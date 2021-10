Dette mener den nye samferdselsministeren om bil- og miljøspørsmål: Gratulerer som elbilminister, Jon-Ivar Nygård!

FULLADET: Den nye samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) skal nå jobbe for å sikre 2025-målet og sørge for at Norge får en solid ladestrategi. Arkivfoto: Fortum

Den nye samferdselsministeren vil veldig gjerne ha egne elbil-soner i de store byene. – Han får muligheten til å innfri Stortingets mål om at alle nye personbiler og lette varebiler i 2025 skal være nullutslippsbiler, sier generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen.

I dag ble Fredrikstad-ordfører og fersk stortingsrepresentant, Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister i den nye regjeringen.

Rett etter at han nå har fått nøkkelen i hånda hos Samferdselsdepartementet, blir utfordringen å sikre målet som betyr at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslipp i 2025.

– Det er viktig at samferdselsminister Nygård setter seg nøye inn i hva et enstemmig Storting har gitt i oppdrag for 2025. Regjeringserklæringen roter med begrepene om 2025-målet og glemmer at målet også omhandler varebiler. Det bør være en enkel sak for en ny minister å rydde opp i, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Elbilsalget slår nå rekorder over hele landet, og i august var elbilandelen i nybilsalget for første gang over 50 prosent i alle landets fylker.

DET ER NÅ DET GJELDER: – Om Norge når målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025, vil det skape bølger av entusiasme over hele verden. Nå må vi ikke rote bort muligheten vår til dette i innspurten, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

For vanskelig å hurtiglade, mener elbilistene

Elbilforeningen mener det trengs en storstilt utbygging av hurtigladere i årene som kommer for å holde tritt med elbilsalget, og har beregnet at vi må ha om lag 10.000 ladere ved utgangen av 2025, mot dagens 3.900.

En ny forbrukerpolitikk for å gjøre lading enklere må også på plass.

– Samferdselsministeren skal nå lage en nasjonal ladestrategi. Det må bli like lett å lade som å fylle bensin eller diesel, sier generalsekretæren i Elbilforeningen.

9 av 10 elbilister ønsker enklere betalingsløsninger for lading, viser til tall fra «Elbilisten 2021» som er Norsk elbilforenings årlige undersøkelse blant norske elbilister.

I dag legger hurtigladeoperatørene opp til at man må laste ned mange ulike apper, oppgi personopplysninger og registrere kundeforhold hos en rekke selskaper for å kunne lade rundt om på veiene. I tillegg er prismodellene vanskelige å forstå.

– Vi har høye forventninger til at regjeringens ladestrategi sikrer forbrukerne mulighet å betale med kort direkte ved laderen, slik Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede har tatt til orde for.

NY SAMFERDSELSMINISTER: Jon-Ivar Nygård. Foto: Arbeiderpartiet

Nygård vil ha elbil-soner

På VGs Valgomat før Stortingsvalget svarte Jon-Ivar Nygård følgende på disse klima- og samferdselsspørsmålene:

Det er greit å bygge nye motorveier i Norge, selv om de øker biltrafikken?

Litt enig

Stortinget bør gi norske byer lov til å opprette soner hvor det er tillatt å kjøre elbil, men ikke bensin- og dieselbil?

Helt enig

Det har blitt for dyrt å kjøre bensin- eller dieselbil i Norge?

Litt uenig

Det er bra at jernbanen har blitt konkurranse­utsatt, så flere aktører kan konkurrere om å kjøre tog i Norge?

Helt uenig

Hvis vi oppdager et stort nytt olje- eller gassfelt nå, bør vi la det ligge – av hensyn til klimaet?

Litt uenig

Jeg er positiv til havvind, altså vindkraft til havs utenfor norskekysten?

Helt enig

På spørsmål om hvorfor velgerne skal stemme på akkurat han, svarer Nygård tydelig:

– Norges klimamål skal nås! Vi skal kutte utslipp og skape nye jobber.

For Østfold valgkrets vil jeg særlig trekke fram behovet for å få vår andel av samferdselsmidlene. Jernbane må bygges ut og farledene utbedres. Østfold har utfordringer med levekår og ulikhet. Jeg vil jobbe for utjevning av levekår og jobbe for et mer sosialt rettferdig samfunn, opplyser han til VG.

Tall for Elbilisten 2021

75 prosent av elbilistene svarer at det er for komplisert med så mange ladeoperatører og apper.

88 prosent av elbilister ønsker seg en enklere betalingsløsning for hurtiglading og løsninger som fungerer på tvers av alle ladeoperatører.

Fattige 12 prosent svarer bekreftende på at prismodellene for hurtiglading er enkle å forstå.

71 prosent av elbilister mener man bør kunne betale med betalingskort direkte på laderen.

Elbilisten 2021 hadde 15.000 respondenter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Politikk er hovedinteressen til Jon-Ivar Nygård, og han meldte seg inn i Torsnes AUF i 1989. Siden den gang har han hatt verv i først AUF og deretter Arbeiderpartiet. I Arbeiderpartiet har han hatt verv på både kommune-, fylke-, og sentralnivå. Interesser: Utenom politikk er det båtliv og trening i marka. Utdanning: Cand.mag. ved Universitet i Oslo 1994-1998. Politisk karriere: Folkevalgt i Fredrikstad kommune siden kommunevalget i 1993.

Ordfører i Fredrikstad fra 2011, og deretter gjenvalgt både i valget i 2015 og nå sist i 2019. Sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet siden 2014. Medlem i Fagforbundet.