Kommuner bryter Stortingets parkeringsvedtak: – Ministeren må rydde opp

KOMMUNENE GJØR SOM DE VIL: Og det gjør de på tross av at Stortinget har bestemt at elbilister maks skal betale halvparten av ordinær parkeringsavgift, uansett hvor man bor i landet.

Stadig flere kommuner innfører full betaling for elbilparkering, til tross for at Stortinget har vedtatt en maksgrense på 50 prosent av normal takst.

En rekke norske kommuner bryter med viten og vilje Stortingets vedtatte retningslinjer for hvor mye norske elbilister skal betale for parkering.

39 kommuner på feil side

Ifølge Elbilforeningens oppdaterte oversikt, går nå 39 kommuner på tvers av stortingsvedtaket og krever full betaling for elbiler.

Dette kan de gjøre fordi den forrige regjeringen gang på gang har utsatt å lovpålegge kommunene å følge vedtaket.

Men enn så lenge er ikke stortingsvedtaket forpliktende for kommunene.

Dette har Elbilforeningen tatt opp med Samferdselsdepartementet ved en rekke anledninger siden vedtaket i 2018.

Det ble lovet fra daværende samferdselsminister, Jon Georg Dahle, at dette skulle være ordnet ved utgangen av 2019, da på bakgrunn av spørsmål fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Åsmund Aukrust.

Selv om vi nå snart skriver 2022 har ingenting skjedd. Med ny regjering, har Arbeiderpartiets Jon Ivar Nygård satt seg bak rattet i Samferdselsdepartementet.

– Den forrige regjeringen ignorerte Stortinget på dette punktet, men dette kan den nye samferdselsministeren enkelt rydde opp i, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

KLAR OPPFORDRING: Generalsekretær Christina Bu ber samferdselsministeren rydde opp.

Siste brikke i Stortingets 50-prosentregel

Stortingsvedtaket om maks 50 prosent betaling for elbiler gjelder både parkering-, ferge- og bompengetakster.

Regelen er allerede virksom for ferge og bompenger, men en forskriftsendring i parkeringsforskriften må på plass for at den også skal gjelde parkering.

Dette er samferdselsministerens ansvar.

– 50-prosentregelen er viktig fordi den gir forutsigbarhet til forbrukerne, og trygghet om at det alltid skal lønne seg å velge elbil. Våre medlemmer forteller oss at denne fordelen var avgjørende for å ta steget over til elbil. Det vil den også være for å overbevise alle de som fortsatt vurderer å kjøpe elbil, sier Bu.

Departementet jobber med saken

Samferdselsdepartementet opplyser nå at de er i gang med forskriftsendringen. I en e-post til elbil.no skriver departementet dette:

– Oppfølging av saken har blitt sterkt forsinket fra departementets side. Vi arbeider nå med å avklare gjenstående forhold og tar sikte på en snarlig endring i parkeringsforskriften i tråd med Stortingets vedtak.

At 39 kommer bryter med stortingsvedtaket, viser ifølge departementet at det er nødvendig med en nasjonal regulering.

– Dette viser at kommunene vurderer noe ulikt hvordan de ønsker dette regulert lokalt, og at det for å oppfylle Stortingets intensjon er nødvendig med en nasjonal regulering.

Dyrere siden i fjor – med ett unntak

Større kommuner som Kristiansand, Trondheim og Ålesund har i flere år stått på lista over kommuner som velger å ta seg 100 prosent betalt for elbilparkering, og vi ser stadig flere benytte seg av denne muligheten.

De siste to årene har også store kommuner som Bergen, Lillehammer og Bodø vedtatt at de går bort i fra miljørabatten. Det samme har en rekke mindre kommuner gjort.

Det er faktisk bare ett sted i hele landet at det har blitt en økning i elbilrabatten:

I 2020 slo fullpriskommunen Ski seg sammen med gratiskommunen Oppegård og ble til Nordre Follo, og den nye kommunen møtte seg selv på halvveien og etablerte 50 prosent rabatt for elbilparkering i hele kommunen.

– Vi er veldig glade for at folk i Ski har fått enda en god grunn til å velge elbil, men Stortinget ønsker altså at dette skal fungere som et elbil-insentiv for folk i de 39 andre kommunene også.

– Med ny samferdselsminister på plass håper vi det nå snart vil være slutt på somlingen, konkluderer Bu.