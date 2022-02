DS E-Tense Performance: Formelbil for gatebruk

Denne oppsiktsvekkende prototypen viser hva vi kan forvente oss fra franske DS de neste årene.

DS Automobiles er en del av det gigantiske bilkonsernet Stellantis, og for å overleve i det vepsebolet, må man markere seg.

Og det gjør virkelig DS med denne sportsbilen. Det er nemlig dette designspråket vi skal venne oss til fra den kanten fremover.

Gjett om vi gleder oss!

Det mange kanskskje ikke vet, er at DS har deltatt i Formel E siden 2015. Formel E er det elektrifiserte svaret på Formel 1.

Kamelonlakk og karbon

Erfaringene de har høstet der, eksponeres i denne oppsiktsvekkende prototypen av en sportsbil:

Hele karosseriet er laget i karbonfiber for å spare vekt.

Bilen har overflater, strukturer og mønstre vi ikke har sett utvendig tidligere.

For å gjøre designen enda mer spektakulær, har man sprøytet bilen med kamelonlakk, som skifter farge avhengig av hvor du ser den fra.

LED-lys er en viktig del av bilens uttrykk.

Helektrisk om to år

Bilen har et kompakt batteri innkapslet i et karbon-/aluminiumshus plassert lavt midt i bilen, og skal inneholde «innovativ batterikjemi og ny teknologi for styring av temperatur.

DS sier dette er teknologi vi vil finne i alle deres biler, og selskapet skal være helelektrisk allerede om to år.

Regenereringssystemet er så kraftig at bilen strengt tatt ikke trenger å utstyres med bremser. Ved full regenerering, sender den 600 kW tilbake til batteriene.

Hinsides ytelser

– Prototypen er et laboratorium for å teste ut komponenter og utvikle dem for bruk i fremtidige biler, siteres Thomas Chevaucher, som er sjef for DS Performance., i en pressemelding.

Motor og drivlinje er løftet over fra Formel E-bilene. Prototypen har forsynt seg av to motorer, en for hver aksel.

Maks effekt skal være 810 hestekrefter, mens maks dreiemoment skal være vanvittige 8000 Nm, ifølge pressemeldingen.

Det bør være nok til å få innvollene til å bytte plass. Øynene også. Det er ikke oppgitt noen tall for prestasjoner ennå, men med disse ytelsene og faktum at dette bør bli en relativt lett bil, burde akselerasjonstidene bli hinsides det meste.