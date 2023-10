Både Nissan og Toyota med forsmak på luftige konseptbiler foran Tokyo-messe: Fra elektrisk Land Cruiser til «Hyper Punk»

KONSEPTBILER: Her er noen av konseptbilene Toyota og Nissan har servert smakebiter fra de siste dagene. Øverst til venstre er den elektriske Land Cruiser Se, under den pickupen EPU. Nissan kliner til med mer futuristisk design, her ved konseptmodellene Hyper Tourer øverst og Hyper Punk under. Alle disse fire vil bli fysisk vist frem under Japan Mobility Show i Tokyo, som straks er i gang.

Nissan og Toyota konkurrerer i å vise frem luftige og til dels futuristiske konseptbiler i forkant av Japan Mobility Show.

Japan Mobility Show åpner dørene for bilpressen onsdag, og for publikum lørdag.

Men i forkant av bilmessen har tydeligvis de japanske konkurrentene Nissan og Toyota forsøkt å overgå hverandre med å slippe små drypp om kommende elektriske konseptbiler – av både mer og mindre futuristisk art.

Hyper ditt og Hyper datt fra Nissan på Fortnite-integrert nettside

Nissan var først ut, og vi skrev litt om den første konseptbilen deres her for en måneds tid siden:

Men Nissan har flere konseptbiler på gang, og har dedikert en egen, svært så fancy nettside til dem med nedtelling frem mot bilmessen i Tokyo.

Nettsiden byr på et univers integrert mot dataspillsuksessen Fortnite, med ulike karakterer knyttet til de forskjellige konseptmodellene.

Du kan se en smakebit her:

På nettsiden får vi blant en sniktitt på denne doningen, som Nissan kaller Hyper Urban:

Nissan er foreløpig sparsomme med detaljene, men det snakkes om styringssystem for lading styrt av kunstig intelligens.

Det dreier seg om vehicle to grid-funksjoner som automatisk lader bilen og/eller sender energi til elektrisitetsselskapet og dermed bidrar til å balansere energiflyten i samfunnet.

Den neste som kom fra Nissan-hold, var Hyper Adventure:

Den elektriske SUV-en skal være bilen for friluftselskende Nissan-kunder, og, etter bildet å dømme, kanskje nissen selv?

Nissan skriver: «Batteriet med stor kapasitet fungerer også som en energikilde, og lar brukerne lade sine mobiler, lyse opp campingplasser eller til og med lade opp elektriske jetski.»

Så vet du det, dersom du frykter for at jetskiene dine skal gå strømtomme i en mer eller mindre fjern fremtid.

Ikke din kopp te? Da er det vel bare å si njetski.

Hjulene og støtfangerne foran og bak skal for øvrig være utstyrt med stegjern, eller snøtrekkgir, «for å la bilen kjøre gjennom snødekte områder med kraft og letthet».

Men Nissan gir seg ikke der. Nylig presenterte de også konseptet Hyper Tourer:

Denne vil i likhet med i hvert fall Hyper Punk, som du kan se nedenfor, og muligens også flere av de andre konseptbilene, bli vist fysisk på bilmessen.

Og dermed vil vi nok snart få vite mer om denne bilen, som tilsynelatende vil havne i flerbruksbil-kategorien,de neste dagene.

Men foreløpig kan vi slå fast at stikkord her er selvkjøring, V2X (Vehicle to everything) og vendbare forseter, slik at denne ikke utpreget småvokste doningen kan brukes til det meste, inkludert dagligstue for gutta på tur.

Sist ut av konseptbilene fra Nissan, som vi snart kan regne med å få se bedre bilder av fra bilshowet i Tokyo, er denne, Hyper Punk:

Den skal være «laget for kreative mennesker», og er ganske sikkert også laget av kreative mennesker.

Bilen skal komme på 23-tommers hjul og skal kunne fungere ekstra bra som offroad-bil. Hvor punk akkurat det er, får bli opp til Nissan å argumentere for.

Hyper Force er den siste i rekken av konseptbiler Nissan har presentert de siste ukene:

Dette er en doning i superbil-tradisjonen som Nissans motorsportteam (NISMO) har vært med å utvikle. Bilen har faststoffbatteri på inntil 1000 kW og Nissans kjente firehjulstrekksystem, e-4ORCE.

Du kan se bilmerkets skrytevideo om denne konseptbilen her:

Toyota med elektrisk Land Cruiser og pickup

Også Toyota har flere konseptmodeller på gang i forkant av bilshowet i Tokyo.

Først presenterte de konseptet FT-Se:

Her er det snakk om visdom, om vi forstår Toyota rett. I hvert fall leser vi dette i pressemeldingen om det elektriske sportsbil-konseptet:

Bilen er nemlig «perfekt for de som søker sportsbiler i den karbonnøytrale æraen. Den inkorporerer visdommen som er oppnådd gjennom TOYOTA GAZOO Racings innsats for å lage bedre biler gjennom motorsport.»

Samtidig viste de konseptbilen FT-3e, som Toyota foreløpig er enda litt mer sparsommelig med bilder av og info om, men vi får jo et slags bilde av hvor landet ligger med dette:

Vi runder av med et par konseptbiler fra Toyota som vil kunne bite sterkt fra seg, ikke minst i Norge, hvis de blir realisert.

Klassikeren Land Cruiser heter foreløpig Land Cruiser Se når sjuseteren vises i elektrisk utgave i Tokyo:

– Avhengig av mottakelsen hos publikum kan dette være kjøretøy som blir å finne på markedet i fremtiden, sier Piotr Pawlak, direktør i Toyota Norge, i en pressemelding om konseptbilene.

– Land Cruiser har allerede en legendestatus i det norske SUV-markedet, og vi tror at mange kunder vil være interessert i en elektrisk utgave som vises i Japan, fortsetter Toyota-sjefen i Norge.

Samtidig presenterer Toyota den mellomstore elektriske pickupen som går under navnet EPU:

Bilen har en lengde på rett over fem meter og som du ser: Double Cab-design og altså fem seter.

– Den elektriske pickupen EPU er en spennende konseptbil som vi håper kommer i produksjon. Dette avhenger av responsen fra publikum, konkluderer Toyota-sjef Pawlak.

Så nå er det altså opp til dere, folkens …

Og kanskje litt på mottakelsen i Tokyo.