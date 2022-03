Planlegger nytt selskap: Honda og Sony lager elbil-allianse

PÅ VEI MOT VEIEN? Sonys to konseptbiler, suven Vision 02 (til venstre) og coupeen Vison 01, kan våkne til live gjennom samarbeidet med Honda.

Planlegger å ha modeller i salg allerede i 2025.

De japanske gigantene Sony og Honda har inngått en intensjonsavtale om å etablere et eget selskap for produksjon av elektriske biler innen året er omme.

Selskapene skriver i en pressemelding at de ønsker å bygge en strategisk allianse der målet er intet mindre enn å skape en ny æra innen mobilitet og tjenestene rundt.

Elektronikkjempen Sony har allerede vist at den mener alvor på dette området gjennom utviklingen av konseptbilene Vision 01 og Vision 02.

Samarbeidet med Honda gir næring til planene, og de to selskapene skriver i meldingen at de venter å ha de første bilene i salg allerede i 2025 – uten å nevne de to konseptbilene spesifikt.

Da Vison 02 ble lansert under elektronikkmessen CES i Las Vegas i januar, ble det samtidig annonsert at Sony planla å etablere bilselskapet Sony Mobility Group i mars. I stedet går det nå altså mot en allianse med Honda.

Legger lista høyt

Honda har i foreløpig én fullelektrisk bil i sin portefølje, den lille og sjarmerende Honda e, som fikk mye positiv oppmerksomhet da den ble lansert for to år siden. Spesielt det særegne designet ble lagt merke til. Du kan lese mer om denne bilen i denne sammenligningstesten med Mini Cooper SE :

Av meldingen fremgår det at det nye selskapet, omtalt som «New Company», bare skal være noen diskusjonsrunder og et par regulatoriske formaliteter unna etablering.

Planen er naturlig nok at Honda skal ta seg av utvikling av understell, karosseri og stå for produksjonen av bilene, mens Sony skal bidra med alt av teknologi, deriblant bilenes infotainmentsystem, og økosystemet rundt.

Målet skal være å ta kombinasjonen mobilitet og brukeropplevelse til et helt nytt nivå, ifølge meldingen.

– Det nye selskapet skal stå i første rekke når det gjelder innovasjon, utvikling og utvidelse av mobilitetsbegrepet verden rundt. Dette skal vi gjøre gjennom en bred og ambisiøs tilnærming for å skape verdi som overgår kundenes forventninger og fantasi, sier Honda-sjef Toshihiro Mibe.

Apple, Amazon og Alibaba er også med

Det nye selskapet skal planlegge, designe, utvikle og selge bilene selv, men ikke eie og drifte produksjonsfasilitetene. Bilene skal derfor bygges av Honda, mens Sony skal levere teknologiplattformen.

Sony er forøvrig ikke det eneste teknologiselskapet som lukter på bilindustrien. Ifjor ble det for eksempel kjent at Apple samarbeider med sørkoreanske Hyundai Group om å lage selvkjørende biler med faststoffbatteri i nær fremtid.

Også netthandelsgigantene Amazon og Alibaba har foregreininger inn mot mobilitetsbransjen, det samme har Microsoft og Google. Du kan lese mer her: