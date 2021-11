Polestar-sjef Thomas Ingenlath: Lover åpenhet om Polestars klimaavtrykk – men vil snart i null

DESIGNDREVET: Eks-sjefsdesigneren Thomas Ingenlath, nå toppsjef i Polestar, mener bilmerket skal stå frem på grunn av design – og svært høy miljøprofil.

Thomas Ingenlath mener fremtidens kunder blir langt mer miljøbevisste – og ønsker en standard for bilbransjen som viser ærlig hvor «rene» bilene er idet kundene kjøper dem.

Polestar viste sin konseptbil Precept i Norge for første gang under vårt Nordic EV Summit.

Kritt hvit på en kritthvit stand, omgitt av flere ditto kritthvite Polestar 2.

Polestars rockestjerne

Toppsjefen i Polestar, Thomas Ingenlath, lyser omtrent akkurat like ren og pen som standen og bilene rundt ham.

Han fremstår litt som en film- eller rockestjerne. Ulastelig antrukket, som alltid, i lyse materialer. Han ser omtrent like bærekraftig ut som budskapet han formidler på arrangementet.

Under elbilkonferansen på Lillestrøm i forrige uke, tok vi en prat om miljø og fremtiden for Polstjerna med tyskeren som har gjort karriere både i Volkswagen-konsernet og Volvo før han satte seg i sjefsstolen for Polestar.

Vil du høre hele intervjuet, og samtidig ta Precept i nærmere øyesyn, sjekk videoen under:

Fra designsjef til toppsjef

Overgangen fra å være sjefsdesigner til å styre hele skuta har visstnok ikke vært så stor for Polestar-bossen.

– Jeg er fristet til å si at forskjellene ikke er så store. Både som designer og toppsjef leter man alltid etter en idé og en visjon for fremtiden, det være seg om det gjelder en ny modell eller merkevaren – og man jobber hver eneste dag for å realisere målet.

Han forteller at prosessen er motsatt av hva mange tror. Det er ikke de store linjene som er avgjørende, men alle de små detaljene som må til for å få de store tingene til å skje. Man må hele tiden spørre seg om løsningene er bra nok om kundene vil ha dem.

UTENFOR BOKSEN: Polestar ser på alle aspekter ved bilproduksjonen og er spesielt opptatt av materialene som brukes i bilen.

Designdrevet selskap

Og overgangen er kanskje mindre enn hos mange andre selskap. Designstudioet ligger så å si vegg i vegg med hovedkontoret, og han er innom designstudioet og jobber med fremtidens modeller med sjef-designeren Maximilian Missoni hver fredag.

– Vi er et designdrevet selskap. Og Max sitter i Polestars styre.

Skal vi tro den tidligere designsjefen, er det langt mer spennende i designavdelingen nå. Nye impulser, helt andre interiørløsninger med mer skjerm og mindre pynt, miljøvennlige materialer gjør det morsommere å være designer.

– Ekte design handler ikke om å gjøre ting pent. Det handler om lage noe meningsfullt og innovativt for samfunnet, og hvordan dette skal leve i harmoni med planeten.

Sportslig, men ikke raskest

Polestar har hovedkvarter midt i Volvos helligste, på Torslanda, rett utenfor Gøteborg.

Og linken til Volvo er klar og tydelig. Polestar 1 og 2 startet sitt liv som Volvo-prototyper, og Polestar-navnet har sin opprinnelse i tuning og racing med Volvo-biler.

– Det er helt klart en fordel å bygge på verdiene rundt Volvo og Skandinavia. Kvalitet, sikkerhet, nordisk design, sunn og bærekraftig livsstil i harmoni med naturen. Det er noe hele verden ser på og verdsetter.

Vi mener i fullt alvor at i 2030 skal vi ha en bilmodell som forlater fabrikken med null avtrykk. Thomas ingenlath

Men Ingelath er klar på at de ikke skal være Volvo. Både design og opplevelse skal være klart sportslig. Det gjenspeiles på hvordan den kommuniserer med deg, hvordan du sitter og selvsagt designen.

– Målet vårt er ikke å være raskest, men vi skal tydelig være sporty.

Vil ha nytt regelverk i bilindustrien

– Skal man virkelig tro på bærekraft med mobilitet, kan man ikke nøye seg med å si «nå har vi en elektrisk bil», vi må gjøre noe mer. Vi må se på alle materialer som brukes i bilene, hvordan underleverandører produserer varene våre, sier Ingenlath og fortsetter:

– Det er fortsatt konflikter med å bygge bil. Den må forlate fabrikken med så lave utslipp som mulig. Og vi må se nøye på hvordan vi resirkulerer materialene når bilen kondemneres.

Han forteller at transparens i verdikjeden har vært dypt forankret i organisasjonen helt siden oppstarten.

– Vi har fantastiske ambassadører i R&D (forsknings- og utviklingsavdelingen, red. anm.) og PR, i hele Polestar. Vi kan ikke lykkes uten å ha dette verdisynet.

Han mener fremtiden for hele industrien vil handle om å å følge denne ruten. Den eneste Polestar gjør annerledes enn de andre, er at de har skjønt dette med gjennomsiktighet når det gjelder klima- og miljøavtrykk i hele bilens livsløp, også i produksjonsdelen før bilen når kundene.

– Vi formidler klart og tydelig at våre biler har et karbonavtrykk som alle andre. Når vi velger å offentliggjøre vårt CO2-avtrykk, vil vi være veldig åpne på hvordan vi kommer frem til tallene våre. Det vil gjøre det enklere for andre produsenter å gjøre det samme og etablere en standard.

– Vi jobber med andre fabrikanter og synes absolutt det ville vært til stor hjelp dersom det det kommer en livsløpsstandard som bilprodusentene må forholde seg til, slik at kundene lettere kan ta et valg, for jeg er helt overbevist om at kundene blir mer og mer bevisste på hvordan deres klær er laget, hvordan huset blir bygget, og selvsagt hvor forurensende bilen deres er, sier Ingenlath.

Har ikke løsningene

Ingenlath er full klar over utfordringene som må løses og peker på de tre største og viktigste: stål, aluminium og batterier.

Og selv om han ikke har løsningene akkurat nå, mener han at løsningene ikke er ukjente, og han er overbevist om at det vil skje store forandringer de tre-fire-fem neste årene.

Og han mener at når innovasjonene kommer, vil utviklingen akselerere.

– Selv om vi ikke har svarene nå, er vi optimistiske og mener i fullt alvor at i 2030 skal vi ha en bilmodell som forlater fabrikken med null avtrykk.