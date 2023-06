Parkering for elbil

Lad mens du selv gjør noe gøy – sjekk antall tilgjengelige ladebokser i Skandinavia her: I år kan du bruke Lade­klubben på rekord­mange feriemål

PÅFYLL AV STRØM: Alle gjester som trenger å lade bilen kan gjøre det utenfor Strand Hotel Fevik, forteller hotelldirektør Bodil Langerak. Her, på de åtte destinasjonsladerne fra Kople, kan Elbilforeningens blå ladebrikke brukes.

Hotelldirektør Bodil Langerak i Fevik tenker det er like naturlig å tilby gjestene lading av elbil som å tilby wifi. Aldri før har det vært flere tilgjengelige destinasjonsladere for folk på farten.

Vi starter med en oppfordring:

Husk å sjekke lademulighetene der du skal overnatte eller tilbringe feriedager i sommer. Det er enklere, tidsbesparende og oftest billigere enn hurtiglading. Sunnere for batteriet er det også enn hyppig hurtig- og lynlading.

Den gode nyheten er at med Ladeklubben kan du som medlem i Elbilforeningen destinasjonslade på 3.700 ladepunkt i hele Norge.

Bruk Ladeklubben-appen for å finne nærmeste normalladepunkt og prisen på ladingen. Du starter lading enkelt med den blå ladebrikken eller direkte i appen.

Husk å pakke med type 2-kabelen

Ingenting er som å starte bilturen med fulladet batteri når du skal videre til neste feriemål. Du slipper et ekstra stopp på hurtiglader og sparer tid og penger.

Såkalt destinasjonslading er på mange måter det samme som hjemmelading – der du bruker en ladeboks fra 3 – 22 kW ladeeffekt.

Du bruker din medbrakte ladekabel med type 2-ladekontakt, så den må du huske å ta med på turen dersom den ikke «bor» i bilen allerede.

Før du setter i gang lading, er det lurt å finne ut hvor mye det koster. Her kan det være store prisforskjeller ladeselskapene imellom.

Reiser du til Sverige eller Danmark (se lenger ned i saken) er det smart å følge litt ekstra med på prisen nå som kronen er såpass svak.

Husk også å sjekke parkeringsregler og eventuell parkeringsavgift som kan komme i tillegg til prisen for selve ladingen.

Dersom du ikke har egen ladekabel eller du alltid vil ha en i bilen i tillegg til en i ladeboksen hjemme, får du som medlem i Elbilforeningen 25 prosent på alt av bilrekvisita hos BilXtra – inkludert ladekabel:

Ti ladepunkt ved stranden

Stadig flere norske hoteller og turistdestinasjoner tilbyr lading for besøkende.

Mellom Arendal og Grimstad ligger Strand Hotel Fevik i ei vik med hvit sandstrand. Her har de åtte destinasjonsladere fra Kople i tillegg til to Tesla-ladere.

Bodil Langerak, som har vært hotelldirektør i snart seks år, har sett en stor utvikling disse årene med stadig flere av gjestene som kommer i elbil.

– Det å ha elbilladere tilgjengelig for våre gjester er like naturlig som å tilby wifi, sier Langerak.

Det var under det første pandemiåret hun skjønte at de måtte oppgradere. Fram til da hadde de hatt to gammeldagse strømuttak i veggen.

– Vi tenkte at vi måtte ha på plass nye ladebokser til neste sesong, sier Langerak.

Som tenkt, så gjort. De satte i gang prosessen, og i 2021 sto det nye anlegget klart.

– Alt handler om å gjøre gjestene glade, legger hun til.

Hotellet slipper å ta seg av noe som helst angående ladeboksene. Skulle det dukke opp tekniske problemer ordner ladeselskapene opp.

Tilbakemeldingene fra gjestene tyder på at de er godt fornøyde med tilbudet. I år venter hotelldirektøren storinnrykk.

NHO Reiseliv meldte før helgen at andelen nordmenn som velger å feriere i Norge har økt etter pandemien.

I år melder 65 prosent at de skal være turister i eget land – mot 58 prosent i 2019.

NORGESFERIE: Store deler av kysten vår har deilige sandstrender. Her, utenfor Strand Hotel Fevik, blir det også greie badetemperaturer – noe som ikke gjelder alle steder nordover. Foto: Classic Norway / Christer Olsen

– Mange skal reise på Norgesferie i år, noe som er et smart og bærekraftig valg. Dette er selvsagt en trend vi her ved badehotellet liker, sier Langerak.

Hotelldirektøren i Fevik opplever at rekken med ladebokser gir dem et konkurransefortrinn mot hoteller som ikke kan tilby destinasjonslading.

Destinasjonslading i Norge

Strand Hotel i Fevik er kun et av mange steder der du kan bruke Ladeklubben / Elbilforeningens blå ladebrikke.

I Norge har du tilgang til 3.700 normalladepunkt med Ladeklubben hos blant annet disse ladeoperatørene:

Kople 1.600

Recharge 1.370

EV-Box 410

E.ON Drive 270

Andre aktører 50

Bruk appen Ladeklubben og skru på visning av «alle ladepunkt» for å finne nærmeste ladeboks eller ladestolpe der du skal feriere.

Tilbyr de ikke lading der du skal overnatte, så har ofte kommunen, kjøpesenter eller parkeringshus lading like i nærheten. Da er du kanskje bare en liten kveldstur unna.

Destinasjonslading i Sverige

Med Ladeklubben får du også enkel tilgang til 3.100 normalladepunkt i Sverige fra blant annet disse ladeoperatørene:

E.ON Drive 1.190

Qwello 780

Park & Charge 620

Monta 180

Recharge 170

OKQ8 100

Lidl 50

Andre aktører 10

I Elbilforeningens egen årlige undersøkelse, «Elbilisten», fant vi ut at for dem som ønsker å reise utenlands i sommer, har det aldri vært flere som ønsker å dra av sted i elbilen sin.

Elbilist Fabien Miard fartet rundt i Storbritannia i fjor sommer og satser på Sverige denne ferien:

Destinasjonslading i Danmark

Frister det ikke med søta bror så kan du enkelt dra til en annen nabo i sommer.

KØBENHAVN NESTE? Det er ekstra «dejlig» å være norsk i Danmark når man kan destinasjonslade i gata utenfor hotellet. Foto: Petter Haugneland / Elbilforeningen

For med Ladeklubben får du også tilgang til 7.600 normalladepunkt i Danmark, fra blant annet disse ladeoperatørene:

Clever 4.500

Spirii 1.550

Monta 890

Norlys 380

E.ON Drive 120

EV-Box 110

Andre aktører 50

Det er imidlertid lurt å være litt forberedt før du krysser grensa fra elbilvennlige Norge og setter kursen sørover.

Her følger en kjapp oversikt med det viktigste du bør tenke på:

Uansett hvor du legger elbilferien, så ta livet med ro, slapp av og gjør heller noe gøy mens du lader.