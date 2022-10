Elbilforeningen og bilbransjen møtte finanskomiteen på Stortinget: Samstemt krav om å stoppe vektavgift på elbiler

BA OM FORUTSIGBARHET: Alle bilaktørene ba Stortinget om forutsigbarhet i bilpolitikken.

Bilbransjen og forbrukerorganisasjonene var tydelige i sin oppfordring til Stortinget; avvis regjeringens forslag om ny vektavgift for elbiler.

Som eneste organisasjon ba også Elbilforeningen Stortinget om å beholde miljørabatten i bomringen og fase ut avgiftsrabatten for ladbare hybrider raskere.

Hør Norsk elbilforeningens muntlige innlegg levert av Inger Elisabeth Sagedal på Elbilforeningens LinkedIn-side her, eller se innlegget på Stortingets TV (spol frem til kl. 09.07-09.10) her.

Ambisiøst klimamål

– Stortingets mål om utslippsfritt nybilsalg i 2025 er et av verdens mest ambisiøse klimamål for å kutte utslipp i vegtransporten. Vi er på god vei, men nå stikker regjeringen kjepper i hjulene, sa Inger Elisabeth Sagedal i Elbilforeningen under møtet med Stortingets finanskomité.

Elbil.no har tidligere skrevet om populære elektriske familiebiler som med regjeringens forslag til statsbudsjett vil bli 40.000 kroner dyrere:

Advarte mot ny engangsavgift for alle elbiler

Mye av prisøkningen skyldes regjeringens forslag til vektavgift på elbiler.

Avgiften som foreslås skal gjelde for alle biler og baseres på vekt.

På tirsdagens høring advarte Elbilforeningen Stortinget om å innføre avgiften. Det gjorde også Opplysningsrådet for veitrafikken, Bilimportørenes Landsforening, Norges Bilbransjeforbund og NAF.

– Den nye vektavgiften vil svekke tempoet på utskiftningen av biler med høye klimautslipp, sa Ida Krag fra Bilimportørenes Landsforening.

De mener den nye vektavgiften også rammer elbilene spesielt hardt.

– På grunn av tungt batteri vil vektavgiften ramme elbilene spesielt hardt. På den måten blir vektavgiften også en vekt på rekkevidde, poengterte Krag.

Geir Arne Servan fra NAF påpekte også at en ny vektavgift rammer elbilsatsingen der den trengs som mest, nemlig i distriktene.

Fjern avgiftsrabatten for ladbare hybrider

I stedet for ny vektavgift på elbil, mener Elbilforeningen at Stortinget bør gjøre bilavgiftene enda grønnere.

– Ladbare hybrider har i dag avgiftsrabatt til tross for at de slipper ut klimagasser og er gårsdagens løsning. Stortinget bør styrke miljøprofilen i engangsavgiften og fjerne avgiftsrabatten for ladbare hybrider, sa Sagedal fra Elbilforeningen.

Vi er ikke i mål

Elbilforeningen advarte Stortinget mot å tro at elbilutviklingen går av seg selv.

– Medlemmer ringer oss ned og spør om det er riktig at alle nye elbiler nå kan bli dyrere. Vi må dessverre si ja, og vi er bekymret for dem som ikke har hatt anledning til å skaffe seg elbil ennå, sa Inger Elisabeth Sagedal under høringen.

Norges Bilbransjeforbund organiserer bilforhandlere i Norge. I møtet på Stortinget sa kommunikasjonssjef Egil Steinsland at det med dette forslaget til statsbudsjett vil bli solgt færre elbiler.

– Norsk bilbransje har faset ut bensin- og dieselbiler fra sitt sortiment de siste årene. Med dette forslaget har vi signaler om at dette kan snu, og at bilbutikkene vil tilby flere bensin- og dieselbiler, sa han.

Harald A. Møller, Norges største bilimportør, erklærte tidligere i høst at de bare skal selge elektriske biler fra 2024.

Kommunikasjonsdirektør Øyvind Rognlien Skovli i Møller sier til NRK at de håper at de ikke trenger å skrinlegge løftet, men at det samtidig er forstemmende at de er tvunget til å tenke tanken.

Behold den miljøpolitiske fulltrefferen

Stortinget vedtok i 2016 at elbiler som passerer bomring kun skal betale opptil 50 prosent av takstene til fossilbiler.

Denne miljørabatten har vært viktig for at folk i bynære strøk med bomring har valgt å kjøpe seg en elektrisk bil.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke dette til 70 prosent. Elbilforeningen tok også opp dette forslaget under høringen.

– Elbilister skal bidra i spleiselaget og betale i bomringen, men behold for all del denne miljøpolitiske fulltrefferen, sa Sagedal i Elbilforeningen.

BEHOLD MILJØRABATT I BOMRINGEN: Inger Elisabeth Sagedal fra Norsk elbilforening omtalte miljørabatten i bomringen som en miljøpolitisk fulltreffer.

ALLE advarte mot uforutsigbarhet

I tillegg til vektavgift og endringer i miljørabatten, foreslår regjeringen å øke firmabilbeskatning for elbil og innføre full omregistreringsavgift.

Dette kommer i tillegg til momsen på kjøpsbeløpet over 500.000 kroner, som regjeringen varslet i mai.

Bilkjøp er den største enkeltinvesteringen for familien etter boligkjøp. Alle bilaktørene på høringen advarte Stortinget om farene ved uforutsigbarhet for bilkjøperne.

Elbilforeningen mener at elbilmarkedet er klar for en forsiktig og varslet innfasing av moms på elbil fra 2023.

Det var derfor helt riktig av regjeringen å bidra til forutsigbarhet for forbrukerne da de avklarte dette allerede i revidert budsjett.

– Det som ikke er greit, er at i tillegg til momsen går man løs på alle de andre virkemidlene som er selve grunnlaget for elbilsuksessen, konkluderte Inger Elisabeth Sagedal fra Elbilforeningen.

