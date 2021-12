Audi S1 e-tron quattro Hoonitron: Helelektrisk YouTube-stjerne

YOUTUBE-STJERNE: For første gang har Audi bygget en bil kun for å skape en hit på YouTube. Audi S1 e-tron quattro Hoonitron er navnet, og den vil få et tresifret antall millioner visninger.

Audi Sport har bygget en «one off» Audi S1-hyllest for amerikansk rally-kjendis. Bilen får en hovedrolle i den neste Gymkhana-filmen.

Ken Block er kanskje ikke mest kjent blant elbilister, men det blir han antakelig nå.

Rallyføreren fikk voldsom fart på karrieren sin da han la ut en spektakulær film, der han herjet på et lukket industriområde i en Subaru Impreza WRX STI. Den var utrolig godt filmet og slo umiddelbart an.

ESTREM DESIGN: Den ligner ingen ting annet … Nesten.

Dermed ble det, kanskje ikke så overraskende, snart produsert flere filmer, som alle har navnet Gymkhana i seg.

Gymkhana er opprinnelig en betegnelse for rytterøvelser og oppvisninger fra det indiske kavaleriet, men søker du på YouTube i dag, vil du finne 10 Gymkhana-filmer eller ekstramateriale fra Ken Block.

Han har filmet i Hollywood, San Fransisco, London og Dubai, for å nevne noe, men utelukkende med Subaru og en rekke Ford-modeller.

Alle bilene har han bygget selv med sine samarbeidspartnere, og alle er blitt drevet av heftige bensinmotorer.

SKJERMBREDDERE: Audi S1 quattro går igjen i designfilosofien, ikke minst med spoilere og hjulbuer.

Audi med one off

Denne gangen blir alt annerledes.

For det Audi her har laget, er en «one off» elektrisk rallybil spesielt for ham.

Den tyske bilprodusenten ba alle designerne om å komme med designforslag til den nye Gymkhana-bilen, med den klassiske Audi Sport quattro S1 som kjørte Pikes Peak som inspirasjon.

Den eneste begrensningen var at batteripakka til e-tron GT skulle passe mellom hjula. Prosjektet ble kalt Elektrikhana.

ÅPEN: Egentlig er fronten veldig lav, for ekstralyktene i fronten ligger over det naturlige panseret. Audi-logoen i fronten ligger oppå en spoiler som binder fronten sammen.

Tiden de fikk til rådighet var én måned fra første strek til ferdig design skulle stå ferdig.

Vanligvis har man to og et halvt år på seg.

Vinnertegningen gikk rett inn i fullskala leiremodell. Resultatet ble Audi S1 e-tron quattro Hoonitroon, eller Audi S1 Hoonytron, som er blitt kallenavnet.

Og denne blir altså «hovedpersonen» i Blocks nye film, som blir lansert om under et halvt år.

Sjekk videoen under, der Ken Block og Audi tar en gjennomgang av den nye bilen:

S1 Hoonitron kombinerer mye av det Audi allerede var kjent for på 1980-tallet, og for alvor satte dem på kartet i motorsport.

Men ikke minst har den klassiske S1 et ikonisk design som ikke ligner noe annet, med kort akselavstand, helt sinnssyke overheng og spoilere både foran og bak ingen hadde sett maken til.

YOUTUBE-STJERNER: Ken Block er en tryllekunstner bak rattet, men har langt større suksess som stjerne etter filmene sine enn han hadde som konkurranseutøver.

Modifisert RS under skallet

S1 Hoonytron har to elektriske motorer, én på hvert hjul, et karosseri i karbonfiber, fullt FIA-godkjent rørbur.

Ken Block testet prototypen allerede i november, og det er liten tvil om at drivverket må være noe modifisert:

– De ga meg mulighet til å teste den noen få dager i Tyskland. Jeg er vant til veldig mye forskjellig når det kommer til forbrenningsmotorer, girkasser og drivverk, men det var veldig mye nytt å lære her. Å spinne fra stillestående til 150 km/t i piruetter, bare ved å bruke høyrefoten er en helt ny opplevelse for meg, sier Block i en pressemelding fra Audi Sport.

BRED OVER RUMPA: Akkurat som «originalen» har den nye en voldsom hekkspoiler.

Hele utviklingsprosjektet, inkludert teknologien under skallet, er gjort av Audi Sport i Necarsulm. Det er også der RS e-tron GT blir bygget. Audi Design i Ingolstadt var ansvarlig for stylingen.

Og om ikke dette var nok: Audi presenterte nylig sin nye elektriske Paris-Dakar Rally-satsning, faktisk med norske Molly Pettit som programleder for hele showet.

Hun er mest kjent som programleder for WRC og gift med rallyfører Anders Grøndal.

Dette blir Audis første Paris-Dakar-satsing, i hvert fall der de har bygget opp bilen selv.

Det blir også en mulighet for Audi til å vise verden at elektrisk drivlinje funker, også under ekstreme forhold.

GAMLEFAR: Den klassiske Audi Sport quattroen med de enorme vingene klatret opp den knallharde Pikes Peak-løypa i Rocky Montains. Ken Block liker godt nytolkningen Audi S1 e-tron quattro Hoonitron.