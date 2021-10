Nissan-topper om framtida og arven etter Leaf: – Elektriske crossovere blir vårt DNA

SPORTY: Det blir kulere linjer og firehjulstrekk på Nissan fremover. Her ved Norgesaktuelle Ariya.

Nissan har hvilt lenge på laurbærene fra Leaf-suksessen. Men snart er SUV’en Aryia her – og to mindre varianter er på vei.

De fleste bilprodusenter har vist en skikkelig line-up med elektriske biler som skal komme de nærmeste årene. Men elbilpioneren Nissan har holdt kortene tett til brystet og har ikke så mye som et konsept å vise til for framtida.

I første omgang skal de holde liv i Leaf noen år fremover, og så har de selvfølgelig stor tro på Ariya, som nylig ble vist for andre gang i Norge i år.

KAN GLEDE SEG: Kommunikasjonssjef i Nissan Nordic, Knut Arne Marcussen, gleder seg til å få vist fram Ariya til nye og gamle kunder.

– Den ruller vi ut på veiene på forsommeren 2022, og vi regner med å selge 7.000 biler første år, sier kommunikasjonssjef i Nissan Nordic, Knut Arne Marcussen.

Til tross for at hovedkonkurrentene i segmentet, Ford Mustang Mach-E, VW ID.4, Skoda Enyaq og til dels den langt større Tesla Model Y selger så det lukter svidd om dagen, mener han likevel at Nissan er tidlig nok ute.

– De som bestiller biler hos konkurrentene nå, må også vente like lenge, på grunn av råvaremangel på halvledere. Når vi får biler i juni, får vi nok biler til å dekke etterspørselen.

Kort ventetid har Nissan alltid vært gode på, og antagelig avgjørende for at salget har vært såpass godt hele veien på Leaf.

LITE SNAKKESALIG: Leon Dorssers ville ha fokus på Ariya, da Nissan slo på stortromma og presenterte sin nye Crossover i Norge, men sa det lå i kortene at det produseres en eller flere mindre crossovere i Sunderland, når den nye batterifabrikken står klar.

Mindre crossovere

Ut over disse modellene satser Nissan kun på hybrid-versjoner av sitt ellers rikholdige bilprogram. Der snakker de for døve ører hos Elbilforeningen og nordmenn generelt. Det er biler som støver ned i salgshallene.

– Vi oppfant crossoveren med Qashqai i 2001 og er pionérer på elbil med Leaf. Markedet har vist at det er dette kjøperne vi vil ha. Nå kombinerer vi disse to elementene. Det skal bli vår suksess, sier Senior Vice President of Marketing and Sales hos Nissan Amieo Region, Leon Dorssers.

Han sikter da spesifikt til Ariya, som står foran oss. (Se video over!)

Bilen som egentlig konkurrerer med ID.4, Skoda Enyaq, Tesla Model Y, men i mer coupé-fasong.

Mens vi ser at samarbeidspartneren Renault sikter vidt og høyt med kule småbiler som Renault 5, ny Zoe, den kompakte e-Megane osv., er det foreløpig ganske lite som meldes fra Nissan. Men det kommer.

– Renault har en helt annen historie. Vi bygger våre egne biler, og det blir fokus på crossovere. Vi bygger også en ny gigantisk batterifabrikk i Sunderland i England. Der vil også våre neste spennende biler bli bygd. Det blir flere mindre crossovere, forteller Dorssers, etter at han får høre at vi ikke er spesielt interesserte i Qashqai og X-Trail med hybrid, som de ønsker å selge i årene som kommer.

DÅRLIG TID: Jordi Vila mener framtidas Nissan bør klare 40 mil i 130 km/t på motorvei og har stor tro på at det kundene ønsker er en elektrisk crossover.

40 mil på motorveien avgjørende

Jordi Vila, Divisional Vice President, Marketing & Sales Europe, mener at de mindre crossoverne vil få batteristørrelse på rundt 60 kWt, omtrent på størrelse med det minste batteriet Ariya kommer med.

– Men vi tror den er avhengig av å klare 40 mil på europeiske motorveier. I Frankrike er det 130 km/t. Da kommer man 50 mil på vanlige landeveier, og det holder for de fleste.

I såfall legger Nissan lista litt høyere enn de argeste konkurrentene i Stellantis (bl.a. Opel, Peugeot og Citroën), som til nå kun bygger sine elbiler (med unntak av Fiat 500) på felles plattform som bensindrevne modeller.

Men i motsetning til Stellantis, som har biler rullende på veien i dag, ligger Nissans mindre crossovere lenger frem i tid.

Hvor lang tid vil de naturligvis ikke snakke om, siden de egentlig ikke ville snakke om de neste bilene i løypa.

Og antydninger tyder på at Nissan ønsker seg et nivå opp. For mens e-Megane, som ble vist på IAA bare blir tilgjengelig som forhjulstrekker, mener Nissan det vil være dumt ikke å benytte det avanserte firehjulsdriftsystemet de har utviklet til Ariya også i de mindre modellene.

Det samme vil trolig gjelde for sikkerhetssystemene, den autonome teknologien og multimediasystemet som ligger til grunn i Ariya i dag.

Elektriske varebiler

Det som trolig ligger like nær i framtida, er elektriske nyttekjøretøy i alle størrelser.

Det vil komme Nissan-varianter av Kangoo eller Express og Trafic. Men Jordi Vila sier at dette blir rene Renaultprodukter med Nissan-logo, fordi markedet er for prissensitivt til å utvikle egne modeller. Disse modellene vil trolig også komme med mer enn to seter.