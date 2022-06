Bli med på elbilferie: Camping med elbil? Null problem

Mulighetene er mange og begrensningene få, men det kan være smart å tenke litt annerledes hvis du vil ha lange dagsetapper. Sjekk løsningene vi testet.

Det er mange som er glad i å reise på bilferie, og det er mange måter å gjøre det på. Man kan satse på å leie seg inn på overnattingssteder, men ifølge vår store undersøkelse Elbilisten 2022 sier flere enn noen gang at de vil feriere i Norge og Norden. Det betyr færre ledige overnattingssteder og mer planlegging.

Da kan det være et godt alternativ å ta med seg overnattingsfasilitetene selv – i form av telt, taktelt, seng i bilen, combicamp eller campingvogn.

Vekt og luftmotstand

Elbilen har foreløpig noen begrensninger. Den har begrenset rekkevidde og topping av batteriet tar tid når man er på farten.

For å komme så langt som mulig, er det spesielt to ting du kan påvirke selv og som det er viktig å tenke på: Luftmotstand og vekt. Jo mer du har på taket og på kroken, dess tyngre pløyer ekvipasjen seg gjennom lufta. Og jo større og tyngre ting du tar med deg, dess kortere kommer du.

Heldigvis finnes det et utall løsninger å velge mellom. Vi har valgt fem måter å feriere i bilen på, og vi viser deg fordelene og ulempene med dem.

Vi har testet endringen i forbruk på kjøretøyene med Camp-Let, Hobby Beachy og iKamper ved å kjøre samme strekning med og uten utstyr i 80 kilometer i timen. iKamper har vi også testet i 100 km/t.

Nå tillater både vogna og Camp-Let såkalt Tempo 100, men det krever et annet drag og visning til Statens vegvesen. Våre vogner har ikke den godkjenningen, så vi nøyer oss med å måle forbruket i konstant 80 km/t.

Takteltet gir, ikke overraskende, minst ekstra forbruk, Camp-Let forsyner seg heller ikke så mye, mens vi mer enn halverer rekkevidden med den lille campingvogna etter bilen.

iKamper Skycamp Mini

+

Stjeler ikke bagasjeplass.

Tar lite plass når det ikke brukes.

Tillater at all plass i bilen brukes til folk og bagasje.

Du kan kjøre i fartsgrensene på motorvei.

Tørt og mer behagelig enn telt.

Meget raskt å slå opp/pakke ned.

–

Det er dyrt.

Det støyer når farten blir høy.

Kan være begrensende i parkeringshus på en høy bil.

Øker forbruket.

Vårt telt var veldig tett og klamt.

Ikke småbarnsvennlig.

Hva er det?

Det finnes mange leverandører av taktelt. Produsenten iKamper har også flere varianter, størrelser og løsninger.

Noen har mulighet for å montere ting oppå takteltboksen, som små kanoer etc. og det finnes løsninger som inkluderer fortelt for å få enda større innvendig plass.

Vi går for toppselgeren Skycamp Mini. Den er perfekt for mindre biler med sin totalvekt på 55 kilo og har plass til to stykker. Den skal kunne slås opp på et minutt, har aerodynamisk lettvektsdesign i fiberforsterket plast i to lag, separert med lufsjikt for å isolere bedre og hindre kondens. Teltduken skal være produsert av pustende og vannavvisende bomullsduk og ha vanntette glidelåser. Boksen koster 39.900 kroner.

James mener

Det hele brettes ut fra en (skal vi være ærlig) litt stygg skibokslignende sak, og er ferdig montert (selv for de med monteringsinstruksjonsbokallergi) på under fem minutter.

En (litt hard) madrass er inkludert I pakken. Men ikke regn med å kunne stue vekk mer i boksen enn litt sengetøy.

Ferdigmontert sover man på tvers av bilen, med en justerbar stige som støtter opp den utbrettbar delen av gulvet. Teltet er overraskende støtt og beveger seg minimalt. Det er god soveplass til to voksne, men litt trangt med ett eller to småbarn i tillegg.

Foruten inngangen og to vinduer på siden, finnes det også vindu i taket. Kjekt for stjernekikkerter.

Materialene oppleves som slitesterke, men inneklima I teltet var noe klamt og vi savnet mulighet for bedre lufting, spesielt når alt må være lukket på grunn av regn elle kulde.

Med to meter over bakken (avhengig av bilens takhøyde), kan den være skummel for små barn. Det er det fort gjort å tro man kan ta tak metallpinnene som holder skjermen over inngangen når man klatrer inn og ut. Her kunne iKamper funnet på en tryggere løsning.

Det var digg å komme seg opp fra bakken, men prisen på 39.900 kroner er er stiv i forhold til et telt. Boksen generer også en god del vindstøy, spesielt i hastigheter over 60 km/t.

Camp-let Isabella

+

Lav luftmotstand.

Kan laste sykler, takbokser, et cetera. opp til 75 kilo oppå lokket.

Enkel å kjøre med.

Fire sengeplasser samt stue med kjøkkenløsning i full ståhøyde.

Slipper å ligge på bakken.

Tillater full bruk av bilen.

Reduserer ikke totalvekt på bilen i nevneverdig grad.

Merker ikke at man har den hengende etter.

Kan kjøres med vanlig førerkort.

–

Dyr.

Tar plass når den ikke er i bruk.

Litt arbeid å pakke opp og ned.

Vanskelig å rygge med, fordi man ikke ser den og den har kort drag.

Må holde 80 på motorvei eller vise til kontroll annet hvert år.

Litt verre å finne parkering når man er på farten.

Tung å montere.

Hva er det?

Disse sammenleggbare teltene i henger er ikke veldig utbredt i Norge, men får muligens en renessanse med elbiler. Camp-Let har eksistert siden 1957 og har videreutviklet konseptet.

I tillegg til selve teltet som er innpakket, kan man bestille kjøkken med kokebluss, vask og hyller som henger på den åpningsbare bakveggen. Skal man for eksempel stoppe langs veien, kan man bare åpne opp kjøkkenet.

Oppå er det skinner for montering av sykkelholdere, grind, takstativ eller takboks. Du kan laste 75 kilo på lokket. Det finnes også bokser å montere på draget for ekstra bagasje, men da må du passe på kulevekta.

Man får Camp-Let i forskjellige størrelser. Vi har valgt den minste. Man kan erstatte sidevinduene med ekstra rom ut på siden som er 150 cm dype og man kan skjøte på ytterligere solseil utenfor oppholdsrommet. Da vår man virkelig god plass.

Inni kan man legge ut gulv og kjekke vegger med mange oppbevaringslommer, men jo mer man legger til, jo mer blir det å pakke ned.

Rune mener

Et genialt konsept for elbil. Jeg merker ikke at jeg har den bakpå. Den ødelegger ikke rekkevidden nevneverdig heller, og gir deg mulighet til å frakte sykler et cetera bak i stedet for på bilen.

Nå kan både modellen med og uten brems kjøres i 80 km/t. Totalvekta er på 500 kilo og du kan laste 200/216 kilo med/uten brems. Trolig får du Tempo 100 godkjenning på modellen med brems.

Den er utrolig enkel å slå opp. Det tar maksimalt ti minutter alene, med mindre man sliter med å få teltpluggene i bakken.

Man får to separate soverom, og i det ene har man en enkel men smart sofaløsning i bakkant. Jeg sov som en stein.

«Stua» er stor og kjøkkenløsningen i baklemmen er helt ok men kanskje litt dyr (10.000,-) særlig siden den sammenleggbare løsningen for vask og vannbeholder kunne vært bedre. Prisen på testet variant er 89.150 kroner.

Egoe Nestbox Roamer RO710

+

Tar liten plass når det ikke er i bruk.

Gir økt brukervennlighet for eksisterende personbil/varebil.

Gir deg et bra pantry under tak med både vask, benk ok kokemuligheter.

Sengeplass til to.

Enormt med lasteplass under den høye senga.

Ingen påvirkning på luftmotstand.

Du sover tørt.

–

Bilen må være påslått for at vannpumpe skal virke. Ingen Camp mode funksjon for klima.

Høyt å klatre opp i senga.

Ingen inneplass, med mindre man tar bort senga.

Ingen tildekking av rutene i personbilutgave.

Overraskende dyr.

Hva er det?

Har du en stor flerbruksbil eller varebil, kan Egoe fra Nestbox være et veldig bra alternativ. Du får den med forskjellige løsninger og størrelser. Vi har en såkalt Roamer RO710.

Løsningen, som ikke er større enn en kommode når du tar den ut av bilen, inneholder sengebunn, madrasser, skuffer, kokebluss for propan, kjøleboks som kobles til bilens 12-volt uttak, vanntanker til servant med motorisert vannpumpe til et fast blandebatteri.

Sengen bretter man elegant fremover i rommet og gir deg enormt med lagringsmuligheter under dersom du tar ut setene. Det krever riktignok gode organiseringsevner for dem som bruker den, gjerne med plastbokser eller lignende.

Med topphengslet bakluke står man alltid under tak når man bruker løsningene i innredningen.

Helene mener

Jeg vil gjerne dra på norgesferie med denne. Kjøkkenfunksjonene fungerer bra og kvaliteten virker god.

Men selv om bilen vi kjører har mørke ruter, føler man lite privatliv når senga er i høyde med vinduene og det blir lyst uten gardinløsning.

Det er høyt å krabbe opp i senga og man har ikke noe sted å kle av seg eller oppholde seg. Det må man gjøre i senga. Men jeg sov godt i den. Prisen på 66.900 kroner føles allikevel i det drøyeste laget.

Hobby Beachy 360

+

Tørt og godt i vogna.

Stort kjøkken med bra løsninger.

Tiltalende innvendig design og mange praktiske løsninger.

Lav vekt og enkel å ha bak bilen.

Kan kjøres på vanlig førerkort.

–

Tar plass når den ikke er i bruk.

Tung å ta av når det må lades.

Knotete duk å sette opp foran inngangen.

Begrenset innvendig plass.

Mangler varmeapparat.

Mangler integrert kokeløsning.

Mye luftmotstand.

Hva er det?

Beachy-serien fra tyske Hobby henvender seg til en yngre gruppe enn tradisjonelle campingvogner. Dette er en enkel, tiltalende løsning for folk som ikke nødvendigvis ferdes på de store campingplassene.

Ved siden av hoveddøra på siden, har Beachy 360 en totdelt dør bak. Med denne åpnet, kan man ligge i sengen, eventuelt sitte rundt bordet og nyte naturen på utsiden.

Vogna har flere smarte løsninger, som avblending av takluke og vinduer, og en romslig kjøleboks. Den har en liten oppvaskkum og to mindre plastkanner til vann og gråvann i skapet under, men dessverre ingen integrert kokeløsning. I stedet tilbys en portabel gasskoker som tilleggsutstyr.

Den har heller ikke toalett, men det er plass til Porta Potti i garderoben – for dem som måtte ønske det.

Beachy-serien kommer i tre varianter: 360, 420 og 450. Tallene angir vognas lengde uten drag. Bredden på 217 cm er den samme for alle tre modellene, mens de veier henholdsvis 900, 950 og 1000 kilo.

360-vogna vi har med oss er den desidert dyreste løsningen i testen, med en pris på cirka 200.000 kroner.

Arve mener

Dette er en vogn som er best egnet for bruk i behagelige temperaturer. Den har ikke varmeapparat, og veggene er av det tynne slaget.

Det er fort gjort å rigge om fra spiseplass med langbord til romslig dobbeltseng ved bruk av de medgølgende putene. Her er det fint plass til to voksne og et lite barn og sovekomforten oppleves som svært god.

Oppbevaringsløsningene er praktiske og det er brukbar plass på kjøkkenbenken i forkant til å lage mat og ta oppvasken.

Interiøret i vogna er lyst og innbydende.

Solseilet som følger med fungerer dårlig på hardt underlag. Bardunene festes i plugger av relativt myk plast, som ga etter for helt vanlig gressunderlag. Hele konstruksjonen var vaklete, tungvinn å sette opp og virket i det hele tatt ikke spesielt gjennomtenkt.

Bak bilen opplevde vi ingen store problemer med denne vogna. Draget er relativt kort og vekten på den snille siden. Likevel registrerte vi at forbruket mer enn doblet seg da vi testet på motorvei i 80 km/t.

DreamCase

+

Tar liten plass når den ikke er i bruk

Kan parkere hvor som helst

Bilen har camp mode som gir deg frisk luft

Rask og enkel å gjøre madrassen for kvelden og like effektivt når man skal pakke den ned igjen.

Gir ikke kortere rekkevidde

billig

–

Stjeler mye plass i bagasjen

Man har ingen steder å gjøre av bagasje når senga skal brukes

Litt kronglete å komme seg inn, hvert fall hvis bilen er møkkete

Ikke tildekking av rutene, så det blir lyst når sola står opp

Tynn madrass

Hva er det?

Dreamcase fås i forskjellige skreddersydde versjoner for flere typer biler, blant annet Audi e-tron og Q8, Porsche Cayenne, Lexus RX, Land Rover Discovery med flere.

Men det er med Tesla de har blitt mest kjent. Der har de sengeløsning for alle modeller og de egner seg godt på grunn av bilens «camp mode», som gir deg god luft i ønsket temperatur selv om du har alle vinduer lukket.

Det er en kasse som fint får plass i bagasjerommet, enten stående eller liggende. I denne er det madrass og føtter for å holde oppe sengebunnen i fremkant, samt dyner og sengetøy.

Senga er lekker. Kassen skal ligge igjen i åpen stilling i bagasjerommet for å gi så flat seng som mulig.

Karoline mener

Dette var min første tur i en Tesla noensinne, så at jeg faktisk skulle sove i den også, gjorde at jeg var ekstra spent på opplevelsen. Bilen var en drøm å kjøre, men det ble ikke så søte drømmer gjennom natten. Madrassen var tynn og hard, og det ble veldig lyst når solen sto opp.

Camping-modus i seg selv var en ren fornøyelse. Det var like frisk og ren luft da jeg våknet som da jeg la meg. Batteristatus gikk fra 76 prosent til 69 prosent med camping-modus på gjennom hele natten, så det kan jeg leve med.

Prisen er ikke avskrekkende heller. Regn med 6000 kroner, eller kjøp en madrass selv og rull den inn sammen med sengetøy, så vips har du ferdig oppredd seng på sekunder.

Bonusvideo: Sjekk hvordan det gikk da Elbilforeningens piknik-team testet vaffelsteking og kaffekoking med strøm fra elbilen:

