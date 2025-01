Parkering for elbil

Første resultat av samarbeidet: Nå kan den første elbilen fra Sony og Honda bestilles

AFEELA AND SOME FELLA: Slik ser nye Afeela 1 ut. Her avbildet sammen med en nokså tilfeldig kar. Alle foto: SHM Afeela.

Sony Honda Mobility satser på luksus, underholdning og selvstyring – viser det første glimtet av elbil-samarbeidet deres.

For noen år siden fortalte de to japanske selskapene Sony og Honda at de slo seg sammen – i hvert fall om å lage elbiler.

Nå har detaljene rundt dette samarbeidet begynt å falle på plass. Nå vises den frem på teknologimessen CES 25 i Las Vegas.

Hva skal barnet hete? Afeela!

Avansert

Afeela 1 er allerede klar for bestilling i USA og forventet levering starter i midten av 2026.

Det nevnes ikke noe om internasjonale bestillinger per nå, men prisnivået starter høyt.

Innstegsprisen er på 89 900 dollar, som betyr at prisen bikker litt over en million norske kroner etter dagens kurs.

Det er ikke noen tvil om at de satser på luksus, og kunstig intelligens er sentralt:

– Vi streber etter å utvikle forholdet til mennesker gjennom intelligent mobilitet, og å revolusjonere reiseopplevelsen, sier Sony Honda Mobility-sjef Yasuhide Mizuno i pressemeldingen vi lenker til over.

– Afeela 1 kan kalles en venn som kombinerer avansert programvare med raffinert maskinvare, fortsetter han.

Nok av sensorer

Bilen skal kontinuerlig samle inn data fra omverdenen når du er ute og kjører for å fôre assistentsystemet.

Dette systemet baserer seg på over 40 sensorer (kameraer, Lidar, radar og ultrasonisk sensor) og en kraftig kjørecomputer.

SER DU DEM? Afeela 1 har over 40 sensorer spredt rundt om i bilen.

Graden av selvstyring ligger på nivå 2+, som tilsier at bilen kan kontrollere styring og gasspedalen med tilsyn fra fører.

Selvstyringen ser ut til å være en av funksjonene de gjemmer bak en abonnementsløsning.

I tillegg kommer Afeela 1 også med en egen KI-assistent som lar deg kommunisere dine behov til bilen.

Lyd og bilde

I Statene skal Afeela 1 følge den Tesla-frontede ladestandarden NACS, og det er ikke det eneste punktet den følger etter Tesla på.

I bilen har man i likhet med Plaid-utgaven av Model S og X gått for et Yoke-styre, men ser ut til å beholde egne spaker for blinklysene.

Det er få knapper å spore innad i kupeen, men det spares ikke på skjermene. En svær panoramaskjerm dominerer foran, mens passasjerene bak har to mellomstore å velge mellom.

Selskapet skryter også av at deres 360 Spatial Sound Technologies skal imponere på lydfronten, samt at aktiv støydemping skal begrense hvor mye lyd du får fra utsiden.

I tillegg til alle sensorene i fronten har den et lite display foran som kan levere forskjellige beskjeder, som for eksempel hvor nær bilen er å være fulladet.

PARTYTRIKS: Det er uvisst om man kan legge inn egne beskjeder her, slik som man kunne på HiPhi Z.

Litt smått

Det er mye som ser spennende ut med denne bilen, men med tanke på lading og rekkevidde ser den ut til å være skuffende gjennomsnittlig med tanke på prisen.

Batteriet er på 91 kWt, men skal utfra EPA-standarden bare gi rundt 480 km rekkevidde.

150 kW som makshastighet på hurtiglading er heller ikke så fremtidsrettet og luksuriøst som bilen ellers sikter mot. 11 kW er maks for hjemmelading.

Dimensjonene er 4,9 m lengde, 1,8 m bredde og 1,4 m i høyden.

Det blir ikke nevnt noe om når denne bilen blir klar utenfor USA, men hvis du er nysgjerrig på bilen finner du den amerikanske bestillingssiden her.