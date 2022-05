Advarer om sikkerhetsrisiko: Hackere peiler seg inn på hurtigladere

HACKEROBJEKT: Ladestasjoner som hackes kan utgjøre en nasjonal sikkerhetstrussel, skal vi tro sikkerhetsekspert Yoav Levy i Upstream Security. (Illustrasjonsfoto)

I takt med elbilens voksende tilstedeværelse rundt om i verden, har hackerne fått opp øynene for ladestasjoner.

Et økende antall hurtigladere blir utsatt for hackerangrep. Det skriver Autonews.com.

– Ladeselskapene er en ny mulighet for hackere på utkikk etter nye måter å tjene penger på, advarer administrerende direktør Yoav Levy i Upstream Security, som leverer cybersikkerhetsplattformer for bilindustrien.

Flere hendelser i det siste har skapt oppmerksomhet rundt temaet. I april ble tre ladestolper på den britiske øya Isle of Weight angrepet. Hackerne sørget for at ladernes skjermer viste pornografisk innhold, skriver BBC.

I slutten av februar skal flere ladestasjoner langs motorveien mellom Moskva og St.Petersburg ha blitt satt ut av drift av hackere som protesterte mot angrepet på Ukraina. På skjermene ble det vist fornærmelser mot Russlands president Vladimir Putin i tillegg til hyllest av Ukraina.

Kan stenge ned hele flåter

Ifølge Levy i Upstream Security vil vi se flere slike angrep fremover. Han venter også at hackere kan komme til å be om løsepenger, og da ikke først og fremst fra enkeltbrukere.

– Vil en bruker betale løsepenger for å få løst ut bilen sin fra ladestasjonen hjemme? Jeg tror ikke det. Men hvis du har en flåte av kjøretøy, eller dette er forretningen din, da står du overfor en større trussel, sier Levy.

– Tenk på et distribusjonsselskap som like før jul opplever at hele bilflåten er stengt ned. Hvor forstyrrende vil ikke det være, spør han retorisk.

Peker på nasjonal sikkerhetsrisiko

Levy peker på at ladestasjonene også kan være en inngangsport til det offentlige strømnettet for hackere.

– Isåfall kan ladestolpenes sårbarhet innebære en nasjonal sikkerhetsrisiko, påpeker han.

Sikkerhetseksperten sier det blir viktig for bilprodusentene og ladeaktørene å etablere sikre forbindelser mellom bil og lader fremover.

– Kjøretøyene er tilkoblet og den største trusselen nå er fjern-hacking. Noen kan sitte i Nord-Korea, Kina eller Russland og hacke kjøretøy, og ikke bare enkeltbiler, de kan gå etter hele flåter, sier Levy.

Vi har spurt de ledende ladeselskapene om de kjenner til hackingangrep mot hurtigladere her hjemme. Kople-sjef Joar Taraldsten Brunes, er den eneste som foreløpig har svart, og han forteller at selskapet aldri har opplevd lignende utfordringer.

– Men vi har hørt om en episode fra noen år tilbake da ladere lå med åpen IP og ukryptert kommunikasjon. Det har skjedd mye innen it-sikkerhet siden den gang med kryptert kommunikasjon, egne APN med mer som gjør det svært vanskelig å kunne gjøre slike ting. Våre driftssystemer benytter jo også anerkjente og internasjonale tjenester som Amazon AWS, Microsoft Azure eller lignende, som også er med på å ivareta sikkerhet. Uansett bra det er fokus på dette, sier han.