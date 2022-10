I dag bytter Circle K ut sin gamle lade-app: Gamle ladebrikker må aktiveres i ny app

NY APP FRA I DAG: Om du fortsatt bruker Elbilforeningens svarte ladebrikke når du hurtiglader hos Cirkle K, må du nå registrere den påny i deres nye app.

Pleier du å bruke Elbilforeningens svarte ladebrikke hos Circle K? Da må du laste ned den nye appen og gjøre et par ting for at brikken fortsatt skal virke.

Fra i dag må du laste ned en ny app for å lade på Circle Ks ladestasjoner – også hvis du bruker en ladebrikke hos selskapet.

Gammel app slutter å fungere i dag

Den nye appen kan ifølge selskapet også brukes til å lade på alle Circle K-hurtigladere i Skandinavia.

Dette skriver selskapet i en e-post til kundene sine:

«Bruker du ladebrikke? Den slutter å fungere 19. oktober, med mindre du logger inn i den nye appen. Har du allerede registrert ladebrikker i den gamle appen kan det hende disse kan flyttes over automatisk, du får i så fall beskjed om dette i registreringsprosessen.»

For å sjekke hvordan dette fungerte i praksis, lastet vi ned den nye appen og tok et par stikkprøver.

I begge tilfellene viste det seg ganske riktig at våre gamle svarte Elbilforeningen-ladebrikker dukket opp til godkjenning i den nye appen til Circle K.

Når du har lastet ned appen kan det hende du får spørsmål om du vil overføre din tidligere registrerte ladebrikke.

I så fall svarer du ja på den aktuelle ladebrikken (du kan også aktivere flere ladebrikker) du fortsatt vil bruke hos Circle K, så skal dette gå automatisk.

Circle K så langt ikke med i Ladeklubben

Dessverre har ikke Circle K åpnet opp for bruk av den nye og enklere blå ladebrikken fra Ladeklubben.

Hadde de gjort det, ville de også gjort det enklere for Elbilforeningens 120.000 medlemmer å hurtiglade hos selskapet.

Da hadde Elbilforeningen-medlemmene nemlig ikke trengt å gjøre noe som helst – for Elbilforeningen ordner alt med registrering i forbindelse med den blå ladebrikken.

Vår gamle ladebrikke – den svarte – må du derimot registrere hos de ulike ladeselskapene og følge med på oppdateringer de ulike ladeselskapene gjør i sine systemer.

Slik som nå, når Circle K lanserer sin nye lade-app.

Enklere ladeliv med Ladeklubben

Vi i Elbilforeningen har selvfølgelig jobbet hardt for å få med Circle K i Ladeklubben, men så langt har vi ikke lyktes med å få dem med på laget.

Det eneste Elbilforeningen-medlemmer trenger å gjøre med den blå brikken fra Ladeklubben, er nemlig å legge til betalingsinformasjon i appen Ladeklubben – én gang.

Men vår nye og enklere ladebrikke kan du altså dessverre ikke bruke hos Circle K per i dag.

Dette er nok grunnen til at mange mange medlemmer velger å fortsatt bruke den svarte ladebrikken hos ladeselskaper som Circle K og Mer.

Bruk den blå ladebrikken der du kan!

Den svarte ladebrikken som Elbilforeningen lanserte i 2014, har gradvis, av tekniske grunner, blitt vanskelig å bruke hos alle ladeselskapene.

Derfor oppfordrer vi alle medlemmer til å ta i bruk den blå ladebrikken hos ladeselskapene som støtter den.

Jo flere som tar den i bruk, jo enklere er det for Elbilforeningen å få flere ladeselskaper med i samarbeidet.

En hovedårsak til at det er vanskeligere å bruke den svarte ladebrikken, skyldes tekniske grunner i ladeselskapenes egne kundesystemer, hvor teknisk roaming-integrasjon skaper hindringer.

Her kan du bruke den blå ladebrikken i Norge

I Norge har du tilgang til over 1.500 hurtigladere med Ladeklubben.

I Ladeklubben-appen kan du også starte og stoppe ladingen om du ikke har brikken tilgjengelig.

Dette er ladeselskapene som så langt har åpnet opp sitt nettverk for Ladeklubben:

Recharge har 1.074 hurtigladere i Norge fordelt på 371 ladestasjoner.

har 1.074 hurtigladere i Norge fordelt på 371 ladestasjoner. Kople har 207 hurtigladere fordelt på 48 ladestasjoner.

har 207 hurtigladere fordelt på 48 ladestasjoner. Ionity har 138 hurtigladere i Norge fordelt på 22 ladestasjoner.

har 138 hurtigladere i Norge fordelt på 22 ladestasjoner. Powered by E.ON Drive & Clever har 53 hurtigladere fordelt på 13 ladestasjoner.

Kilde: Den norske ladestasjonsdatabasen nobil.no, 1. september 2022

Bli medlem! Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 120 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også