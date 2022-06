Polestar 3 får verdenspremiere i oktober: Her er det første bildet av Polestar 3

POLESTAR 3: Slik ser den altså ut.

Selskapets første suv nærmer seg.

Verdenspremieren for Polestar 3 er satt til oktober 2022. Dette er den første suv-en fra det svensk-kinesiske elbilselskapet.

Dette kommer frem i en pressemelding fra selskapet i dag. Sperrefrist for innholdet i pressemeldingen var først satt til klokka 13.15 i dag.

Så ble sperrefristen fremskyndet med et helt kvarter. Vi lever i spennende tider.

Bør vi ta en tur til øyelegen?

Lanseringen markerer Polestars entré i et av bilsegmentene med størst marginer og vekst, spesielt i USA.

Ved siden av å annonsere verdenspremieren, har Polestar sluppet en ny film og det første utilslørte bildet av bilen. Filmen ser du her:

Sammenligner man fotografiet av Polestar 3 med filmsnutten, fremstår bilen noe lavere og mindre suv-preget på de levende bildene – eller er det bare vi som trenger en tur til øyelegen?

– Bilen først i videoen ser mer ut som Precept-konseptet Polestar viste på Nordic EV Summit i høst. Mot slutten framstår den mer kompakte SUV-en på bildet. Det ser ut som to forskjellige biler.

Det sier Elbilforeningens bilekspert og testansvarlig Ståle Frydenlund etter å ha betraktet foto og videofilmen om Polestar nummer tre.

– Med tanke på at Polestar sikter på rekkevidde opp mot 600 kilometer, virker det opplagt at de skal inn en større batteripakke enn i Polestar 2. Men det må selvsagt tas forbehold om at ingeniørene har tatt sjumilssteg på effektivitet i drivlinja, sier Frydenlund, og tar en kikk i spåkula:

– At dette blir en svært aktuell bil for Norge er det likevel ingen tvil om, selv om vi foreløpig ikke har sett holdbar teknisk informasjon, sier Frydenlund.

– Jeg forutsetter dessuten at Polestar 3 får minst samme tilhengervekt som Volvo C40/XC40 nå har, altså minst 1.800 kilo.

Møter tøff konkurranse

Kunder kan forvente at det blir mulig å bestille Polestar 3 i de første lanseringsmarkedene fra og med premieredagen.

Produksjonen forventes å starte tidlig i 2023. Polestar 3 skal produseres i Kina og USA.

Den romslige suv-en kaster seg rett inn i konkurransen mot biler som BMW iX, Nio ES8, Audi e-tron og Mercedes EQs kommende luksus-suv EQS – for å nevne noen.

– Polestar 3 er suv-en for den elektriske tidsalderen. Designidentiteten vår utvikles med denne store luksuriøse elbilen, med en tydelig særegen merkevareidentitet, sier Polestar-sjef Thomas Ingenlath i pressemeldingen.

– Polestar 3 er en svært viktig milepæl for selskapet vårt, som øker veksttakten og fører oss inn i neste fase, legger han til.

Polestar 3 vil, over tid, få autonom selvkjøring på motorvei ved hjelp av den markedsledende LiDAR-sensoren fra Luminar og sentralisert prosessorkraft fra NVIDIA.

Ved lansering får Polestar 3 en Dual motor-drivlinje med stort batteri, der rekkeviddemålet er mer enn 600 kilometer (WLTP).

Ambisiøse vekstplaner og børsnotering

Polestar planlegger å lansere en ny bil hvert år de neste tre årene, først med Polestar 3, og har som mål å utvide tilstedeværelsen til minst 30 markeder globalt innen utgangen av 2023.

Dette støtter planene om å tidoble salget globalt, fra rundt 29.000 biler i 2021 til 290.000 innen 2025.

Blant de kommende bilene det knytter seg størst spenning til, er roadsteren O2, som kommer med egen drone.

Polestar planlegger børsnotering på Nasdaq i en foreslått virksomhetssammenslåing med Gores Guggenheim, Inc. (Nasdaq: GGPI, GGPIW og GGPIU), som forventes fullført i første halvdel av 2022.