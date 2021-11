Kjørte elbil fra Nederland til New Zealand: Gjennomførte verdens lengste og villeste elbil-tur

Tre og

et halvt år 34 land 100.000 km I en ombygd Golf Uten å hurtiglade … Les den utrolige historien!

I over tre år kjørte han en ombygd fossilbil på kryss og tvers gjennom 34 land. Over 100.000 km, uten å kunne hurtiglade – og uten penger. Burde Wiebe Wakker egentlig hete Wiebe Wacko?

Noen er mer eventyrlystne enn andre. Og noen er så EV-entyrlystne (om du tolererer ordspillet) at det nesten er skummelt å tenke på.

Nederlandske – og straks norgesaktuelle – Wiebe Wakker er en av dem.

Torsdag denne uka kommer han til Norge for å fortelle deltakerne på Nordic EV Summit, Europas største elbilkonferanse, om noe av det han opplevde gjennom tre og et halvt år over flere kontinenter i en gammel, elektrifiser bil – og hvorfor han gjennomførte dette ekstreme prosjektet.

Men først skal han få gi oss noen smakebiter her på elbil.no.

PÅ TOPPEN AV VERDEN: Wiebe Wakker på toppen av sin «Blue Bandit», og han nærmer seg også toppen av her han står på Nordkapp-platået.

En blå banditt

Aller først et lite tilbakeblikk:

15. mars 2016 forlot den da 30 år gamle Wiebe Wakker Amsterdam i en spesialombygget VW Golf stasjonsvogn.

Den allerede ganske gamle blå bilen – nå en elbil – hadde ingen muligheter for hurtiglading, og kunne bare AC-lade på opptil 6,7 kW.

– Og den blå banditten har bare 200 kilometers rekkevidde, tilføyer Wakker.

VERDENS VAKRESTE VEISTREKNING? Noen mener Atlanterhavsveien, andre mener The Great Ocean Road helt sør i Australia. Wiebe Wakker har kjørt begge, med den samme elbilen.

Bilen kalte han altså «Blue Bandit», og noen år senere skulle den bli nærmest verdenskjent, etter å ha blitt den første elektriske bilen som har kjørt gjennom halve verden, og vel så det, i ett strekk.

I forkant av denne marsdagen for over fem år siden, hadde Wakker fått satt opp en nettside der han presenterte prosjektet sitt:

Plugmeinproject.com var klar for verden.

Målet var å kjøre «Blue Bandit» til Australia. Men Wakker kom enda lenger.

Valgte å «følge strømmen»

Allerede i juni 2016 møtte vi Wakker i Oslo og skrev en liten sak på elbil.no for å hjelpe ham på vei. Tanken var at norske lesere og elbilister som ville bistå ham, kunne ta kontakt direkte via nettsiden hans.

Men hvorfor? Skulle han ikke til Australia?

Jo da, men det var et langsiktige målet.

LANGSOMT MOT NORD: Wiebe Wakker vinker farvel til Sør-Norge.

For poenget for Wakker var nemlig ikke å kjøre raskeste vei til Australia, men å bokstavelig talt følge strømmen dit han ble invitert.

Via plug me in-nettsiden kunne nemlig folk rundt om i verden invitere den mer eller mindre blakke Wakker til litt strøm til bilen, og kanskje en sofa eller en seng å overnatte på og et måltid mat.

– Utrolig mange norske elbilister tok kontakt, forteller Wakker.

Jeg skal kjøre elbil til Norge også denne gangen, men ikke med Blue Bandit. Wiebe wakker

Norsk elbilforenings bidrag til prosjektet den gang var å utstyre Wakker med vår allerede lett antikvariske ladenøkkel og Elbilforeningens ladebrikke.

Daværende Fortum Charge & Drive og Grønn kontakt spanderte på sin side strøm fra sine ladestasjoner i Norge. (Det vil si sakteladestasjonene, hurtigladerne kunne som nevnt den ombygde elbilen ikke dra nytte av.)

Da vi møtte Wakker, fortalte han at han regnet med å bruke ett, kanskje halvannet år på prosjektet sitt. Det skulle vise seg å bli en gedigen underdrivelse.

PÅ LOFFEN I LOFOTEN: Wakker og hans elektriske blå banditt føler i fjæra.

Fikk 1.800 tilbud

Godt hjulpet av masse medieomtale underveis, endte Wakker opp med å få over 1.800 gjestfrie tilbud fra mennesker fordelt på 45 land.

Og i startfasen av turen, førte dette altså til at Wakker først kjørte sørover til Italia, før invitasjonene i stedet førte ham nordover – helt opp til Nordkapp.

Med andre ord var han sommeren 2016 betydelig lenger unna Australia enn han var da han startet noen måneder tidligere.

Du kan se reiseruten hans her, slik den endte opp med å bli over tre og et halvt år.

BOMMER NOEN KILOWATT: Wakker lånte strøm fra en rekke velvillige medhjelpere langs norskekysten.

– Norge viser andre land hvordan det skal gjøres

– Da jeg reiste gjennom Europa og Norge i 2016, kunne jeg allerede da med egne øyne se at Norge var langt foran andre vestlige land med tanke på ladeinfrastruktur og elbilinsentiver. Norges rolle har vært – og er fortsatt – veldig viktig for å vise andre land hvordan det skulle gjøres, sier Wakker til elbil.no.

Jeg vil sette fokus på bærekraft, og her er elbil en del av løsningen. Wiebe wakker

Fra toppen av Norge gikk ferden videre gjennom blant annet Finland, Hviterussland, Ukraina, Romania, Tyrkia, Oman, Iran, Myanmar, Thailand, India og Indonesia, før han tok sjøveien over til Australia.

FRA EN BANDITT TIL EN ANNEN: Blue Bandit og Wakker foran den henrettede diktatoren Ceausescus famøse presidentpalass i Bucuresti.

Eksploderte

Ferden gikk gjennom relativ kulde i nord via Midt-Østen og ørken, og heten steg jo lenger sør han kom.

– Selv om jeg hadde både varmeapparat og fungerende air condition, brukte jeg aldri noe av dette for å sikre rekkevidde, hevder Wakker.

I India holdt det på å gå så galt at turen fort kunne endt der.

– Der eksploderte bilens ombordlader, men jeg kom meg omsider videre takket være hjelp fra lokale helter.

GATE OF INDIA: Her kunne ferden brått tatt slutt for Wiebe Wakker.

Vel fremme i Darwin helt nord i Australia kjørte han for sikkerhets skyld både tvers over og rundt hele den gedigne øya, før han avsluttet med en aldri så liten bonusrunde rundt New Zealand.

Du lurer kanskje fortsatt på hvorfor han gjorde alt dette?

– Jeg vil sette fokus på bærekraft, og her er elbil en del av løsningen, sier den eventyrlystne elbilentusiasten i dag.

VEKKET OPPSIKT: Her flokker skuelystne seg rundt Wakkers elektriske bil i Iran.

Imponert over hjelpsomheten

– Derfor kommer jeg også tilbake igjen til Norge nå – for å snakke om bærekraft og elbil. Men også for fortelle deltakerne på Nordic EV Summit om eventyret jeg opplevde, utfordringene jeg hadde underveis og hva denne opplevelsen har lært meg om menneskers universelle ønske om å hjelpe hverandre.

– Hva var høydepunktet fra turen din?

– Det er vanskelig å peke på én ting. Men i det store bildet var det all den hjelpen jeg fikk fra folk rundt om i verden, og møtet med nye kulturer og steder – i kombinasjon med det å kunne vise folk at jeg kunne gjøre denne eventyrlige reisen på en bærekraftig måte.

FARGEMATCH: I Indonesia skulle losjien vise seg å være fargekoordinert med fremkomstmiddelet.

Den ikke-flygende hollender

Denne uken skal altså Wakker tilbake til kjente trakter i Norge når han besøker Nordic EV Summit-konferansen på Lillestrøm, som Norsk elbilforening arrangerer i samarbeid med Norges varemesse.

Og transporten fra Nederland til Norge blir også denne gangen elektrisk:

– Jeg skal kjøre elbil til Norge også denne gangen, men ikke med «Blue Bandit».

Siden den ikke-flygende hollender fortsatt unngår luft under vingene når det er mulig, har Elbilforeningen sørget for at han får låne en Polestar 2 i anledning elbilkonferansen i Norge.

– Så denne turen blir jo som en liten ferietur sammenliknet med eventyret jeg har vært gjennom.

– Planlegger du noen ny langtur i elbil?

– Jeg har ingen planer om det nå, nei. Men jeg planlegger å starte en ny plattform for å fremme bærekraft, og elbiler blir selvsagt en del av dette prosjektet, forteller en noe kryptisk Wiebe Wakker.

FLYTEHJELP: Er man i Indonesia må man benytte sjøveien om man skal ha bilen med til Australia.

Lagde videodokumentarer

Wakkers mål med turen har vært å demonstrere for verden hva som er mulig med elbil, og å bidra til å få fart på overgangen til en fremtid med betydelig lavere klimautslipp.

Underveis gjorde han utallige avis- og TV-intervjuer, samtidig som han jevnlig la ut videoer på internett fra sin tre og et halvt år lange ferd over kontinentene.

– Ferden ble på en måte min egen oppdagelse av hva bærekraft handler om. Jeg besøkte massevis av bærekraft-prosjekter underveis, jeg intervjuet folk om deres miljøutfordringer i hjemlandene deres, og mange mennesker jeg møtte viste meg eksempler på løsninger de hadde kommet opp med for å motvirke ulike klimautfordringer.

En samleside for videoene han laget fra turen finner du her.

– I tillegg holdt jeg en rekke foredrag underveis, på universiteter, skoler og hos bedrifter, ambassader og foreninger, der jeg snakket om hvorfor verden må over på mer bærekraftige former for mobilitet.

TROPISK: Det kan bli godt og varmt når man skal kjøre over halve kloden. Her fra Brunei.

Ønsker å inspirere til bærekraft

Wakkers tanke var å vise ved eksempelets makt at det var mulig å kjøre over halve kloden ved hjelp av elektrisitet, for dermed å inspirere andre til å kjøre elektrisk.

MIDT I MALAYSIA: «Tempelridder» på tur.

– Jeg møtte oljesheiker og politikere, ministere og ordførere og til og med kongelige, men fremfor alt fikk jeg en masse nydelige og interessante møter med mennesker som deg og meg.

Resultatet av turen har til nå blitt over 2000 artikler på internett, hundrevis av avisartikler, 150 radiointervjuer og et femtitalls TV-opptredener underveis, hvor han har figurert i alt fra Top Gear til CNN, BBC, National Geographic og The Guardian.

DOWN UNDER: Wakker og en vanligvis hoppende australsk wacko, her i skiltform.

– Bare det viser at jeg har nådd målet mitt om å øke bevisstheten rundt bærekraftig mobilitet.

Verdens lengste elbiltur

7. april 2019, drøyt tre år etter at han forlot Amsterdam, var Wakker endelig fremme i Sydney.

Så langt hadde han tilbakelagt 95.000 kilometer, besøkt 33 nasjoner, reist i 1.119 dager og vist seg frem på TV-kanaler i over 40 land.

Han hadde allerede, med god margin, sørget for verdens hittil lengste – og mest langvarige – elbiltur.

Men Wiebe Wakker var ennå ikke utkjørt.

For selv om turen da egentlig skulle være over, hadde han i mellomtiden blitt invitert til å utvide reisen med en aldri så liten elbil-sightseeing rundt New Zealand.

MYANMAR: Wiebe Wakker og venner vinker til dronen i Myanmar.

Lånt banditt på museum

Likevel, etter at Kiwi-øya også var behørig elbil-turnert, var det endelig over, selv for wacko-Wakker.

Men hva skjedde egentlig med «Blue Bandit»?

– Hun har måttet pensjonere seg etter verdens lengste elbiltur så langt i historien.

Wakker forteller at hun midlertidig endte opp på utstilling i Volkswagens Autostadt-museum i Wolfsburg i Tyskland, sammen med bilder, videoer og gjenstander han samlet under ekspedisjonen sin.

UTSTILT: Midlertidig på museum i Wolfsburg.

Og avslører samtidig noe av bakgrunnen for turen: Tidenes drøyeste bil-lån:

– Jeg hadde forresten ingenting med ombyggingen av «Blue Bandit» til elbil å gjøre. Sannheten er at jeg bare lånte den til denne turen. Nå er den gjenforent med eierne sine i Nederland.

SKÅL FOR TUREN: Wakker foran Sydney Harbour Bridge i Australia.