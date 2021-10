Global mangel på magnesium: Frykter ny stopp i bil-produksjonen

MAGNESIUMSMANGEL: Jaguar Landrover er blant bilprodusentene som bygger bilene sine helt i aluminium. Både de og øvrig bilindustri kan risikere å måtte stenge ned om kort tid.

Nå er det mangel på halvledere (data-chips), men mangel på magnesium kan være neste krise for produksjon av biler.

Produksjonen av biler har virkelig haltet de par siste årene. Først stengte bilfabrikkene på grunn av Covid 19. Som en direkte følge av pandemien ble det mangel på halvledere, som er med på å få de fleste av bilens elektroniske funksjoner til å virke. Det er i høyeste grad aktuelt akkurat nå.

Men nå det er mulig at bilprodusentene står overfor enda en krise. Eksperter hevder at «hele bilindustrien kan tvinges til stopp i produksjonen, skriver det svenske bilnettstedet automotorsport.se.

Global mangel på magnesium

Mye tyder nemlig på at det blir mangel på magnesium. Magnesium tilsettes i aluminiumslegeringer for å øke materialstyrken, og det finnes ikke noe substitutt for magnesium i aluminiumspaneler og støpeproduksjon.

35 prosent av verdens etterspørsel av magnesium brukes til bilkarosserier. Så dersom forsyningen strupes, kan hele bilindustrien tvinges til å stanse produksjonslinjene, ifølge analytiker Amos Fletcher i banken Barclays, som nylig har skrevet en stor rapport som er referert i Financial Times.

ALT PÅ ET STED: Yulin i Kina står for 85 prosent av verdens magnesiumsproduksjon. Nesten alle fabrikker er stengt på grunn av høye energipriser og nye klimamål i Kina.

Energikrise i Kina

Grunnen til den potensielle mangelen er en energikrise i Kina. Også de har hatt lite nedbør og høye kullpriser. En annen og minst like viktig faktor er at Kina har strammet inn utslippsmålene sine i år. Dette kommer i tillegg til at kinesisk industri har gått på full gass for å hente inn det tapte etter pandemien.

Allerede i september hadde de brukt opp nesten alle sine statlige utslippskvoter og ble tvunget til å stoppe produksjonen, ifølge nettstedet The Loadstar.

Byen Yulin i Shaanxi-provinsen er et viktig nav for magnesiumproduksjonen. Der måtte nylig 35 av 50 fabrikker stenges. De øvrige 15 ble beordret til å halvere arbeidsstokken, noe som skal ha minsket produksjonen drastisk.

Da er det uheldig at Kina står for 85 prosent av den globale produksjonen av magnesium.

Vanskelig å lagre

Magnesium er vanskelig å lagre fordi det er ferskvare. Det begynner å oksidere etter tre måneder, og det betyr at lagrene i Europa potensielt kan tømmes fort, kanskje allerede i november, dersom ikke Kina øker produksjonen igjen.

Prisene har samtidig nådd rekordnivåer i Europa. Den siste måneden skal råvareprisen ha økt 75 prosent og passert 9000 dollar per metrisk tonn, eller 80 kroner per kilo.

Bransjeorganinsasjonen European Aluminium Association, EAA, sendte nylig et åpent brev til EU der de oppfordrer EU-kommissæren å gjøre noe med situasjonen.

Hvor bruker man magesium? Karosseripaneler

Varmeskjold til bensintanker

Fester

Bremsekalipere

Hjelperammer

Bærende karosseristrukturer

Felger

Motorblokker og sylindertopper

Kollisjonsbjelker