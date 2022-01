Skal produseres av Renault: Helelektrisk Nissan Micra bekreftet

ET GLIMT: Det er lenge til 2026, men slik kan Micra bli seende ut når den kommer på markedet om fire år.

Kommer i 2026 og blir like rimelig å produsere som fossilbilene.

De minste småbilene er attraktive i Europa, og jo lenger syd, dess mer populære.

Men det er et svært krevende marked å hevde seg i. Bilene må være så enkle at de er billige å produsere, men ikke så enkle at folk ikke vil ha dem.

TYDELIG KARAKTER: Store runde LED-glorier både foran og bak, skal skape gjenkjenning. Fiat har gjort noe av det samme på nye 500.

Utslippskrav endrer spillereglene

Og kostnader har hittil vært det største problemet med å elektrifisere de minste bilene. Volkswagen har lykkes greit med den etterhvert aldrende e-UP!, og annonserte nylig at de vil sette i gang produksjonen igjen. Den blir riktignok ikke tilgjengelig i Norge lenger.

Renault Zoe har også solgt bra i småbilsegmentet gjennom flere år.

Grunnen til at Nissan velger elektrisk Micra skal være fordi bensinmotoren blir får dyr å produsere med Euro7-utslippskrav, som blir gjeldende i 2025.

Skoda-sjefen Thomas Schafer skal ha sagt til nettstedet Auto Express at deres Fabia kan bli opptil 50.000 kroner dyrere å produsere etter de nye kravene.

SØT: Runde lykter vekker morsinstinktet. Dette er slik Nissan ser for seg LED-designen. Om den får lysende logo vil tiden vise.

Renault skal produsere

Micra skal baseres på den nye CMF-BEV plattformen som er felles for Renault-Nissan-Mitsubishi-alliansen. Den skal også brukes på kommende Renault 5 og Zoe, og sistnevnte skal bli 30 prosent billigere å produsere på den nye plattformen.

Med den nye plattformen skal alliansen kunne klare å bygge elbiler i billigklassen ned mot samme pris som konkurrentene.

Nissan har uttalt til Elbilforeningen at deres hovedsatsning vil være på crossovere, så det er Renault som skal stå for produksjonen av Micra. Designen, som vi så vidt kan antyde på den digitale presentasjonen, er garantert ikke i mål ennå, men føres i pennen av Nissan.

Plattformen vil kunne gi rekkevidde opp mot 40 mil, akkurat som dagens Zoe. Med stadig flere småbiler med så lang rekkevidde, vil det bli mulig for ennå flere å komme seg inn på elbilmarkedet.

EGENARTET: Dagens Micra har ikke slått an i de viktige markedene. Pris og design er viktig.