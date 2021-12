Forvirret over elbilnyhetene? Fossilbilene dominerer fortsatt på norske veier

FORTSATT FLEST FOSSILBILER: Når man leser om elbilandeler på opptil 75 prosent, kan man fort glemme at den reelle elbilandelen i Norge i dag fortsatt er på bare litt over 15 prosent. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Den totale bilparken i Norge er nå på 2.890.591 personbiler. 451.831 av disse er utslippsfrie.

Når man leser elbilnyheter i norske medier, kan man fort få inntrykk av at «alle» kjører elbil i Norge, selveste elbillandet. Det samme inntrykket kan man få her på elbil.no, særlig i artikler som handler om elbilandelen i Norge.

Det er fordi disse sakene gjerne handler om den stadig økende elbilandelen i nybilsalget. Likevel kan mange tenke at elbilskiftet langt på vei allerede har skjedd.

Men i det store bildet, altså hvis vi ser på elbilbestanden totalt sett, er situasjonen en ganske annen.

Elbilandel i Norge nå: 15,6 prosent

Stortinget har som kjent et mål om at alle nye personbiler, lette varebiler og bybusser skal være nullutslippskjøretøy innen 2025.

Men selv om rundt 65 prosent av alle førstegangsregistrerte personbiler ligger an til å være nullutslippsbiler når 2021 er over, er det en god stund før eksosen er helt borte fra trafikken her til lands.

Elbilandelen av den totale personbilparken i Norge er i dag 15,6 prosent.

Nærmere bestemt: Av en bilpark på 2.890.591 personbiler er 451.831 utslippsfrie.

Disse tallene kommer frem i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Altså ruller det fortsatt 2.348.760 personbiler på fossilt drivstoff rundt i Norge.

I pressemeldingen kommer det også frem at for bybusser, har vi faktisk hatt en nedgang i år sammenlignet med i fjor.

I fjor var andelen førstegangsregistrerte elektrisk drevne bybusser på 35,7 prosent, mens tallet for i år er 13,8 prosent.

Forklaringen på det er at tallet for bybusser påvirkes betydelig av enkeltavtaler, som blir satt i gang i de store byene.

– Tar tid å bytte ut bilparken

Også andelen nullutslippskjøretøy (elektrisk, hydrogen, brenselcelle) blant tunge kjøretøy øker sakte, men sikkert.

Mens det i 2016 bare ble førstegangsregistrert én lastebil som gikk på elektrisitet, var tallet for i fjor 14 slike kjøretøy. I år var antallet 63.

Dette er en økning som forventes å fortsette neste år.

– Det kan kanskje virke som det går sakte å bytte til nullutslipp i biltrafikken, men det er ikke noen overraskelse at bestanden er som den er. Dette er bare et resultat av en normal utskiftningstakt på bilparken. Vi har en stor bilpark, og bensin- og dieselbiler lever i minst 16-17 år før de blir skrotet, påpeker avdelingsdirektør Espen Andersson i Statens vegvesen.

Hvert nytt kjøretøy på fossilt drivstoff låser oss til høye utslipp i flere tiår. Unni berge, kommunikasjonssjef i elbilforeningen

– Selv om det finns mange fordeler med å kjøre utslippsfritt, er det ugunstig både for miljø og lommebok å skrote en velfungerende diesel- eller bensinbil. Det er derfor fortsatt noen år igjen til elbilandelen i bilparken generelt kommer over 50 prosent, fastslår Andersson.

Kommunikasjonssjef Unni Berge i Elbilforeningen er langt på vei enig, men poengterer at det haster med å fase fossilbilene ut av nybilsalget:

– Det tar tid å bytte ut bilparken. Men derfor er det svært viktig at nybilsalget i størst mulig grad er elektrisk, fordi hvert nytt kjøretøy på fossilt drivstoff låser oss til høye utslipp i flere tiår. Det er for å kutte nok klimagasser at vi i Elbilforeningen jobber for at elbilutviklingen i Norge går fort nok, og så sømløst og smertefritt som mulig.