Ny undersøkelse om merkeverkstedlojalitet: Foreløpig skiller elbil­eierne seg ut

MER LOJALE TIL MERKEVERKSTEDENE: Bileiere flest har ingen sterk preferanse for merkeverksteder, viser en ny undersøkelse. Men elbileierne ser foreløpig litt annerledes på det. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Elbilister velger i større grad merkeverksted enn andre, ifølge en ny undersøkelse. Enn så lenge, mener ekspertene.

Elbileierne er sterkere i troen på at merkeverkstedene gir best og sikrest reparasjon og service enn gjennomsnittet av bilistene samlet, viser en ny måling utført av analyseselskapet YouGov for Autobransjens leverandørforening (ABL).

40 prosent av elbilistene mener at merkeverkstedene er best.

– Vil nok endre seg

Men når svarene fra alle de spurte ses samlet, uavhengig av bilens drivlinje er elektrisk eller fossildrevet, mener kun tre av ti det samme.

– Vi er fortsatt på et tidlig stadium i innfasingen av elbiler, så det er naturlig at mange eiere tror det er tryggest å ta service der bilmerket, forhandler og verksted er knyttet sammen. I årene fremover vil nok dette endre seg, sier Arild Hansen, daglig leder i ABL.

Han viser til at arbeid på elbiler utgjør en stadig større andel av oppdragsmengden også for frittstående verksteder og kjeder, som dermed raskt bygger erfaring og kunnskap.

– Halvparten av alle spurte svarer at det ikke er forskjell i kvalitet mellom ulike typer verksteder, eller krysser av for vet ikke. To av ti mener dessuten at de uavhengige er best. Slike holdninger gir et godt grunnlag for reell konkurranse, til kundenes beste, sier Hansen.

I undersøkelsen oppgir 29 prosent av elbilistene at merketilknytningen er mest avgjørende for valg av verksted. Bare 20 prosent av alle spurte uavhengig av biltype svarer det samme.

Pris er en viktigere faktor for de fleste. 36 prosent mener dette er mest avgjørende.

VIL ENDRE SEG: Bilekspert Rune Nesheim i Elbilforeningen mener at en av flere grunner til at frittstående verksteder ser lite til elbilene, er at salget først tok skikkelig av i volum for tre-fire år siden, og at de aller fleste fortsatt har serviceavtaler. – Når bilene blir eldre, blir eierne mer prissensitive og ser seg om etter andre alternativer, sier han.

Spår store endringer i bransjen

Bilekspert og seniorrådgiver i Elbilforeningen, Rune M. Nesheim, tror vi vil se store endringer på dette feltet fremover.

– Det er nok mange grunner til at det er såpass få elbilister som velger frittstående verksteder. Norges mest solgte bilmerke flere år på rad, Tesla, har en helt annen måte å tenke service på. Derfor ser man ikke disse bilene på andre verksteder. Teslaene utgjør en stadig større del av bilparken i Norge, sier Nesheim.

En annen grunn til at frittstående verksteder ser lite til elbilene, er at salget først tok skikkelig av i volum for fire-fem år siden, og at de aller fleste fortsatt har serviceavtaler.

Så har vi eksempler på Toyota som krever service hos dem, dersom batterigarantien på ti år skal gjelde.

– Når bilene blir eldre, blir eierne mer prissensitive og ser seg om etter andre alternativer.

Men Nesheim tror samtidig at vi vil få nye servicerutiner i årene som kommer, og ser ikke bort fra at flere vil se på hvordan Tesla håndterer service.

– Jeg tror mange synes det er unaturlig med så hyppige servicer som mange bilprodusenter legger opp til nå. Elbilen er enklere i oppbygning og det er færre feil med selve komponentene.

– Og med stadig flere oppdateringer over nettet, har man større mulighet til å både fikse feil og diagnostisere uten å måtte inn på et verksted i fremtiden. Filter til kupé er ikke vanskeligere enn å bytte enn støvsugerposen, for eksempel, og dersom bilfabrikanten legger opp til det, så det blir nok færre verkstedbesøk i fremtiden, fortsetter Nesheim.

– Det blir de som klarer å tilby enkel og sømløs service-opplevelse som vinner kampen i fremtiden, spår han.

Halvparten undersøker priser før service

Det samme mener bransjen.

– Med de endringer som skjer i bilparken, må alle aktører tilpasse seg elbil-revolusjonen for å være relevante i fremtiden. Derfor investerer både vi og mange konkurrenter mye i kompetanseutvikling på dette feltet, sier Katrine Køste, kjedeleder i AutoMester.

Av kjedens drøyt 200 verksteder er de aller fleste rustet for å utføre service og reparasjoner også på elbiler.

– Og alle som sier ja til slike oppdrag skal kunne utføre dem uten at kvaliteten avviker fra merkeverkstedene. Om fem år tror jeg ikke lenger dette er et tema i det hele tatt, sier Køste.

60 prosent av bileierne er nå klar over at frittstående verksteder og kjeder har adgang til å stemple for utført intervallservice i bilens servicehefte, viser ABL-undersøkelsen.

Den viser også at 47 prosent undersøker priser hos flere verksteder før de bestiller time.

– Vi håper disse andelene øker i årene fremover. Det vil gi økt konkurranse og forbrukermakt, sier Arild Hansen i ABL.