Alle modeller bilmerket presenterer i Europa fremover skal være elbiler: Nissan viser (så vidt det er) funky konseptbil

ARTIG LITEN BIL(LE): Her er Nissans elektriske konseptbil som foreløpig går under navnet Concept 20-23.

Selv om de knapt sier noe om denne krabaten, ligger den an til å bli en av mange fremtidige elbilmodeller fra Nissan – som planlegger å lansere 15 nye elbilmodeller innen 2030.

Nissan var tidlig på elbil-ballen med lanseringen av Nissan Leaf tilbake i 2010, noe som igjen påvirket en samlet bilindustri til å tenke helelektrisk.

Samtidig understreker bilprodusenten at man mener alvor med planene om å oppnå 100 prosent elbilsalg i Europa innen 2030.

– Ingen vei tilbake nå

Nissan skal designe, utvikle og produsere biler i Storbritannia, og annonserer i en pressemelding at planen er styrket for videre utvikling mot et rent elektrisk modellutvalg, samt 100 prosent karbonnøytralitet når det gjelder produksjon av bilene.

– Helelektrisk er den ultimate mobilitetsløsningen. Mer enn en million kunder har allerede blitt med på reisen vår og opplevd gleden med et elektrisk kjøretøy fra Nissan, og det er ingen vei tilbake nå, uttaler Nissan-toppsjef Makoto Uchida i meldingen.

– Elbiler drevet av fornybare energikilder er nøkkelen til at vi skal oppnå karbonnøytralitet, noe som er sentralt i «Ambition 2030»-visjonen vår. Nissan vil gå over til å kun tilby helelektriske mobilitetsløsninger innen 2030 i Europa – vi mener det er riktig å gjøre for vår virksomhet, våre kunder og for jordkloden vår, fortsetter han.

Over til konseptbilen Nissan viser i anledning festtalen. Den nye Concept 20-23 er designet av et ungt designteam ved Nissans europeiske designstudio – og det bærer den preg av, vil nok noen hevde.

Uansett, selve navnet og dette med det unge, europeiske designteamet er i det store og hele hva Nissan har å melde om konseptbilen i denne omgang, altså utover det ene bildet du ser øverst i denne artikkelen.

Nissan har for øvrig de siste årene deltatt i flere forskningsprosjekter i England med utvikling av autonome kjøreegenskaper.

Faktisk var elbil.no tidligere i år i London på en testrunde med nettopp en selvkjørende Nissan i forbindelse med utprøvingen. Hvordan det gikk, kan du lese om og se video fra her:

Det er med andre ord lov å gjette at konseptet vi i denne omgang har fått et gløtt, fort kan vise seg å være mer eller mindre selvkjørende når den en dag blir en realitet.

Forskningsstudien er delvis støttet de britiske myndigheter, og den totale investering er på mer enn 40 millioner britiske pund, altså rundt 520 millioner kroner.