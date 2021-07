Mercedes girer opp og skal bli helelektrisk innen 2030

Mercedes-Benz satser og framskynder målet sitt med å bli helelektrisk til 2030. Samtidig jobbes det hardt med batteriproduksjon og utvikling av nye modeller som skal ha 1.000 km rekkevidde.

For med skiftet fra «elektrisk først» til «kun elektrisk» akselererer selskapet mot en utslippsfri framtid.

Allerede innen 2025 vil halvparten av modellene være elektrifiserte, og det er i tillegg bekreftet elbiler fra AMG på en egen dedikert plattform.

– Med Vision EQXX, som skal få en rekkevidde på over 1000 km, viser ingeniørene hos Mercedes-Benz at vi også framover vil kunne tilby banebrytende modeller med enestående rekkevidde, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos Bertel O. Steen.

Innen 2022 vil Mercedes-Benz ha batteri-elektriske modeller i alle segmentene selskapet betjener. Fra 2025 og utover vil alle nye kjøretøyarkitekturer være helelektriske, og kundene vil kunne velge et helelektrisk alternativ for hver modell selskapet produserer.

Totalt vil investeringene i batteri-elektriske kjøretøy mellom 2022 og 2030 utgjøre over 417 milliarder kroner.

Tre nye helelektriske plattformer

I 2025 lanserer Mercedes-Benz tre helelektriske plattformer:

MB.EA vil dekke alle mellomstore til store personbiler og etablere et skalerbart modulsystem som den elektriske ryggraden for fremtidens EV-portefølje.

vil dekke alle mellomstore til store personbiler og etablere et skalerbart modulsystem som den elektriske ryggraden for fremtidens EV-portefølje. AMG.EA vil være en dedikert ytelsesplattform for elektriske kjøretøy som adresserer teknologi og ytelsesorienterte Mercedes-AMG-kunder.

vil være en dedikert ytelsesplattform for elektriske kjøretøy som adresserer teknologi og ytelsesorienterte Mercedes-AMG-kunder. VAN.EA innleder en ny epoke for spesiallagde elektriske varebiler og lette nyttekjøretøy som vil bidra til utslippsfri transport.

Med oppkjøpet av elmotorselskapet YASA, får Mercedes-Benz tilgang til unik motorteknologi og ekspertise for å utvikle neste generasjons motorer med ultrahøy ytelse. In-house elektriske motorer, som eATS 2.0, er en sentral del av strategien med et tydelig fokus på effektivitet og kostnader.

Åtte nye gigafabrikker

Med et behov på mer enn 200 GWh batterikapasitet, planlegger Mercedes-Benz å sette opp åtte gigafabrikker for produksjon av battericeller sammen med sine partnere over hele verden. Dette kommer i tillegg til det allerede planlagte nettverket med ni anlegg dedikert til å bygge batterisystemer.

Neste generasjons batterier vil være svært standardiserte og egnet for bruk i mer enn 90 prosent av alle Mercedes-Benz person- og varebiler, samtidig som de er fleksible nok til å tilby individuelle løsninger til alle kunder.

Når det gjelder celleproduksjon, har Mercedes-Benz til hensikt å gå sammen med nye europeiske partnere for å utvikle og produsere fremtidige celler og moduler. Et skritt som ifølge Mercedes, skal sikre at Europa forblir hjertet av bilindustrien, selv i en elektrisk tid.

Med neste batterigenerasjon vil Mercedes-Benz samarbeide med partnere som SilaNano for å øke energitettheten ytterligere ved å bruke silisium-karbonkompositt. Dette vil gi bedre rekkevidde og enda kortere ladetider.

Når det gjelder solid state-teknologi, er Mercedes-Benz i samtaler med partnere for å utvikle batterier med enda høyere energitetthet og sikkerhet.

Over 10.000 lynladere globalt

Mercedes-Benz jobber også med å sette nye standarder for lading.

Den nye funksjonen Plug & Charge skal gjøre det enda enklere å lade på offentlige ladestasjoner, der ladingen starter så snart ladekabelen er koblet til. Kjøretøyet og ladestasjonen kommuniserer direkte via ladekabelen og det skal ikke være nødvendig med noen ytterligere godkjenning fra kunden.

Plug & Charge kommer sammen med lanseringen av EQS senere i år.

Mercedes me Charge er allerede et av verdens største ladenettverk og består av mer enn 530.000 AC- og DC-ladepunkter over hele verden. Videre jobber Mercedes-Benz sammen med Shell for å utvide ladenettverket. Kunder vil få forbedret tilgang til Shells Recharge-nettverk som vil bestå av over 30.000 ladepunkter innen 2025 i Europa, Kina og Nord-Amerika – inkludert over 10.000 lynladere globalt.

Mercedes-Benz planlegger også å lansere flere premium-ladeplasser i Europa som vil tilby en skreddersydd ladeopplevelse med førsteklasses fasiliteter.

VISION EQXX skal greie 100 mil

Vision EQXX, som vil få verdenspremiere i 2022, er en elbil med en reell rekkevidde på mer enn 1000 kilometer. Den er under full utvikling, og det jobbes målrettet mot et ensifret forbrukstall for kWh per 100 kilometer ved normale motorveishastigheter.

Prosjektet består av et tverrfaglig team – hvor det også er med eksperter fra Mercedes-Benz F1 High Performance Powertrain-divisjon (HPP).