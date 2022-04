Brakar kjøper elbusstjenester fra Vy Buss: Her blir busstrafikken hundre prosent elektrisk

Rutebussene i Kongsberg og syv andre kommuner i Viken blir helelektriske fra neste år.



Brakar har tildelt kontrakt for busstjenester i Kongsberg og midtfylket til Vy Buss AS. For første gang vil ett av Brakars områder kjøre 100 prosent elektrisk.

Kontrakten trer i kraft 1. juli 2023 og har varighet til 30. juni 2030, med mulighet for forlengelse i tre ganger ett år, melder Brakar i en pressemelding.

Kontrakten dekker kommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Sigdal, Modum, Krødsherad, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Oppdraget utgjør cirka 3,9 millioner rutekilometer, og har en årlig antatt verdi på 169 millioner kroner.

Bedre byluft i Kongsberg

94 busser skal betjene linjene i de nevnte kommunene. Totalt vil Brakar med dette tilskuddet ha 40 prosent av bussene kjørende på elektrisitet.

– Vårt overordnede mål er å belaste miljøet minst mulig, så dette er et kjempeviktig steg i riktig retning og et gledelig teknologiskifte, sier administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Nye busser vil bidra til bedre luftkvalitet i Kongsberg by, med lavere utslipp av nitrogenoksid (NOX) og partikler.

– Når vi nå erstatter dieselbussene med elbusser, vil utslippene reduseres med 4,5 tonn CO2-ekvivalenter, sier Sundfjord.

Dette vil bidra godt til Brakars mål om å redusere CO2-utslippene med 80 prosent innen utgangen av 2025, samt Viken fylkeskommunes miljømål om å bli utslippsfri i 2028.

Tilgjengelighet for alle og økt sjåførsikkerhet

Alle bussene i den nye kontrakten vil være i henhold til gjeldende regler og krav for universell utforming, noe som vil sikre god tilgjengelighet for alle kundegrupper.

Brakar stilte krav til økt kollisjonssikkerhet for sjåfører i dette anbudet, og alle busser blir utstyrt med ladepunkter for mobil ved setene.