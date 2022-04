Bli med Ladeklubben på elbilferie: Her er de klare for tur-retur Milano i elbil

KLARE FOR TUR: Martin Thronsen (til venstre) og Lars Lund Godbolt. Sistemann står bak kamera. Alle foto: Jamieson Pothecary

Vi gjør elbilferien enklere for deg og krysser Europa med vår nye blå ladebrikke.

Søndag ettermiddag forlot tre ranke karer fra Norsk Elbilforening Oslo i en signalgul Ford Mustang Mach-E GT med kurs for sydligere breddegrader.

Målet for turen er de populære turistområdene rundt Gardasjøen i Nord-Italia med storbyen Milano som et naturlig vendepunkt. Før det skal Tyskland tilbakelegges gjennom en lang transportetappe på Autobahn, før de tar seg gjennom Bayern og Tirol, via Brennerpasset til Italia.

Våre utsendte er journalist Martin Thronsen, rådgiver Lars Lund Godbolt og foto- og videoansvarlig Jamieson Pothecary.

Resultatet av turen får du i form av en fyldig reportasje og video her på elbil.no, og helt sikkert litt tilleggsstoff av forskjellig art. Hva det blir, vet vi ikke før turen er gjennomført. Dette er en god, gammeldags roadtrip, der opplevelsene oppstår og dokumenteres underveis.

I tillegg kommer vi til å dele drypp underveis i form av reisebrev, og det første finner du nederst i denne artikkelen.

Team 2 til Sverige og Danmark

Onsdag reiser et annet team østover langs E-18 til Stockholm. Derfra skal de ta seg gjennom det sørlige Sverige til København, og videre gjennom Skjælland, via Fyn til Jylland.

På denne turen drar Elbilforeningens leder for fag og rådgivning Erik Lorentzen sammen med seniorrådgiver Hulda Tronstad. De får selskap av foto- og videoansvarlig Jamieson Pothecary, som flyr opp fra Milano og blir med fra Stockholm fra torsdag.

Avreisen skjer fra Aker Brygge onsdag morgen og sendes forøvrig direkte på TV2s God Morgen Norge.

Denne turen skal dokumenteres på tilsvarende måte som Italia-reisen, slik at dere som planlegger elbilferie til sommeren kan få en god indikasjon på hva dere må tenke på for å få en mest mulig smidig gjennomføring av utenlandsturen med elbil.

Det er dessuten et selvstendig poeng at turen skal gjennomføres ved hjelp av Elbilforeningens nye blå ladebrikke, også kjent som Ladeklubben. Dette er et helt nytt tilbud til våre medlemmer, som skal gjøre det enklere å dra på tur med elbil. Du kan lese mer om Ladeklubben i denne artikkelen:

– Målet er å gjøre det enklere for deg å hurtiglade når du er på farten, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I Norge jobbes det iherdig med å få flere hurtigladeaktører med i vår ordning. Foreløig står Mer, Eviny og Cirkle K på utsiden.

I Europa er det imidlertid allerede god dekning. Den blå ladebrikken kan brukes på over 275.000 ladepunkter via de europeiske ladenettverkene Hubject, Gireve og e-clearing.net.

Det får være nok prat i denne omgang, her er første reisebrev:

Dag 1: Fra operahuset til o sole mio i … Køben.

Null tre. Null fire. To null to to. Klokka er 14 og vi entrer vår orange Ford Mustang Mach-E GT og durer rett ned til … Den norske opera.

Vi trenger stilige bilder for å illustrere at vi forlater Oslo, for vi skal legge ut på langtur til Milano i Italia og tilbake, og målet er å bruke én eneste ladebrikke på turen.

Hvilken? Elbilforeningens nye blå ladebrikke, som i teorien skal fungere sømløst både i Norge og nedover hele kontinentet.

Selv om vi skal til Italia, må vi ta en spansk en, og det allerede før vi er skikkelig i gang. En heller tvilsom parkering forkledt som foto-shoot foran operaen senere, og vi er på vei.

Ah, landevei. Vi suser ned gamle Mossevei, og finner etter hvert E6 mot Göteborg. Vi unngikk hårfint å dra til Drøbak, og passerte Østfold med bravur.

Så klarte vi å bomme på Svinesundbroen, og traff den gamle. Men utsikten til den nye var i hvert fall upåklagelig.

Og brått: Du gamla, du fria, du fjällhöga nord.

LADEØKT: Fotograf Jamieson Pothecary i aksjon mens Lars Lund Godbolt plugger i ladekabelen. Foto: Martin Thronsen

40 km nord for Göteborg er både Elbilforeningens Ladeklubben-app og bilens navigeringssystem enig om at er tid for å lade.

Og voila: Den blå Ladeklubben-appen funker akkurat så sømløst som vi hadde drømt om, og vi lader oss greit opp til 80 prosent på Ionity-lynladeren på Stora Högamotet.

Hva vi gjør mens det lynlades. Vi spiser burger. Og frykter at det ikke vil bli den siste på turen.

Ladelubben, her kommer vi!

Tilbake på veien går det i 110. Og i 120. Det er lov i Sverige, i hvert fall store deler av E6 på vei mot Malmö.

Skal si batteriet flyr når man kjører fort!

80 prosent synker og synker, og bilens navigasjonssystem sier vi skal lade på en lynlader som heter Börjessons i Ängelholm.

Det sier oss ingen ting, men vi stoler på bilen.

Det skulle vi ikke gjort. Vi blir geleidet av E6, og futter rundt i ingenmannsland, og bilen er fornøyd når vi stopper foran en Ford-bilforretning.

Der er det ingen lader.

Vi har fire prosent batterikapasitet igjen. 12 kilometer igjen å kjøre før vi må ringe etter veihjelp.

Det har for lengst blitt mørkt.

Hvor er den j…a laderen?

Puh og atter puh: Vi finner den foran Audi-butikken like ved, og plugger inn. Stor jubel da den blå ladebrikken igjen leverer!

Men noe er galt.

Det vil si: Noe går tregt. Dette er ingen lynlader. Det er en hurtiglader, og det har vi strengt tatt ikke tid til.

Vi avbryter så fort vi har fått nok strøm til å ta oss til neste lynlader.

Dermed er vi en halvtime senere på Ionity-lynladerne ved Helsingborg.

Det er seks stykker av dem. Bare tre av dem fungerer.

De er opptatt.

Og når en av de som fungerer blir ledig, fungerer ikke den heller.

Det vil si: Ladebrikken fungerer ikke!

Eller: Problemet er at Ionity-laderen ikke merker at vi har noen ladebrikke.

Den vil heller tvinge oss over på den langt mer kostbare drop in-betalingsløsningen.

Det er mørkt, det begynner å bli sent, og vi orker ikke styre med å ringe Ionity i håp om at noen svarer sent en søndags kveld.

Co-pilot Lars Lund Godbolt biter i det sure eplet, registrerer kortet på drop-in-betaling, og vipps, vi får i hvert fall strøm.

592 blanke svenske kronor senere, og vi er tilbake på 80 prosent.

Ikke rart drop-in-betalingen funket!

Det skal ta oss til Køben og vel så det.

Tilbake på E6, og det går i racerfart til Øresundbroen.

Der skal de også ha svenske kronor for å slippe oss over. 400 av dem, og vi kjører over broen mens regnet pisker sidelengs og vinden prøver å kaste oss av veien idet vi krysser den fancy lyslagte broen.

Vi ankommer København ved midnatt og finner oss et hotell midt i sentrum.

I den gigantiske parkeringsgarasjen er det én elbillader.

Den er opptatt av en dansk Tesla. Velkommen til dejlige Danmark.

Men vi har fortsatt 140 km igjen på Mustangen, og tenker at det problemet, det får vi ta i morgen …

Det lønner seg å være medlem! Få startpakke med Elbilforeningens ladebrikke, eksklusive medlemsfordeler og markedets beste medlemstilbud på veihjelp. Gjør som over 100 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også