Syv store bilprodusenter gjør som Tesla: Går sammen om å bygge lade­nett­verk i Nord-Amerika

BMW, General Motors (GM), Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz og Stellantis. Nå forenes de snart rundt hurtigladere over hele USA og Canada.

Tallet er 30.000 og disse skal være på plass innen 2030. De første vil stå klare til neste sommer.

Planen er å plassere hurtigladere i urbane strøk så vel som langs hovedveiene – for å sikre at folk kan lade når og hvor de vil, ifølge en pressemelding.

– Nord-Amerika er et av verdens viktigste bilmarkeder – med potensial til å bli ledende innen elektromobilitet. For å akselerere denne overgangen er tilgang til hurtiglading en av nøklene, sier administrerende direktør i BMW Group Oliver Zipse.

Stellantis og Mercedes-Benz er de to andre «europeerne» som er med i dette samarbeidet.

Bygger først ut i USA

Pressemeldingen oppgir at det per juli 2023 finnes det 32.000 offentlig tilgjengelige hurtigladere i USA, ifølge det amerikanske energidepartementet.

På veiene kjører 2,3 millioner elektriske kjøretøy, noe som gir 72 elbiler per lader.

Innen 2030 forventes det 30-42 millioner elektriske kjøretøy og National Renewable Energy Laboratory (NREL) anslår at om lag 182.000 hurtigladere vil være nødvendig for å dekke et slikt behov.

Det vil i så fall bety en dekning med på mellom 165 og 230 elbiler per hurtiglader. I Norge ligger tallet per i dag på om lag 100 elbiler per hurtiglader, og da regner man også inn Tesla-ladere.

Det er uklart hvordan disse beregnes i de amerikanske regnestykkene.

Ifølge overnevnte pressemelding må Canada vente til litt senere før de vil få de første hurtigladestasjonene på plass.

Samme kilde melder at samtlige steder både vil ha CCS-kontakter i tillegg til NACS, som står for Tesla North American Charging Standard.

I juni kunne elbil.no melde at Tesla-kontakten blir den nye standarden i USA, Canada og Mexico:

Vil kun bruke fornybar energi

I tråd med bærekraftstrategiene til alle de syv bilprodusentene, har fellesforetaket til hensikt å drive ladenettverket utelukkende med fornybar energi, meldes det videre.

Hva det betyr i praksis, gjenstår det å se.

Administrerende direktør i Mercedes-Benz Group, Ola Källenius, ønsker å se forbi ulikheter:

– Kampen mot klimaendringer er vår tids største utfordring. Det vi trenger nå er fart – på tvers av politisk ståsted, sosial status eller selskapsnavn.

Källenius vil gjøre det som står i hans makt for å få folk til å kjøre elbil.

– For å akselerere overgangen til elektriske kjøretøy går vi inn for alt som gjør livet enklere for kundene våre. Lading er en uunngåelig del av elbil-opplevelsen. Dette nettverket vil derfor være enda et skritt for å gjøre alt så beleilig som mulig for folk.