Ferieundersøkelsen 2022: Har du vært på sommerferie med elbil?

UT PÅ EBILTUR: Stadig flere pakker elbilen og legger ut på ferietur. Noen huker også en kombicamp bak bilen, som denne BMW iX 3-en. Foto: Jamieson Pothecary

Da ønsker vi å høre hvordan du har hatt det!

Før sommeren sa 64 prosent av norske elbilister at de skulle på sommerferie med elbilen sin. 45 prosent skulle på tur i Norge.

I sum innebærer dette at i overkant av 225.000 elbiler skulle ut på norske veier i sommer.

Nå lurer vi på hvordan dere har hatt det på elbilferie.

Hurtigladet du på tur? Var det ladekø? Klikk her for å delta i undersøkelsen.

Din deltagelse i vår ferieundersøkelse hjelper oss i arbeidet med å sikre en god ladeinfrastruktur over hele Norge.

Rekordmange på elbilferie i Europa!

Det var også rekordmange elbilister som oppga at de skulle på elbilferie utenfor Norge før denne sommeren.

– Dette er ikke overraskende når vi tenker på at det har vært to sommere med pandemi, men det er likefullt gøy å se at mange tar elbilen på langtur, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Berge understreker at vi også gjerne vil høre fra disse elbilistene om hvordan det har vært å feriere med elbil i utlandet.

Du kan gi ditt svar ved å klikke her.

Elbilforeningen jobber for enklere lading

I Elbilforeningens undersøkelse «Elbilisten 2022», svarte 80 prosent at de ønsker å betale med bankkort direkte på hurtigladerne.

– Dette er noe vi i Elbilforeningen lytter til, og vi jobber for å sikre kortbetaling direkte på laderen gjennom arbeidet med regjeringens ladestrategi, som er varslet til høsten, sier Berge.