanske bilkjempen Ford har for alvor staket ut kursen mot en helelektrisk fremtid.

Selskapet annonserer nå en målsetning om å produsere over to millioner elbiler i året allerede i 2026. Dette vil i så fall utgjøre en tredel av bilgigantens totale produksjonsvolum globalt.

Innen 2030 skal halvparten av den totale produksjonen være helelektrisk.

Samtidig er det gjort kjent at elbilsatsingen skilles ut i en egen enhet, under navnet Ford Model e. Denne skal operere ved siden av Ford Blue, som heretter utelukkende skal konsentrere seg om biler med forbrenningsmotor.

– Ford Model e skal være Fords senter for innovasjon og vekst, uttaler toppsjef Jim Farley i en pressemelding.

Her hjemme er suv-en Mach-E blitt en brukbar suksess. Du kan lese vår test av bilen her:

Satser 400 milliarder

Det understrekes at satsingen på helelektriske biler ikke skal gå på bekostning av bilene med tradisjonell forbrenningsmotor. Spesielt i hjemlandet står disse sterkt.

For eksempel rullet nylig bil nummer 40 millioner av den legendariske pick-upen F-150 ut av samlebåndet. Denne bilen, som forøvrig er like rundt hjørnet i helelektrisk versjon, har vært en pengemaskin for Ford og selger fortsatt svært godt i USA.

SATSER FRISKT: Toppsjef Jim Farley i Ford.

Ifølge Reuters øker Ford satsingen på transformasjonen mot en helelektrisk fremtid fra tidligere annonserte 30 milliarder dollar til 50 milliarder dollar (cirka 440 milliarder kroner).

Ford Model e og Ford Blue skal driftes som to separate selskaper, men samtidig samarbeide om mye for å maksimere synergieffekten.

Model e får blant annet ansvaret for å utvikle alle software-løsninger, ny teknologi og design til bruk på tvers av drivlinjene.

Aggressive inntjeningsmål

Selskapet legger opp til ambisiøse mål for omsetning og inntjening i årene som kommer, drevet av kostnadsbesparelser knyttet til synergieffekter, samt høyt produksjonsvolum.

Allerede inneværende år anslår Ford at det kan nå en driftsmargin på inntil 8,5 prosent, tilsvarende 12,5 milliarder dollar (cirka 110 milliarder kroner). I 2026 legger selskapet opp til at marginen skal være økt til ti prosent.

2026 vil også være det første året Model e skal bidra på bunnlinjen, Ford regner ikke med å tjene penger på elbiler før det.

Ford gjentar at det forplikter seg til å være et karbonnøytralt selskap i 2050 og at all kraft knyttet til produksjonsprosessene skal være lokal og fornybar innen 2035.

På dette området henger Ford etter flere av konkurrentene. Mercedes har for eksempel tidligere sagt at bilparken skal være helektrisk innen 2030.

I videoen under kan du se mer om hvordan Ford organsierer seg for å være best mulig rustet på veien mot en elektrisk fremtid.