Gjennomslag for Østfold elbilforening: Fortsatt gunstig å velge elbil i Fredrikstad og Sarpsborg

TOK KAMPEN: Østfold elbilforening har jobbet hardt for å bevare miljørabatten i parkeringshusene og i bomringen i Fredrikstad, og fått gjennomslag i parkeringshusene.

Bystyret i Fredrikstad sier nei til elbilbetaling i parkeringshusene. Og bompenger for elbilister blir først en realitet i 2024.

Torsdag 9. desember er det møte i bystyret i Fredrikstad. På møtet skal bystyret diskutere om de skal fjerne gratis elbilparkering i byens parkeringshus når de skal vedta kommunebudsjettet for 2022.

Samtidig skal de ta stilling til forslaget om å innføre 50 prosent takst for elbiler i bomringen ved bypakkens fase 2.

Østfold elbilforening har den siste måneden advart mot det som frem til nylig har ligget an til å bli et rekorddårlig bystyremøte med tanke på elbilutviklingen.

Advarsler fra lokalforeningen

Både i Fredrikstad Blad og i møter med byråkrater og bystyrets gruppeledere, har Elbilforeningen derfor advart om at dette kan svekke den positive utviklingen i byen de siste årene.

Men etter all sannsynlighet kan elbilister puste lettet ut også etter bystyremøtet:

Det vil ikke bli innført parkeringsavgift for elbilister på dagtid, og vedtaket om bompenger for elbil kan ikke iverksettes før avtalen er ferdigforhandlet med Stortinget, noe som er signalisert skal skje «i løpet av 2023».

Gratis å parkere i parkeringshusene – med unntak om nettene

Når bystyret samles har nemlig formannskapet allerede besluttet sin posisjon, og politikerne i bystyret har varslet i Fredrikstad Blad (bak betalingsmur) at de følger opp vedtaket fra formannskapet.

Bystyret ønsker ikke å innføre betaling for elbiler i de tre parkeringshusene på dagtid.

– Dette er utrolig viktig for både byutviklingen i sentrum og for elbilutviklingen for alle i Fredrikstad og omegn, sier nestleder i Østfold elbilforening, Robert Nordli.

PÅDRIVER: Nestleder i Østfold elbilforening har ledet an i kampen mot fjerning av miljørabatten i parkeringshusene og i bomringen. Det ble gjennomslag for parkering.

Han er samtidig skuffet over at bystyret vedtar full betaling for elbiler i øvrige sentrumssoner, og at det innføres betaling for nattparkering i parkeringshusene.

Forslaget som har fått flertall i formannskapet og vil bli vedtatt i bystyremøtet 9. desember lyder som følger:

Dagens parkeringspolitikk opprettholdes, med unntak av:

Innføring av parkeringsavgift for elbil i grønn sone (gateparkering).

Innføring av parkeringsavgift for elbil i parkeringshus i tidsrommet

kl. 00.00-06.00.

Disse endringene kan for øvrig bli endret på av den nylig avgåtte ordføreren i Fredrikstad, Jon Ivar Nygård.

For nå er han blitt samferdselsminister og har fått klar beskjed om å rydde opp etter fire års somling fra departementets side om å gjøre stortingsvedtaket om maks 50 prosent betaling for elbiler ved parkering om til forskrift. (Se lenken under.)

Bompenger for elbil vedtas – men trer ikke i kraft før 2024

Vedtaket om at elbiler må betale bompenger når bypakken går over i fase 2, var umulig å få endret på, til tross for mangfoldige forsøk fra Elbilforeningen.

Elbiler kommer til å måtte betale 50 prosent takst når fase 2 trer i kraft.

– Jeg skulle ønske bystyrepolitikerne var litt mer offensive, men heldigvis kan ikke innkrevingen begynne før bypakkens fase 2 begynner, og det skjer ikke før tidligst i 2024, sier Nordli.

Det vil altså fortsatt være lønnsomt å velge miljøvennlig i Fredrikstad og Sarpsborg i god tid fremover.

Trenger mer, ikke mindre elbilpolitikk

De foreslåtte endringene ble begrunnet i at det kommer stadig flere elbiler og dermed påføres inntektstap for kommunen.

For Østfold elbilforening har det vært viktig at endringer i noe så viktig som elbilpolitikk, og dermed klimapolitikk, ikke kan vedtas uten en skikkelig vurdering av hvordan de påvirker elbilutviklingen.

– Det er veldig dårlig miljøpolitikk å avslutte noe fordi det virker, har vært Robert Nordlis beskjed til politikerne. Han har vært tydelig på at politikerne ikke må tro at elbilutviklingen går av seg selv.

For tre år siden lå nemlig elbilutviklingen i Fredrikstad langt bak landsgjennomsnittet.

Men på grunn av full rabatt i bommen og i de tre parkeringshusene i sentrum har vinden endelig snudd.

Nå ligger elbilandelen i nybilsalget i Fredrikstad høyere enn på landsbasis. Men det er ikke noe automatikk i det, ifølge Nordli.

– Vi vet at når viktige lokale elbilfordeler fjernes for tidlig, kan det påvirke elbilsalget betydelig i negativ retning. Det skjedde da man gikk til 50 prosent elbiltakst i bommene rundt Stavanger i 2019.

I 2020 gjorde Norsk elbilforening en gjennomgang av hvordan innføring av bompenger for elbil for tidlig påvirket elbilandelen i nybilsalget.

Denne gjennomgangen konkluderte med at for tidlig og for stor innføring bremser elbilutviklingen. Noen steder så vi også indikasjoner på at det sendte utviklingen feil vei.

– Det beste i dag er å se at debatten rundt disse sakene i bystyret handler om hvordan det påvirker elbilutviklingen, og ikke bare inntekter til kommunekassa – og at de dermed har snudd på noen av vedtakene sånn at vi med trygghet fortsatt kan si at det fortsatt er ekstra deilig å være elbilist i Fredrikstad og Sarpsborg, avslutter Robert Nordli.