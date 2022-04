Regjeringen vurderer kutt i elbilfordelene: Rabatten i bomringen kan ryke: – Helt uakseptabelt

Elbilforeningens leder, Christina Bu, er ikke nådig mot mot at regjeringen vurderer å fjerne elbilrabatten ved bompasseringer.

Regjeringen vurderer å fjerne bompengerabatten for elbiler i storbyene. Det melder NRK, som siterer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Dette vil i såfall være i konflikt med 50 prosentregelen, som sier at elbiler aldri skal betale mer enn halvparten av det bensin- og diselbiler gjør i bomringene.

Regelen er et avgjørende element i elbilpolitikken, som skal bidra til å nå målet om 100 prosent elektrisk nybilsalg innen 2025.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening er mindre imponert over regjeringens forslag.

– Det er helt uakseptabelt å vurdere å kaste elbilsatsingen under bussen. Husk at over 80 prosent av bilene i Norge fremdeles er fossile, vi har fremdeles en stor jobb igjen å gjøre, sier hun.

Todelt begrunnelse

Nygård forteller til NRK at begrunnelsen for å gå løs på bompengerabatten er todelt.

Elbilrabatten gjør at bypakker, som Oslopakke 3, taper store inntekter. Det gjør det vanskeligere å finansiere kollektivtiltak og andre store prosjekter.

Erfaringer under og ettter pandemien viser at kollektivtrafikken taper for elbiler. Det fører til lavere billettinntekter og press mot kollektivtilbudet.

– Regjeringen må ikke avskaffe viktig klimapolitikk fordi den sliter med å finansiere kollektivtrafikken. Den må heller stå opp for kollektivtransporten og gi penger til den, sier Christina Bu.

– Svært underlig

Det har i vinter pågått forhandlinger om den såkalte Oslopakke 3, som skal finansiere pågående og fremtidige samferdselsprosjekter i hovedstadsområdet.

Utgiftene knyttet til disse prosjektene, som staten og fylkene Oslo og Viken samarbeider om, har økt formidabelt, og flere har pekt på at man må kutte i elbilfordelene for å få inn mer penger.

UNDRENDE: – Miljørabatt i bomringen er ett av de tre viktigste virkemidlene vi har i elbilpolitikken, sier Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu.

– Stortingets 50 prosentregel er ment å være varig og forutsigbar fordi det alltid skal lønne seg å ta det utslippsfrie valget. Innenfor regelen er det fullt mulig å øke elbiltaksten, men forskjellen opp til de forurensende bilene må opprettholdes, presiserer Bu.

– Det Samferdselsministeren nå vurderer, er å gjøre det relativt mer lønnsomt å velge å kjøre på forurensende drivstoff. Det er svært underlig å gjøre i en tid da vi trenger mer utslippskutt, ikke mindre, legger hun til.

I denne videoen får du vite mer om hvorfor elbilrabatt i bomringene er god miljøpolitikk:

Ikke endelig avgjort

Regjeringens forslag kommer parallelt med et stadig økende elbilsalg, og det ruller nå over 500.000 elektriske biler på norske veier.

Oslo kommune har vedtatt et ambisiøst mål om at alle biler som kjører i Oslo i 2030 skal være nullutslippsbiler. Samtidig vet vi at en av fire elbilister i hovedstadsområdet sier de ikke ville kjøpt elbil uten rabatt i bomringen.

– Miljørabatt i bomringen er ett av de tre viktigste virkemidlene vi har i elbilpolitikken og har gjort av massevis av forbrukere har tatt valget om å bytte til elbil. Fortsatt kjører over 80 prosent bensin og dieselbiler. De skal overbevises i årene som kommer, og da trenger vi fortsatt sterke virkemidler, sier Christina Bu i Norsk elbilforening.

Samferdselsministeren sier til NRK at beslutningen om å fjerne elbilrabatten ikke er endelig tatt, men at oppdraget er gitt til Statens vegvesen.

