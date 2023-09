Mia freser rundt i sin Renault Zoe: Fornøyd da ladetrøbbelet ga seg

SÆR PÅ LADINGEN: Renault Zoe knuste lenge konkurrentene på rekkevidde og pris. Men ladeproblematikken har trolig frustrert langt flere enn Mia Wright. Hun bor på Nordstrand og kjører mye rundt i Oslo med sin ZE40. Alle foto: Gro Matland Nevstad / elbil.no

Selv da Mia Wright og mannen endelig kunne sette opp egen ladeboks fikk de ikke ladet elbilen. Kontakten passet, men ingenting skjedde.

Våren 2020 lammet Covid-19 en hel verden. Det amerikansk/britiske ekteparet Wright var inne i sitt fjerde år på jordomseiling.

I hui og hast ble seilbåten solgt på Fiji, og de satte seg på første fly hjemover med sønnen. I Norge trengte de både hus og bil.

– Vi fulgte med på utviklingen og visste at i Oslo var det mer vanlig enn uvanlig med elbil. Jeg er opprinnelig fra California, hvor også Teslaen kommer fra, og har alltid vært positiv til elektriske biler.

– Var det på seilturen dere bestemte dere for å kjøpe elbil?

– Ja, men vi hadde egentlig håpet å slippe å ha bil i det hele tatt. Men når vi bor som vi gjør, uti «the ‘burbs» her på Nordstrand, så må man ha det for å handle eller kjøre på aktiviteter. Dessuten var den første jobben mannen min hadde i Ås, og da var det korona og ikke lov å ta toget. Så vi måtte bare ha noe, og da ble det elbil.

– Hvorfor valgte dere en fransk bil?

– Vi er bare tre, så vi trengte ikke så stor bil. Det tok også litt tid før jeg fikk jobb, så vi valgte en Renault Zoe fra 2017 fordi vi følte vi fikk mye bil for pengene.

TIL TJENESTE: Mia Wright kan fortelle at familiens røde Renault Zoe ZE40 har vært vært med på hele tre flyttinger og utallige turer for å hente funn fra finn.no.

– Gjorde dere mye research før dere landet på denne modellen?

– Ja, men vi var ikke klar over problemene knyttet til ladeteknologien.

– Hvilke problemer?

– Vi så at kommunen hadde ladestolper rundt omkring og tenkte fantastisk! Men det funket ikke på vår bil. Franske teknologer har satt opp bilen slik at den egentlig kun kan lades med 400 volt, og de fleste hus i Oslo har bare 230 volt.

– Hva gjorde dere da?

– Vi måtte lade hjemme, først med en vanlig stikkontakt og en adapter.

– Dere kunne ikke lade kommunalt i gatene?

– Nei. Kontakten passer jo, men vi får ikke ladet der. Vi kan bare lade på noen som er fire kilowatt eller hva det er, og de kommunale er ikke sånn. Så de finnes ikke til vår bil, men det visste vi jo ikke. Så da får vi ikke brukt alle de elbil-parkeringsplassene fordi det er ladeplikt, og vi får ikke ladet …

– Men dere monterte ladeboks der dere kjøpte leilighet?

– Vi bestilte det hjemme, men det viste seg at dette ladepunktet heller ikke fungerte. Det hadde heller ingen fortalt oss. Da de kom ut sa de bare at vi ikke fikk ladet bilen her, og at vi måtte kjøpe ny bil.

– Dere ble rådet til å bytte ut elbilen?

– Ja, noe som er helt teit å si til noen. Og det har blitt ulovlig å ha stikkontakt ute til å lade biler med. Så hva gjør man da? Vi er opptatt av gjenbruk samt å ta vare på de tingene vi har så lenge vi kan. Løsningen ble en ny adapter.

– Men hvis du ser bort ifra ladetrøbbel, er du fornøyd med bilen?

– Ja, den har bra rekkevidde og er oppe i nesten 40 mil om sommeren. Om vinteren er vi nede i 20 mil. I november var det krise da vi holdt på å flytte og ikke fikk ladet bilen. Det krevde mye planlegging. Jeg fant til slutt et sted nede på Mosseveien, der kunne den stå og lade i fire timer.

– Så da måtte du gå opp og ned til den ladeplassen?

– Ja, og ingenting av dette var vi klar over da vi bestemte oss for denne modellen. Bilforhandleren sa heller ingenting om det, så vi føler oss litt lurt. De ga oss heller ikke noe adapter med på kjøpet. Men jeg tror kanskje vi fikk en av de siste bilene med denne teknologien.

I AM GROOT: Bilen har fått navnet Groot, og derfor har den egen nøkkelring med navnet på.

– Hva med fargen, liker du den?

– Jeg ville egentlig ha alle andre farger enn denne rustrøde, for den ser litt gammeldags ut, men vi trengte en bil raskt og da ble det denne. Vi var inne på tanken om å foliere den grønn.

– Hvorfor det?

– Fordi den heter Groot, som er en karakter i filmen «Guardians of the Galaxy». Grunnen til at vi fant på navnet var fordi vi hadde leid en Mini Cooper i England. Og siden Bradley Cooper spilte Groot ble det navnet på vår egen bil.

ELECTRIC LOVE: – Min første erfaring med elbil var da en venninne flyttet fra Oslo til Drøbak og kjøpte seg en Buddy. Det fine med det var at de kunne bruke kollektivfeltet på Mosseveien. Jeg var veldig positiv til alle fordelene elbiler ga, sier Mia Wright, som forteller at hjemme i USA handler elbil også mye om de liberale versus de konservative.

