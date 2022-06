Prøvekjørt: Toyota bZ4X: Har aldri forhåndssolgt flere biler

Toyotas nykommer bZ4X tar i praksis over for salgssuksessen Rav4. Den har sine sider, men noen fullverdig erstatter blir den ikke.

Toyota har gjort en hederlig miljøinnsats med sine hybriddrevne biler i over 25 år. De kommer sent til ballet med egen elbil, men når de først kommer, satser de i det viktigste markedet fra start. bZ4X er en familie-suv til konkurransedyktig pris. Ivertfall på papiret.

NO YOKE: Toyota viste først et flyinspirert ratt uten topp i forbindelse med teasing av bilen. Det er på grunn av instrumentenes plassering over rattet. Det funker ikke optimalt med helt rundt ratt.

Hva er det?

Med sine 4,69 meter er bZ4X noe lengre enn dagens Rav4, som er en sværing når det gjelder plass i kupeen.

Som vanlig har Toyota sitt særegne design. Mye kanter og vinkler, todelt hekkspoiler, og veldig kraftig definerte hjulbuer. I fronten utgjør hjulbuene store deler av designen, men i mørke farger, blir de ikke like fremtredende.

KUNSTIG: Toppmodellen har kunstskinn i setene. Det gir ikke overbevisende luksusfølelse. Heller ikke at toppmodellen har helmanuelle stoler på passasjersiden. Men ergonomien forøvrig er det ingen ting i veien med.

I baksetene sitter man kongelig. Det er rikelig med plass til to voksne i alle retninger, og med flatt gulv vil tre barn ha det fint også.

Også foran sitter man godt. Føreren har tiveis elektriske stoler, mens passasjeren må nøye seg med å justere alt manuelt – selv i denne topputgaven.

KNAPPER: Toyota har ikke falt for fristelsen til å ha all betjening på skjerm.

Nye ideer

I fjor ble vi presentert for en såkalt yoke i denne bilen, det vil si et ratt som er mer firkantet i formen og lavere, slik at det stjeler mindre utsyn fremover mot instrumentene.

Det du får i produksjonsutgaven er imidlertid så rundt som det kan få blitt. Det blir likevel uvant for mange, for Toyota har gått for samme løsning som Peugeot, altså et litt mindre ratt som er lavt plassert, slik at man kan se instrumenteringen over rattet.

Men mens Peugeot har laget flat topp på rattet, for enklere sikt, må rattet justeres ennå lenger ned for å se alt i bZ4X.

HØYT: Instrumentene er høyt plassert i synsfeltet, over rattet. Kun Peugeot har valgt en tilsvarende løsning. Da droppes head up-display som tilvalg.

Betjeningen på rattet er også ny. Knappene er helt flate og krever at du tar synet ned, men det er i det minste fysiske knapper, ikke berøringsfelter som i mange tilfeller ikke virker slik man forventer.

Girveksleren er en liten ball som må trykkes ned, ellers er både skjermer og menysystemer lette å forstå og betjene, når man får noen minutter i bilen.

Mange vil nok sette pris på fysiske knapper for temperaturstyring og slippe menyer for å betjene sete- og rattvarme.

LITT LITE. 40/60 deling av baksetet og rom under gulvet finnes, men bagasjerommet er blant de mindre i klassen.

Billig kunstskinn

Dette er ingen premiumbil og det ser man også når det gjelder materialvalg. Spesielt kunstskinnet, som det er mye av i topputgaven, minner lite om skinn og ser billig ut.

Bagasjeromstildekkeren er også av den skikkelig kipe sorten. Og når vi først har åpnet den elektriske bakluka, kan vi fortsette der.

For det er først og fremst i bagasjerommet man må ofre noe. 452 liter slår biler som Ford Mustang (402 l) og Mercedes EQA (340 l), men alle andre er større.

SÆRPREG: Toyota har ikke vært redde for å bruke voldsomme linjer og profiler på bilene sine de siste åra. bZ4X skiller seg fra mengden.

Man har litt plass under gulvet og man har et kabelrom bakerst, men ingen frunk under panseret. Nyttelasten er på helt greie 465 kilo og den tar 75 av dem på taket.

Men vi nordmenn rynker på nesa av 750 kilo tilhengervekt. For å få mer ville man trenge sterkere chassis, men da ville vekta samtidig steget.

BEDRE: Mange har slitt med å akseptere den trinnløse planetgiroverføringen til hybridbilene. Med elektrisk drivlinje oppleves Toyotaen langt mer pigg og raffinert, selv om den har et langt mer moderat effektuttak enn Rav4 med ledning.

Kjører bra

Toyota har tatt steg når det kommer til kjøreglede de siste årene. Mye av det har med god ergonomi å gjøre, men bZ4X kjører godt også. Den innbyr riktignok ikke til noe som helst, men vil du, kan den.

Et stort ankepunkt for de kjøreglade har vært Toyotas drivverk. Planetgiringet i hybriddene, som har kvittert enhver fartsøkning med kunstig høyt turtall, er en saga blott med helelektrisk drivlinje. Nå skjer det stille og kvikkere enn man er vant med fra den kanten.

KJØREGLAD: Tja, kanskje ikke, men Toyota har blitt artigere bak rattet i de nyeste bilene sine.

Det til tross for at det ikke er snakk om noen kruttpakke. Forhjulstrekkeren har 150 kW/204 hester å rutte med. Det er det samme som Skoda Enyaq og VW ID.4. Firehjulstrekkeren har like motorer foran og bak, det vil si 80 kW/109 hk og en samlet effekt på 160 kW/218 hk og 336 Nm.

Det er et stykke unna den 75 kilo lettere Rav4 som har 225 kW/306 hk og 450 Nm.

OPP OG NED: Asfaltert brattbakke er kanskje ikke det mest krevende, men dette er trolig Toyotas beste firehjulstrekker til nå, med unntak av arbeidshestene Hilux og Land Cruiser. Det hjelper med 21 cm bakkeklaring og 50 cm vadedybde.

Terreng på alvor

Elektrisiteten gir også en annen fordel, nemlig en skikkelig firehjulsdrift. Og Toyota er såpass stolt av denne at de ønsker at vi skal prøve den i bratt bakke. Riktignok asfaltert, men her er ESP-system og motorstyring optimalisert for rolig igangsetting og hjelp i nedoverbakke med systemet X Mode.

TOMMER TIL BESVÆR: Nesten samtlige nordmenn kjøper bilen med største utstyrspakke og 20-tommere, men det stjeler rekkevidde.

Vi testet også på kunstig ujevnt underlag for å sjekke framkommeligheten. Da er det spesielt viktig at ESP-systemet er raskt til å bremse hjul med lite eller null grep.

Den imponerte ikke akkurat her, men tok oss allikevel frem etterhvert. Hvordan dette vil virke på snødekte veier, vil tiden vise.

ROM: Det er ekstra ror i hele bagasjerommets lengde pluss et lite kabelrom bak.

Bakkeklaring på hele 21 cm og kapasitet til å vade 50 cm er sjelden vare i en normal bil, men egenskaper som dessverre viser seg å bli mer aktuelt enn noensinne, med klimaendringene vi ser i dag. Plutselig kan man oppleve flomvann i store mengder. Da er det godt å vite at man kan forsere dem uten problem.

IKKE IMPONERT: Dette er ingen rekkeviddekonge. Toyota har heller prioritert lav vekt og relativt lite batteri. Vi må komme tilbake til faktisk forbruk når vi får kjørt bilen her hjemme.

Rekkevidde

Selv om Toyota har lang erfaring med batteridrevne biler, er det ingen revolusjon vi er vitne til her. De er opptatt av lav vekt og har derfor klassens minste batteri på 71,4 kWt. Det gir en WLTP-rekkevidde på 516 kilometer for forhjulstrekkeren og 470 på firehjulstrekkeren vi kjører.

Men når vi trykker på startknappen står det 400 km på måleren og den ramler ned til 320 når vi slår på klimaanlegget. Nå sier PR-sjef for Toyota i Norge Espen Olsen riktignok at det skal være åtte prosent igjen på batteriet når den viser null kilometer i rekkevidde. Det er i beste fall en måte å gi konstant rekkeviddeangst på.

SÆREGEN: Toyota går egen vei med spoilerdesign.

Vi endte opp med et forbruk på 1,77 kW på mila på vår to timer lange testtur med mest bykjøring og småveier. Det er med 20-tommers hjul, som stjeler en god del rekkevidde, men likefullt langt fra imponerende i forhold til konkurrentene.

Ombordladeren i bilene som produseres nå, tar imot 6,6 kW, men de som produseres fra oktober tar imot 11. Alle skal kunne ta imot 150 kW på lynladeren. Ledekurven avgjør hvor bra den er mot konkurrentene. Det kommer vi tilbake til over sommeren.

Hyggelig startpris

Toyota har aldri hatt flere forhåndsbestillinger av noen bil tidligere. De vil ikke ut med tall, men det er trolig snakk om nærmere 2000 biler. Godt navn og rykte gjør at de ikke trenger å prise seg superaggressivt.

bZ4X fås i tre de tre utstyrsvariantene Active, Active Tech og Exclusive. Sistnevnte kan også bestille med totonelakk.

Forhjulstrekkeren starter på hyggelige 436.400 kroner og firehjulstrekkeren koster 463.500 i billigste utgave. Da får du manuelt betjente stoffseter, -åttetommers multimediaskjerm, sorte detaljer utvendig og 18-tommmer store hjul.

IKKE FRUNK: Mellom styreenhet og grillen er det faktisk plass til en koffert, men Toyota har ikke latt seg friste til å lage et bagasjerom foran.

Active Tech tilbyr adaptive Bi LED, mørke vinduer, elektrisk åpning av bakluka, 12,3 tommers skjerm og trådløs lader.

Men 85 prosent av de som allerede har bestilt, velger toppmodellen til 533.500 kroner.

Da får du JBL premium lyd, ventilerte forseter og varme i baksetene, men fortsatt bare manuell betjening på passasjersiden samt kunstskinn i seter og alle berøringsflater.

Bestiller du totonelakk for 20.000 kroner ekstra, får du 20-tommers hjul, panorama glasstak og sort tak.

TIPP TOPP: De fleste nordmenn går for full pakke. Velger du totonelakk for 20.000 kroner, er glasstak og 20-tommere i pakka.

Prisen inkluderer fri service i tre år eller 45.000 kilometer. Toyota har tidligere annonsert at de har batterigaranti på en million kilometer dersom du tar alle servicer hos dem. Et smart trekk for å holde kundene og servicene hos seg selv.

For 550.000 kroner er utvalget stort og valget av Toyota er ikke helt selvsagt lenger. Men det vil overraske oss om de ikke havner høyt på salgsstatistikken neste år.

