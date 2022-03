Ny konseptbil: Polestar O2: Denne roadsteren kommer med egen drone

Skal vise fremtiden for elektriske sportsbiler.

Med roadsteren 0 2 tar staker Polestar ut en ny kurs for selskapet som ble etablert av svenske Volvo Cars og kinesiske Geeyly i 2017.

– Polestar 0 2 er ledestjernen for merkevaren vår, sier Polestar-sjef Thomas Ingenlath, i en pressemelding.

– Den åpner døren til vårt hemmelige kammer av fremtidig potensial. Dette er en smakebit av hva vi kan designe og utvikle med talentene og teknologien vi selv disponerer, fortsetter han.

Bilen skal baseres på Polestars egenutviklede aluminiumsplattform, som den skal dele med en annen fremtidsbil, sedanen Polestar 5. Sistnevnte skal etter planen settes i produksjon fra 2024.

Det selvbærende karosseriet er satt sammen av ulike anodierte aluminiumslegeringer, som er limt og varmeherdet. Dette gir et bedre forhold mellom styrke og vekt, økt stivhet og bedre kjøreegenskaper.

– Åpner for en ny oppleveles

Plattformen er skalerbar og skal enkelt kunne modifiseres til bruk på tvers av Polestars fremtidige modellrekke.

Både 0 2 og Polestar 5 er utledet fra konseptbilen Precept.

Selskapet skriver i pressemeldingen at det er ute etter å gi bilene tydelig særpreg, men samtidig bevare familielikheten i sitt design.

O 2 -konseptet har fått et lavt og bredt karosseri, kompakt 2+2-kupé, korte hjuloverheng og lang akselavstand. Tanken er å omfavne klassisk sportsbildesign, men samtidig gi en moderne elektrisk bilfølelse.

– Polestar O 2 er vår visjon for en ny sportsbilæra. Gleden ved å kjøre med taket nede, kombinert med stilheten som elektrisk mobilitet gir, åpner for en ny opplevelse. Og som med alle våre biler, er vi mer enn bare en sprinter på rettstrekkene. Det er når man dreier på rattet at moroa virkelig starter, sier Polestars sjefsdesigner Maximilian Missoni.

Holder bærekraftsfanen høyt

Den helstøpte plattformen skal bidra til høyere stivhet og kvikkere håndtering, bedre kontroll og en livlig kjøreopplevelse.

Eksteriøret er påvirket av luftfarts- og romfartsdesign, både estetisk og aerodynamisk, for å maksimere rekkevidden. Integrerte kanaler skal gi mer effektiv luftstrøm over hjulene og langs bilens sider, mens baklyktene er utformelt spesielt for å redusere turbulens.

Polestar er kjent for å vektlegge bærekraft, og denne bilen er intet unntak. Store deler av interiøret er laget av et nytt termoplastisk materiale, mens alle myke komponenter er basert på resirkulert polyester. Dette skal gjøre det enklere å resirkulere bilen når den har tjenestegjort ferdig på veien.

Egen drone som kan lette i fart

Konseptbilen er forøvrig utstyrt med egen selvflyvende drone, som får sin egen lille garasje integrert like bak baksetene. Denne er utviklet i samarbeid med elektronikkmerket Hoco Flow og skal kunne brukes samtidig som bilen kjører for å filme det Polestar omtaler som «den perfekte kjøreopplevelsen». Dronen skal kunne følge bilen i hastigheter opp til 90 kilometer i timen.

Det høres mest ut som en morsom gimmick, men Polestar mener dette er utstyr som er relevant i en verden som i stadig større grad er drevet av sosiale medier.

Når bilen står parkert, kan videoene redigeres og deles direkte fra den 15 tommer store skjermen.

Du kan se mer i denne filmen om utviklingen av bilen og tanken bak dronen i denne filmen:

Sjefsdesigner Maximillian Missoni sier dronen handler om å pushe grensene for innovasjon. Blant annet er laget med en funksjon som tillater at at dronen skal kunne lette mens bilen er i fart.

– Dette er en viktig fordel med denne innovative designen, sier han.

Polestar planlegger lanseringen av tre nye biler i løpet av de neste tre årene. Suven Polestar 3 senere i år, en mindre crossovervariant i 2023 og GT-en Polestar 5 i 2024.

