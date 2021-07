Hvor forberedt er vi på selvkjørende kjøretøy? Norge kåret som nummer tre i verden

Vi er fremst i verden på elbiler, men nå viser en ny undersøkelse at vi ligger langt fremme også når det gjelder autonome kjøretøy.

Revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG har for tredje gang produsert rapporten «Autonomous Vehicles Readiness Index», hvor de har sett på forutsetningene for selvkjørende kjøretøy i ulike land.

Her rangeres Norge på tredjeplass – klart fremst i Norden, og faktisk også foran USA.

Singapore og Nederland er landene som ligger aller øverst. Like bak Norge ligger henholdsvis USA, Finland, Sverige og Sør-Korea.

Nederst blant landene som er rangert, finner vi Russland, Chile, Mexico, India og Brasil.

Tør vi slippe rattet? Dette mener ekspertene om selvkjørende biler

Rangert 30 land

Nordmenn er allerede fremst i verden på elbiler, og når KPMG nå har rangert 30 land etter hvem som er best forberedt på selvkjørende kjøretøy, er vi altså ranket som nummer tre globalt. En plassering vi beholder fra forrige tilsvarende rapport.

Og for ordens skyld: De såkalte autonome kjøretøyene ligger så langt an til hovedsakelig å være elektriske og batteridrevne.

– Det er ekstra morsomt at Norge beholder tredjeplassen i årets rapport. For ikke bare omfatter den flere land enn tidligere, nå er det også en klar trend at selvkjørende kjøretøy er «past the hype». Det betyr at viktige markeder og toneangivende land virkelig begynner å komme i gang, og da er det jo gøy at Norge klarer å ligge langt fremme i utviklingen.

Det sier Ståle Hagen i en pressemelding fra KPMG. Han leder sektoren Transport og Mobilitet i KPMGs rådgivningsvirksomhet.

Norge scorer høyt på infrastruktur – herunder ladestasjoner – men også på publikums innstilling til selvkjørende kjøretøy, og på høy grad av teknologi- og innovasjonsmiljøer.

Rapporten rangerer også det norske lovverket og politiske landskapet relativt høyt, og fremhever blant annet fjorårets økning av tillatt topphastighet for selvkjørende kjøretøy, samt ulike andre testprosjekter som regjeringen har åpnet for.

Les også: 10 nye elbiler til under 250.000 kroner

– Annen utfordring i Norge

USA ligger altså hårfint bak Norge, og de andre nordiske landene ligger hakk i hæl, med Finland og Sverige på henholdsvis femte og sjetteplass.

Danmark er med i undersøkelsen for første gang, og debuterer på tiendeplass.

– Norge har interessante teknologimiljøer med sterk, internasjonal konkurransekraft som bidrar til utviklingen her. Det betyr mye for Norge, fordi de jobber med teknologi som kan tåle norske forhold, sier Hagen.

– Det er en helt annen utfordring å utvikle biler som kan kjøre seg selv på isete norske vinterveier i distriktene, enn langs motorveiene i solfylte California.

KPMGs rapport anerkjenner norske politikeres åpenhet og engasjement for teknologien.

Blant annet fremhever den at maksimalhastigheten for selvkjørende kjøretøy ble økt med 25 prosent i fjor (fra 16 til 20 km/t), og at lovgivningen nå ikke stiller krav til alder eller sertifisering for å benytte seg av slike kjøretøy.

Likevel er «policy» den delen av rapporten som Norge får dårligst score på: Her rangeres vi som nummer 10 av de 30 landene som undersøkelsen omfatter.

Les også: Sjekk ut hvilken bil som passer deg på vår elbilvelger

Samferdselsministeren: – Litt som den første elbilen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide var nylig invitert til Kongsberg for blant annet å bli informert om KPMGs rapport og teste den selvkjørende bussen som går i ordinær rutetrafikk mellom togstasjonen og Kongsberg teknologipark.

Han er begeistret for teknologien, og understreker at dette er en utvikling som regjeringen er veldig positivt innstilt til.

– Det blir litt som den første elbilen, som på mange måter var en kuriositet i sin tid. Men i dag ser vi jo hva det har utviklet seg til: De er blitt hovedregelen, og om fire-fem år kjøper vi nok bare nullutslippsbiler, sier samferdselsministeren i pressemeldingen.

– Jeg tror vi kan se en tilsvarende utvikling på selvkjørende kjøretøy, og da er det viktig at vi har teknologiske miljøer som kan drive dette fremover, fortsetter Hareide.

Norges rangering i KPMG-rapporten gleder også samferdselsministeren, som sier det offentlige må være med og ta ansvar når det skal banes vei for ny teknologi.

– Til det trenger vi kommersielle krefter, og det offentlige må være med og ta et ansvar, spesielt når det skal banes vei for ny teknologi.

Les også: På disse ladestolpene i Oslo kan du få raskest lading for minst penger

– Kan gi stor avkastning for norsk industri

Bussruten i Kongsberg er ett av to prosjekter fra det norske oppstartsselskapet Applied Autonomy, som er omtalt i KPMGs rapport.

Selskapet utvikler løsninger som gjør det mulig å bruke autonome kjøretøy i ordinær transport, både innenfor kollektivtransporten og annen logistikk.

Selv om selskapet ble stiftet så sent som i 2017, har det allerede oppnådd flere eksportkontrakter med sin teknologi og tjenester, senest til Latvia og Østerrike.

Selskapet er eid av Vy, Kongsberg Innovasjon og seriegründer Olav Madland, som er enig med ministeren om hva som må til for å drive utviklingen videre:

– Et godt samarbeid mellom offentlig sektor, akademia og privat næringsliv er en forutsetning for vår suksess, og for at norske løsninger kan bli eksportvare, sier Olav Madland.

City & Lab i Kongsberg er en nasjonal testarena for automotive kjøretøyer, og Madland understreker at her kan gode offentlige anskaffelser og deling av erfaringer oppnås mellom nasjonale partnere og brukere av arenaen.

Han forteller at hans eget selskap har stor nytte av å samarbeide med det avanserte teknologimiljøet i Kongsberg, som er langt fremme globalt innenfor leveranse av autonome løsninger i andre sektorer.

– Den sterke posisjonen Norge oppnår i KPMGs rapport, kan gi stor avkastning for norsk industri. Det forutsetter imidlertid at politikerne fortsetter med å tilrettelegge for norsk innovasjon og næringsutvikling, konkluderer Madland.

Les også: Nå kommer teknologi-gigantene for fullt