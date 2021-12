Nybilsalget i november – nest høyeste elbilandel noensinne: 100.000 solgte elbiler hittil i år!

LENGST FREM I NOVEMBER: Tesla fikk flest nye biler på norske veier i forrige måned. Model Y og Model 3 havnet på topp, etterfulgt av VW ID.4, Audi Q4 e-tron og Nissan Leaf.

Elbilandelen i november havnet på 73,8 prosent. Og Tesla er tilbake på dobbel topplassering etter nok et utleveringsrush av Model Y og 3.

November har takket for seg, og godt er det, vil mange si.

Men dermed er også tallene for nybilsalget i årets nest siste måned klare. Og novembertallene fra Opplysningskontoret fra veitrafikken (OFV) viser at elbilandelen i nybilsalget er på sitt nest høyeste nivå – noensinne.

Den landet på nesten 73,8 prosent, og det er en tilnærmet fire prosents oppgang fra forrige måned, men litt under Norges foreløpige all time high, som ble satt i september i år: Da ble elbilandelen på hele 77,5 prosent.

– Blir et rekordår

– Novembertallene viser at vi har god kurs mot nullutslipp på norske veier, og det er åpenbart at 2021 blir nok et rekordår for elbiler i Norge, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Og nå som Stortinget endelig er enig om et statsbudsjett som sikrer en elbilpolitikk det svinger av, ser vi enda lysere på 2022. Det vil bli tidenes elbilår!

Lenger nede i saken finner du diverse fakta om bilsalget i november, blant annet hvilke bilmodeller som har solgt best, samt elbilandel fordelt på fylker.

FORNØYD: Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Tesla på dobbel topp

I november ble det registrert 15.274 nye personbiler, og det er 21,9 prosent mer enn samme måned i fjor.

Og Tesla troner igjen på toppen av registreringsstatistikken. I kjent stil har bilprodusenten intensivert utleveringene sine til utvalgte måneder.

I oktober var det dørgende stille fra den kanten, men nå i november har de pushet ut hele 1.013 eksemplarer av Model Y.

DOBBELT (T)OPP: Tesla har utlevert store mengder biler i november, og Model Y, som du ser her, var i forrige måned tilbake som landets mest solgte bilmodell, med Model 3 noenlunde hakk i hæl.

På andreplass på novemberlisten finner vi fortsatt Tesla: Model 3 har de utlevert 771 eksemplarer av, og med det kryper folkemodellen til Tesla opp i 10.090 solgte utgaver hittil i år.

Dermed har Tesla totalt solgt godt over 33.000 eksemplarer av Model 3 i Norge så langt.

Tilbake til nybilsalget i november, finner vi Volkswagens ID.4 på tredjeplass med 725 biler, mens Audi Q4 e-tron havnet på fjerde med 661 utleverte modeller.

Sist på topp 5 er den seiglivede traveren Nissan Leaf, med 655 utleverte biler.

9 av 10 på topp-10 er elbiler

Deretter følger Polestar 2, Ford Mustang Mach-E, Skoda Enyaq, Toyota Rav4 og Hyundai Ioniq 5.

Det er verdt å merke seg at av de ti mest solgte bilmodellene i november, er det bare én som ikke er helelektrisk, nemlig Toyotas ladbare hybrid Rav4.

– Det er gledelig at nordmenn flest velger elbil. Mitt stalltips er at vi skal ikke langt ut i 2022 før hele topp 10-listen er helelektrisk, spår Christina Bu.

6 av 10 er nye bilmodeller

Norske nybilkjøpere gjør nå noe som før var utenkelig: De kjøper bilmodeller de knapt har sett i virkeligheten, påpeker OFV i en pressemelding.

Av de 15.274 førstegangsregistrerte nye personbiler i november, var seks av ti på topp 10-listen bilmodeller som ikke fantes i Norge for ett år siden.

– Merkene på registreringstoppen i november er velkjente. Men bare fire av de ti modellene på registreringstoppen for nye biler, var til salgs i fjor. Resten er nyheter i år, og det viser at nybilkjøpere stoler så mye på merkene at de gjerne signerer kontrakt på helt nye modeller, ofte lenge før det har vært mulig å se bilen på nært hold, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

2021: I dag bikker vi 100.000 solgte elbiler!

I tillegg til de velkjente merkene, er også helt nye bilmerker i Norge godt synlige på registreringsstatistikken. Flere er fra Kina og andre deler av Asia. Og det dreier seg i hovedsak om nye elbiler.

I november var det 11.269 førstegangsregistrerte nye elektriske personbiler, som altså utgjør en elbilandel på 73,8 prosent.

Av 155.709 førstegangsregistrerte nye personbiler så langt i år, er 99.922 elektriske, viser novemberoppsummeringen fra OFV. Det utgjør hele 64 prosent.

Det betyr at vi allerede i dag vil runde milepælen 100.000 solgte elbiler i løpet av et og samme år.

– En foreløpig elbilandel på 64 prosent i år er gledelig, men det er vel så gledelig at vi i dag bikker 100.000 solgte elbiler på ett år. Det er rett og slett historisk, fastslår Elbilforeningens Christina Bu.

Bruktimport: 70,5 prosent elbiler i november

Så langt i år er 16.821 personbiler bruktimportert til Norge, og av disse er 57 prosent elbiler.

Totalt har bruktimporten økt med 46,4 prosent så langt i år. I november alene kom 1.583 bruktimporterte biler til Norge – av disse var 1.116, eller 70,5 prosent, elbiler.

– Dette viser at det er et økende behov for nyere elbiler i markedet, også blant dem som trenger en ny bil, men som ikke har lyst eller mulighet til å kjøpe en splitter ny elbil, sier Christina Bu.

Avgiftsendringer kan påvirke desembertallene

Avgiftsendringene som det er lagt opp til i statsbudsjettet, kan komme til å påvirke antall registreringer av nye personbiler i desember, altså før endringene trer i kraft.

Dette vil særlig gjelde de som har nye ladbare hybrider stående klare for salg og utleveringer.

– Vi antar at mange forhandlere vil sørge for å registrere et stort antall ladbare hybrider mot slutten av året, for på den måten å unngå de avgiftsøkningene som kommer fra nyttår, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Elbilforeningen har store forventninger for hvordan avgiftsendringene vil påvirke salget i 2022.

– Det viktigste med budsjettforliket i Stortinget, er at elbiler neste år kommer til å ta nye markedsandeler når de ladbare hybridene får mindre gunstige avgiftsrabatter. Det er godt nytt, sier Christina Bu.

Fakta om nybilsalget i november

Elbilandel: 73,8%

Elbilandel, privatkjøp: 88,9%

Elbilandel, næring: 51,9%

Andel, ladbar hybrid: 17,4%

Så langt i 2021 (1.jan – 30.nov)

Elbilandel: 64,2%

Elbilandel, privatkjøp: 82,5%

Elbilandel, næring: 42,4%

Andel, ladbar hybrid: 21,5%

Mest solgte bilmodell i november

1. Tesla Model Y (1013)

2. Tesla Model 3 (771)

3. Volkswagen ID.4 (725)

4. Audi Q4 e-tron (661)

5. Nissan Leaf (655)

Mest solgte bilmodell så langt i 2021 (1.jan – 30.nov)

1. Tesla Model 3: 10090

2. Toyota RAV4: 8230

3. Volkswagen ID.4: 7927

4. Volvo XC40: 6111

5. Tesla Model Y: 5888

6. Ford Mustang Mach-E: 5841

7. Audi e-tron: 5220

8. Skoda Enyaq: 5183

9. Nissan Leaf: 4602

10. Polestar Polestar 2: 3786

Elbilandel i november, fordelt på fylker:

Fylke Totalt Privat Næring Østfold 71,4 % 85,1 % 50,8 % Akershus 77,5 % 91,9 % 56,7 % Oslo 74,9 % 92,9 % 58,6 % Hedmark 63,5 % 78,5 % 42,9 % Oppland 64,6 % 83,9 % 38,4 % Buskerud 69,6 % 84,4 % 49,8 % Vestfold 68,0 % 86,7 % 42,8 % Telemark 70,3 % 85,8 % 47,5 % Aust-Agder 66,0 % 82,9 % 39,8 % Vest-Agder 73,6 % 89,8 % 55,5 % Rogaland 77,3 % 90,2 % 52,9 % Hordaland 84,6 % 94,1 % 61,3 % Sogn og Fjordane 66,2 % 88,2 % 42,5 % Møre og Romsdal 71,9 % 88,1 % 48,0 % Trøndelag 76,2 % 89,2 % 49,5 % Nordland 65,3 % 81,4 % 46,6 % Troms 62,9 % 82,0 % 39,9 % Finnmark 31,0 % 52,6 % 13,0 %