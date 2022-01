Elbilforeningens vintertest 2022: Med bakhjulstrekk på islagte hytteveier

Trenger du egentlig drift på alle fire?

Dette er del 2 av årets vintertest. Del 1 kan du lese her.

Dedikerte elbilplattformer gir enklere og rimeligere tilgang på firehjulsdrift. Bare det siste året har det kommet en rekke modeller som er tilgjengelige med både én og to motorer.

I noen tilfeller er prisforskjellen så stor at det er fristende å droppe firehjulsdriften, men i andre tilfeller er prisforskjellen så liten at man nesten blir idioterklært om man velger den bort.

NULL PROBLEM: I de aller fleste tilfeller vil du ikke merke den store forskjellen mellom drift på to og fire, takket være superraskt ESP-system.

For med en ekstra motor, får man gjerne ganske mye ekstra effekt med på kjøpet. Ofte 100 hestekrefter eller mer.

Da er det fort ventetiden som er problemet. I enkelte tilfeller blir ventetiden over et år. Så da er spørsmålet: Hva velger jeg og hvor stor er egentlig forskjellen?

Det må vi innrømme at vi også lurer på . Derfor tar vi med oss to Kia EV6 til fjells. En RWD på 168 kW/228 hk og en AWD på 239 kW/325 hester. Foran oss har vi bratte snø- og islagte veier opp til Skagahøgdi ved Gol.

RALLYBIL: Det er lenge siden bakhjulsdrift var det mest effektive, men den kan få frem ungen i deg, dersom det gjøres riktig – og det har Kia gjort her.

Sporty bakhjulsdrift

Bakhjulstrekkeren er overraskende kvikk, til tross for lavere effekt enn firehjustrekkeren. Til gjengjeld veier den 120 kilo mindre, men er fortsatt ingen lettvekter med sine 1920 kilo. Det spiller liten rolle på disse veiene.

Antispinnlampa lyser hver gang man provoserer bilen, men faktum er at den håndterer vinterveier svært godt.

ESP på: ESP-systemene får langt bedre arbeidsvilkår enn med fossildrevne drivlinjer. Systemet jobber mye raskere og eliminerer så å si alle faremomenter.

EV6 tillater noe slipp på hekken, men det er lite og den krever knapt noe oppretting fra rattet. Systemet avverger mykt understyringen man lett får ved å gå litt for fort inn i sving, med umerkelig innbremsing på indre forhjul og struping av effekten som driver bakhjulene. Den er svært stabil og trygg på veien.

ESP med trekkraft: I motsetning til for eksempel Skoda Enyaq og VW ID.4 med flere, har Kia en knapp for å slå helt eller delvis av stabiliseringsprogrammet. Vi trykker kort på knappen og systemet slår seg delvis av. Da beholder du mer trekkraft, men bremsene er aktive for å stabilisere bilen. Forskjellen fra å kjøre med systemet fullt aktivert er nesten ikke merkbar.

ESP av: Vi slår av alle systemer ved å holde knappen inne. Dette er ikke noe vi anbefaler å gjøre, men vi er i embets medfør nødt til å sjekke ut hva som skje, når bakhjul og 228 hester får fritt spillerom på glatt underlag.

Wow! EV6 ser ikke bare sporty ut – den er det også. Litt trykk på gasspedalen, og du kjenner rumpa komme ut på siden. Men med lite dramatikk.

Effekten er lett å dosere med gasspedalen, ihvertfall dersom du fortsatt har den i kjøreprogrammet Comfort. I Sport blir pedalvandringen kortere og den kan virke en smule for aggressiv – hvis du ikke er ekstra følsom på pedalen.

Akselavstanden på 2,9 meter gjør også at den ikke snurrer tvert, men er derimot lett å kontrollere. Skal du ha det gøy på vinterstid, så er det faktisk den billige varianten du skal velge.

Active med minste batteripakke (58 kWt) koster fra 412.000 kroner. Med 77 kW/t batteripakke må du ut med 20.000 kroner ekstra. Da får du lengst rekkevidde også, opptil 528 kilometer.

UTENPÅ ER DE LIKE: En motor ekstra og 97 hester mer å rutte med, koster bare 35.000 kroner ekstra, men firehjulstrekkeren byr på overraskelser også.

Firehjulsdrift

ESP på: Oi! Man merker at man har knapt 100 hester ekstra. Med alle systemer innkoblet, er den likevel snill som et lam på vinterveiene. Den tillater også litt dansing med hekken, noe som overrasker oss en smule, siden alle systemer er på og det faktisk er en firehjulstrekker.

For ordens skyld kan vi nevne at den også blir bakhjulsdrevet dersom du setter den i kjøreprogrammet Eco og kjører pent. Vi kjører i Comfort.

ESP med trekkraft: Heller ikke her merker vi noen særlig forskjell når vi skrur systemet delvis av.

ESP av: Det gjør det derimot når vi slår alle hjelpemidler helt av. Da opplever vi at bilen trekker mer på forhjulene enn på bakhjulen,e helt til den plutselig gir oss masse effekt på bakhjulene og nærmest dytter fronten foran seg.

Vi får plutselig litt vel mye å gjøre, og man får en dårligere flyt i kjøringen enn strengt tatt ønskelig.

Det hadde vært mer forutsigbart, effektivt og mer moro med en noe mer konstant fordeling av kreftene, gjerne mer bak enn foran, siden hekkmotoren uansett er sterkest. For fra å kunne være et skarpt våpen, blir den en sløv og upresis opplevelse.

Fra stillestående

Vi tester start på speilblankt underlag i svak oppoverbakke også. Det er så glatt at selv AWD-modellen får noe å jobbe med og danser litt hit og dit på sin veg fremover.

Her må man være ekstremt fintfølende med RWD-modellen, noe som er fullt mulig med en øm gassfort i kombinasjonen i Snow-mode. Sistnevnte velges fra en knapp på rattet.

Den ene gangen ender vi med å skli baklengs, men vi har en runde der vi sakte men sikkert kommer i gang. Det kan hende det er smart å ha en nødløsning i bagasjerommet, dersom du skal ut på skikkelig glatta, men i 99 prosent av tilfellene vil du aldri trenge det.

Velg firehjulsdrift

Konklusjonen blir likevel at du bør velge firehjulsdrift, dersom ikke differansen i pris er alt for stor. Og selv om det svir litt mer i lommeboka, vil du få igjen pengene dine når bilen skal selges igjen. Vi tror prisdifferansen mellom modellene snarere vil øke enn minske på bruktmarkedet.